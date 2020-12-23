Güvenlik
Uçtan uca şifreleme özellikli takvim hizmeti ProtonCalendar çıktı!
Uçtan uca şifreleme gibi gelişmiş güvenlik özelliklerini bünyesinde barındıran ProtonCalendar isimli takvim uygulaması yayınlandı. ProtonCalendar, çevrimiçi güvenlik ve gizlilik noktasında piyasaya sürdüğü ProtonMail gibi hizmetleriyle tanınan Proton Technologies şirketinin bir ürünü olarak karşımıza çıkıyor.
İlginizi çekebilir: Apple güvenlik şefi, silah ruhsatı için polise rüşvet vermekle suçlanıyor
Etkili bir internet kullanıcısıysanız ve güvenliğinize aşırı miktarda önem veriyorsanız, ProtonMail ile karşılaşmış olma ihtimaliniz çok yüksek. Adındaki “mail” eki hasebiyle ilk bakışta sıradan bir e-posta uygulaması gibi görünen ProtonMail, uçtan uca şifreleme teknolojisi sayesinde gönderdiğiniz mailleri sunucuya iletmeden evvel bilgisayarınızda şifrelemesi yönüyle kendisini rakiplerinden ayıran bir posta hizmeti.
ProtonMail gibi gelişmiş güvenlik özellikleriyle donatılan çevrimiçi servisleriyle ünlü Proton Technologies AG şirketi, işte bu servislerine bir yenisini daha ekledi. Bugün itibarıyla Google Play Store üzerinden Android kullanıcılarının hizmetine sunulan ProtonCalendar adlı takvim hizmeti, sıradan takvim uygulamaları gibi değil. Zira uçtan uca şifrelemeyle desteklenen ProtonCalendar, bu özelliği sayesinde telefondaki takvim verilerinizi ve yaptığınız uygulama içi etkinlikleri güvenli tutuyor.
Uçtan uca şifreleme teknolojisinin bir takvim uygulamasında ne işi var?
Örneğin diyelim ki siz ProtonCalendar uygulamasını kullanarak yeni bir etkinlik oluşturdunuz ve etkinliğe diğer arkadaşlarınızı da davet edip üstüne üstlük konum bilgisi de eklediniz. İşte o ayarlamış olduğunuz etkinlik adı, açıklaması, konumu, katılımcı bilgileri gibi tüm size özel olan bilgiler, ProtonCalendar’ın sunucularına ulaşmadan evvel telefonunuzda şifreleniyor. Böylelikle takvim etkinlikleriniz, o etkinliği paylaşmış olduğunuz kişilerden de dahil olmak üzere uçtan uca şifreleme teknolojisiyle sizin dışınızdaki bütün kullanıcılardan gizleniyor. Hatta açıklamaya göre takvim bilgilerinizi ProtonCalendar uygulamasının geliştiricileri bile göremiyorlar.
ProtonCalendar şimdilik yalnızca ProtonMail veya ProtonVPN aboneleri tarafından kullanılabiliyor. Fakat önümüzdeki günlerde Proton Technologies AG’nin bu uygulamayı herkese açık yapma ihtimali de var. Bu nedenle şimdiden mutlaka yerinizi almanızı tavsiye ederim.
Genel
Microsoft, McAfee ve büyük şirketler fidye yazılımlarına karşı beraber savaşacak!
Microsoft ve McAfee gibi büyük isimlerin başını çektiği 19 güvenlik şirketi, teknoloji şirketi ve kar amacı gütmeyen bir grup güvenlik anlamında yeni bir adım attılar. Artan fidye yazılımları tehditleriyle başa çıkabilmek için yeni bir koalisyon kurmayı planladıklarını duyurdular.
İlginizi çekebilir; 5G teknolojisi bazı güvenlik açıkları verebilir
Öncelikle fidye yazılımından bahsetmek gerekirse bir cihazı kilitleyebilen veya sahibinden para çekmek için içeriklerini şifreleyebilen kötü amaçlı yazılımlara fidye yazılımı denir.
Özellikle elektronik ödeme sistemlerinin ve internet üzerinden alışveriş işlemlerinin yaygınlaşmasıyla fidye yazılımı saldırıları giderek artıyor. Kullanıcılar bu konuyu kendi başlarına çözemiyorlar. Elbette böyle durumlarda güvenlik uzmanlarına başvuruyorlar. Ancak bağımsız şirketler bu konunun çözümüyle ilgili sonuçtan uzak farklı tavsiye ve çözümler sunabiliyorlar. Bu nedenle büyük şirketler endüstri fikir birliğine dayalı bir standart çerçeve sunmayı hedefliyorlar.
Microsoft, McAfee ve büyük şirketler ortak çalışacak!
Microsoft ve McAfee şirketlerinin başta yer aldığı 19 şirket Ransomware Task Force (RTF) yani “Fidye Yazılımlarıyla Savaşma Kuvvetleri” olarak adlandırılan grup bir fidye yazılı sırasında koruma sağlayan çözümleri değerlendirmeye odaklanacaklar.
RTF, konuyla ilgili uzman kaynaklarını değerlendirmeye alarak ve sektördeki paydaşları dahil ederek çözüme ortak etmeye çalışacaklar. Mevcut çözümlerde boşluklar varsa onlar belirlenecek ve nasıl doldurulması gerektiğiyle ilgili rapor hazırlanacak. Tüm sorunların üyeler arasında ele alınması için ortak bir yol haritası üzerinde çalışma yapılacak. Şirketin kuruluş amacı ve hedefleri bu şekilde sıralanıyor. Basit olarak anlatmak gerekirse kullanıcıların sorun yaşamaması için çalışma sağlayacak ekip olası sorunların neyden kaynaklandığını saptayacaklar ve bu boşlukları doldurmaya çalışacaklar.
RTF grubunda bulunacak şirketlerin tam listesi şu şekilde:
- Aspen Digital (politika belirleyici grup)
- Citrix (ağ ekipmanı satıcısı)
- The Cyber Threat Alliance (siber güvenlik sektörü paylaşım grubu)
- Cybereason (güvenlik firması)
- The CyberPeace Institute (siber saldırı mağdurlarına yardım eden kar amacı gütmeyen kuruluş)
- The Cybersecurity Coalition (politika belirleyici grup)
- The Global Cyber Alliance (siber riski azaltmaya adanmış kar amacı gütmeyen kuruluş)
- The Institute for Security and Technology (politika belirleyici grup)
- McAfee (güvenlik firması)
- Microsoft (güvenlik firması)
- Rapid7 (güvenlik firması)
- Resilience (siber sigorta sağlayıcısı)
- SecurityScorecard (uyumluluk ve risk yönetimi)
- Shadowserver Foundation (kar amacı gütmeyen güvenlik kuruluşu)
- Stratigos Security (siber güvenlik danışmanlığı)
- Team Cymru (tehdit istihbaratı)
- Third Way (düşünce kuruluşu)
- UT Austin Stauss Center (araştırma grubu)
- Venable LLP (hukuk firması)
Siber güvenlik en az ülke güvenliği kadar önemli bir konu haline geliyor. Daha önce Türkiye tarafından da 50 milyondan fazla kişinin kimlik bilgilerinin çalındığını görmüştük. Çok yakında ülkemizdeki teknoloji ve güvenlik şirketlerinin de benzer bir çalışma yapmasını umut ediyoruz.
Güvenlik
“Cyberpunk 2077 Android versiyonu” görünümlü fidye virüsü türedi
Cyberpunk 2077 oyununun Android apk versiyonu olduğunu iddia ederek kullanıcıları kandırmaya çalışan yeni bir fidye virüsü (ransomware) ortaya çıktı. Çıktığı günden beri üzerindeki kara bulutları bertaraf edemeyen CD Projekt Red’in başına bu sefer de kötü amaçlı yazılımlar bela oldu.
İlginizi çekebilir: CD Projekt Red Cyberpunk 2077 yüzünden davalık olabilir!
2020’nin heyecanla beklenen en önemli oyunlarından birisiyken, en hayal kırıklığı yaratan oyununa dönen Cyberpunk 2077’nin başındaki dertler bitmek bilmiyor. Kötü amaçlı yazılım geliştiricileri oyunun popülaritesinden nemalanmak istemiş olacaklar ki, Cyberpunk 2077 Android uygulaması görünümlü yeni bir fidye virüsü piyasaya sürdüler. Tam bu noktada “ben böyle şeylere kanmam” diye düşündüyseniz, durumun zannettiğiniz kadar basit olmadığını belirtmemizde fayda var.
“Cyberpunk 2077 Android apk” adlı bir uygulama görürseniz, aman uzak durun!
Kaspersky firmasında kötü amaçlı yazılım analisti olarak görev yapan Tatyana Shishkova’nın açıklamasına göre, kendisini Cyberpunk 2077 oyununun Android apk sürümü olarak tanıtan CoderWare adlı fidye yazılımı, telefonunuza yüklenir yüklenmez adeta ışık hızıyla bütün dosyalarınızı etkisi altına alıyor ve şifreliyor. Sanki Google Play Store üzerinden yükleniyormuş gibi kendisini tüketicilerin karşısına çıkaran CoderWare virüsüne bir defa kapıldığınızda, şifrelenen dosyalarınızı geri kazanmak için fidye ödemek zorunda kalıyorsunuz.
Güvenlik uzmanı Tatyana Shishkova’nın belirttiğine göre, Cyberpunk 2077 Android uygulaması görünümlü CoderWare virüsü RC4 şifreleme algoritmasını kullandığından dolayı fidye ödemeksizin virüsten kurtulmak bir şekilde mümkün; ancak bu elbette ki içinizin rahat olması gerektiği anlamına gelmiyor.
New Android #Ransomware disguised as #Cyberpunk2077 game.
Downloaded from fake website imitating Google Play Store.
Extension: .coderCrypt
Family: CoderWare/BlackKingdom https://t.co/JBudDP6vG1 pic.twitter.com/TdM4SAkFWl
— Tatyana Shishkova (@sh1shk0va) December 16, 2020
Zira tek tehlike dosyalarınızın şifrelenmesi değil. Bu tarz virüsler geliştiricileri tarafından uzaktan kontrol edildikleri için, telefonunuzdaki dosyaları size fark ettirmeden uzaktaki bir sunucuya yüklüyor da olabilirler. Nitekim Dünya üzerinde bu gibi talihsiz olaylarla karşılaşan milyonlarca kullanıcı bulunuyor. Bu nedenle, aman siz siz olun özellikle de Android kullanıcısıysanız internetteki Cyberpunk 2077 apk gibi dışarıdan gelen dosyalara karşı olabildiğince temkinli yaklaşın.
Fidye virüsü (Ransomware) nedir?
Ransomware veya Türkçe adıyla fidye virüsü olarak adlandırdığımız virüslerini, şahsen en tehlikeli virüs türü olarak tanımlıyorum. Elbette ki belki de adını bile bilmediğimiz sayıda milyonlarca tehlikeli virüs vardır, ancak fidye virüsleri gerçekten baş belası. Fidye virüsleri bilgisayarınıza veya telefonunuza bulaştığı anda, aniden bütün dosyalarınızı (fotoğraf, video, müzik vs.) şifreler ve siz ne olduğunu bile anlamadan şifreleme işlemi tamamlanmış olur.
İşin kötü tarafı fidye virüsü her zaman çözümü olan bir virüs türü değil. Daha doğrusu virüsü temizlemek kolay ancak virüsün şifrelediği dosyaları kurtarma noktasında çözüm çok az. İşte bu nedenle, emin olun bilgisayarınızı yavaşlatan bir virüsün bulaşmasını istersiniz ama dosyalarınızı erişilemeyecek hale getiren bir virüsü istemezsiniz.
Chrome ve Edge için tehlike teşkil eden uzantılar
Kısa bir zaman önce güvenlik firması Avast tarafından belirtilenlere göre; üç milyondan fazla kullanıcı tam yirmi sekiz tane zararlı olabilecek uzantıları indirdi.
İlginizi çekebilir: Google ve Apple, konum verileri paylaşan yazılımı yasaklıyor
Bunlardan on beşi Chrome, on üçü ise Edge için olan uzantıların zararlı kodlar barındırdıkları ve bazı zararlı işlemlerde kullanılabilecekleri belirtildi. Avast’ın bulduğu kodlar içerisinde şunlar var:
- Kullanıcıyı reklamlara yönlendirme
- Kullanıcıyı dolandırıcı sitelere yönlendirme
- Kişisel bilgi toplama
- Tarayıcı geçmişi toplama
- Cihazlara zararlı yazılım indirme
Bütün bu kodlara karşın Avast, buradaki asıl amacın kazanç sağlamak için kullanıcı trafiği kullanımının yapılması olduğunun altını çiziyor. Çünkü kullanıcıların üçüncü parti bir alana yönlendirildikleri her seferde siber suçlulara bir pay gidiyor.
Avast, bu uzantıları geçen ay bulduklarını belirtirken; bazılarının 2018 Aralık ayından beri aktif halde olduğunu ve kullanıcılardan o zamanlardan gelen bazı şikayetlerin bunun kanıtı olduğunu söylüyor.
Şirketin Kötü Amaçlı Yazılım Araştırmacısı Jan Rubín, bu eklentilerin baştan beri mi bu kodlara sahip olduklarını, yoksa belli bir kullanım seviyesine geldikten sonra güncellemeyle mi yerleştirildiklerini tespit edemediklerini söyledi. Ki eklentilerin bazıları gerçekten de on binler tarafından indirilmiş durumda.
Avast bulgularını Google ve Microsoft ile paylaşırken, Google tarafından araştırmayla ilgili henüz net bir yanıt almadı. Microsoft ise araştırmalarının sürdüğünü belirtti.
Avast’ın bu raporunu paylaşmasının ertesi gününde Google Chrome’daki eklentilerin sadece üç tanesi silinirken, Edge eklentileri hala ulaşılabilir durumda. Şimdi ise Chrome’daki silinen uygulama sayısının arttığını söyleyebiliriz. Konuyla alakalı ZDNet’e gelen bilgiler, Microsoft’un ise Avast’ın raporunun üzerinde çalıştığı yönünde.
Google ve Microsoft tarafından yapılacak araştırmalar sonuçlanana kadar Avast, kullanıcılara aşağıdaki kötü yazılım bulunan eklentileri tarayıcılarından kaldırmalarını öneriyor:
Chrome için kötü yazılım içeren eklentiler
- Direct Message for Instagram
- DM for Instagram
- Invisible mode for Instagram Direct Message
- Downloader for Instagram
- App Phone for Instagram
- Stories for Instagram
- Universal Video Downloader
- Video Downloader for FaceBook™
- Vimeo™ Video Downloader
- Zoomer for Instagram and FaceBook
- VK UnBlock. Works fast.
- Odnoklassniki UnBlock. Works quickly.
- Upload photo to Instagram™
- Spotify Music Downloader
- The New York Times News
Edge için kötü yazılım bulunan eklentiler
- Direct Message for Instagram™
- Instagram Download Video & Image
- App Phone for Instagram
- Universal Video Downloader
- Video Downloader for FaceBook™
- Vimeo™ Video Downloader
- Volume Controller
- Stories for Instagram
- Upload photo to Instagram™
- Pretty Kitty, The Cat Pet
- Video Downloader for YouTube
- SoundCloud Music Downloader
- Instagram App with Direct Message DM
Forumdan Son Mesajlar
-
HWP Teknoloji Sohbetleri Podcast Yayınları
Yazan: levent_orgun, 1 gün önce
-
Yazan: market2020, 3 gün önce
-
M1 İşlemcili Yeni Mac Bilgisayarlar! - İnceleme Denemesi
Yazan: Selim Sezgin, 5 gün önce
-
Yazan: levent_orgun, 6 gün önce
-
Yazan: osilator, 1 hafta önce