Teknoloji dünyası, Apple’ın Intel’in x86 işlemcilerinden ARM mimarisine geçişinin heyecanıyla çalkalanıyor. Bu geçiş, M2 Ultra ile Mac Pro’nun piyasaya sürülmesiyle tamamlanmış durumda. Aynı zamanda Mac Studio’nun en güçlü seçeneği olarak da sunulan bu platform, büyük bir çip olan (SoC) M2 Ultra üzerinde 130 milyardan fazla transistör barındırıyor. M2 Ultra’nın ilk kıyaslama testi olan Geekbench sonuçları açıklandı ve bu, selefi M1 Ultra’ya göre hafif bir gelişme olduğunu gösteriyor.

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M2 Ultra ve Mac Studio, Geekbench 5 testlerinde tek çekirdekte 1.956 puan ve çok çekirdekte 27.945 puan alarak çıktı. Bu, yeni çipin M1 Ultra’ya göre yaklaşık yüzde 18 daha hızlı olduğu anlamına geliyor.

Bu sonuçları perspektife koymak için, platformun 24 çekirdekli CPU’su tek iş parçacıklı ve çok iş parçacıklı modlarda sırasıyla 1.956 ve 27.945 puan alıyor. Karşılaştırıldığında, Intel Core i9-13900K yaklaşık 2.300 ve 27.000 puan alırken, Ryzen 9 7950X yaklaşık 2.300 ve 25.000 puan elde ediyor. Bu nedenle, M2 Ultra, yaklaşık olarak Intel ve AMD’nin üst düzey çözümlerine denk bir performans sunuyor. Ancak, unutmamız gereken önemli bir nokta, Geekbench’in sentetik bir test olduğudur. Bu yüzden, bu güç dengesinin gerçek uygulamalarda nasıl ortaya çıkacağını söylemek imkansız.

Gerçek testler, M2 Ultra’nın gerçek uygulamalarda nasıl performans gösterdiğini ve yüksek fiyat etiketini haklı çıkarıp çıkarmadığını gösterecektir. Ne olursa olsun, M2 Ultra, Apple’ın ARM mimarisine geçişinde önemli bir kilometre taşını temsil ediyor. Gelecek, teknoloji devi için parlak görünüyor ve bir sonraki adımda nelerin beklediğini görmek için sabırsızlanıyoruz.