Uçtan uca şifreleme özellikli takvim hizmeti ProtonCalendar çıktı!

Uçtan uca şifreleme gibi gelişmiş güvenlik özelliklerini bünyesinde barındıran ProtonCalendar isimli takvim uygulaması yayınlandı. ProtonCalendar, çevrimiçi güvenlik ve gizlilik noktasında piyasaya sürdüğü ProtonMail gibi hizmetleriyle tanınan Proton Technologies şirketinin bir ürünü olarak karşımıza çıkıyor.

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Etkili bir internet kullanıcısıysanız ve güvenliğinize aşırı miktarda önem veriyorsanız, ProtonMail ile karşılaşmış olma ihtimaliniz çok yüksek. Adındaki “mail” eki hasebiyle ilk bakışta sıradan bir e-posta uygulaması gibi görünen ProtonMail, uçtan uca şifreleme teknolojisi sayesinde gönderdiğiniz mailleri sunucuya iletmeden evvel bilgisayarınızda şifrelemesi yönüyle kendisini rakiplerinden ayıran bir posta hizmeti.

ProtonMail gibi gelişmiş güvenlik özellikleriyle donatılan çevrimiçi servisleriyle ünlü Proton Technologies AG şirketi, işte bu servislerine bir yenisini daha ekledi. Bugün itibarıyla Google Play Store üzerinden Android kullanıcılarının hizmetine sunulan ProtonCalendar adlı takvim hizmeti, sıradan takvim uygulamaları gibi değil. Zira uçtan uca şifrelemeyle desteklenen ProtonCalendar, bu özelliği sayesinde telefondaki takvim verilerinizi ve yaptığınız uygulama içi etkinlikleri güvenli tutuyor.

Uçtan uca şifreleme teknolojisinin bir takvim uygulamasında ne işi var?

Örneğin diyelim ki siz ProtonCalendar uygulamasını kullanarak yeni bir etkinlik oluşturdunuz ve etkinliğe diğer arkadaşlarınızı da davet edip üstüne üstlük konum bilgisi de eklediniz. İşte o ayarlamış olduğunuz etkinlik adı, açıklaması, konumu, katılımcı bilgileri gibi tüm size özel olan bilgiler, ProtonCalendar’ın sunucularına ulaşmadan evvel telefonunuzda şifreleniyor. Böylelikle takvim etkinlikleriniz, o etkinliği paylaşmış olduğunuz kişilerden de dahil olmak üzere uçtan uca şifreleme teknolojisiyle sizin dışınızdaki bütün kullanıcılardan gizleniyor. Hatta açıklamaya göre takvim bilgilerinizi ProtonCalendar uygulamasının geliştiricileri bile göremiyorlar.

ProtonCalendar şimdilik yalnızca ProtonMail veya ProtonVPN aboneleri tarafından kullanılabiliyor. Fakat önümüzdeki günlerde Proton Technologies AG’nin bu uygulamayı herkese açık yapma ihtimali de var. Bu nedenle şimdiden mutlaka yerinizi almanızı tavsiye ederim.