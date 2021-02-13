Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A51 modelinin DxOMark puanı belli oldu
Samsung Galaxy A51 modelinin merakla beklenen DxOMark puanı belli oldu. Samsung’un amiral gemisi Galaxy A51, sunduğu özelliklerin yanında kamera performansı ile de dikkat çekiyor.
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Samsung’un yeni akıllı telefonu, 6.51 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan Super AMOLED ekranla geliyor. Ayrıca telefon Gorilla Glass 3 korumasına sahip.
Kamera konusunda; ön kamerası 32 megapiksel olan Samsung Galaxy A51 modelinin arkasında ise 48 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı sensörü, 5 MP makro lensi ve yine 5 MP derinlik sensörünü içeriyor.
DxOMark’ın detaylı incelemesinde Galaxy A51 modeli; fotoğraf alanında 90, zoomda 32 ve video kısmında ise 86 puan aldı. Bununla birlikte şirket, söz konusu akıllı telefonun ortalama skorunu 87 puan olarak belirledi.
Samsung Galaxy A51 modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.51 inç, Super AmOLED
- İşlemci: Exynos 9611
- RAM: 4 GB veya 6 GB
- Depolama: 64 GB veya 128 GB
- Arka Kamera: 48 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP
- Ön Kamera: 32 MP
- Batarya: 4.000 mAh (15 watt hızlı şarj destekli)
- İşletim Sistemi: Android 10
Son olarak ekranı ve fiyatı ile dikkat çeken Samsung Galaxy A51, kamera noktasında DxOMark’a göre sınıfta kaldı. Cihaz, kendisinden yıllar önce çıkan telefonların dahi gerisinde kaldı.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 parçalarına ayırıldı
Çinli akıllı telefon üreticisinin en yeni amiral gemisi Xiaomi Mi 11, parçalarına ayırdı. YouTuber JerryRigEverything, telefonun içini açtı. Özellikle işlemci için geliştirilen soğutma sistemi, oldukça etkileyici.
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En büyük akıllı telefon üreticilerinden biri olan Xiaomi, yeni telefonlarını piyasaya sürmeye devam ediyor. Redmi ve Poco isimli alt markalarıyla uygun fiyatlı ürünler piyasaya süren Çinli akıllı telefon üreticisi, Mi markasıyla da amiral gemisi telefonlar çıkarıyor. Bu markanın son mucizesi ise, teknoloji severlerin hayallerini süsleyen Xiaomi Mİ 11. Telefon her anlamda premium bir ürün olarak karşımıza çıkıyor, etkileyici teknik özellikleri ve tasarımıyla büyülüyor. Mühendislik anlamında da sanat eseri denilebilecek boyutta olan akıllı telefonlar, iç dizaynlarıyla da kullanıcıların ilgisini çekmekte. isimli YouTuber, merak eden kullanıcılar için telefonun içini açtı ve inceledi. işte tüm detaylar;
YouTuber JerryRigEverything Xiaomi Mi 11 modelini parçalarına ayırdı
Telefonun parçalarına ayırma sürecinde ilk olarak karşımıza arka kapağı çıkıyor. Cam olan bu kısım herhangi bir kablo ile telefona bağlı değil. Bu durum olası kırılmalarda tamir sürecini kolaylaştırıp, ucuzlamasına neden oluyor. Ardından ise bataryaya bağlı kablosuz şarj bobini. Bobin, telefona 50 W kablosuz şarj sağlıyor. Videoda telefonun bataryası da ortaya çıkıyor. Değiştirmesi oldukça kolay olan batarya, altına yerleştirilmiş bantlar sayesinde sorunsuz yerinden çıkıyor. Tek bir ünite gibi görünse bile, telefon aslında iki bataryaya sahip. Bu sayede telefon, aynı anda iki bataryayı şarj ederek kablolu ve kablosuz olarak inanılmaz bir hızda şarj oluyor. Diğer bir dikkat çeken detay ise telefonun soğutma sistemi. Oldukça fazla bakır kullanan telefon bu sayede Qualcomm Snapdragon888 işlemciyi ve 108 MP’lik kamerayı ısınmaktan kurtarıyor. Telefon aynı zamanda, buhar odası (vapor chamber) denilen bir sıvı soğutma sistemine de sahip. Oldukça ilginç özelliklere sahip telefonun, içinin açılma videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Akıllı Telefonlar
LG W41 tasarım detayları belli oldu!
LG W41 modelinin tasarım detayları ortaya çıktı. Orta seviyeye konumlandırılması beklenen akıllı telefonun basın görselleri gözüktü.
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LG W41 modelinin tasarımı belli oldu!
LG akıllı telefon dünyasına yeni modeller getirmeye devam ediyor. Son yıllarda çıkardığı modellerden çok çektiği zorluklarla gündeme gelen firma, akıllı telefon piyasasından vazgeçmiş değil. Geçtiğimiz yıl W31 serisini kullanıcılarıyla buluşturan akıllı telefon üreticisi, serinin yeni modellerini duyurmayı planlıyor. Voice isimli internet sitesinde cihazın basın görselleri ortaya çıktı. Evan Blass tarafından paylaşılan görseller sayesinde cihazın tasarım detayları da belli oldu.
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Detaylı teknik özellikleri belli olmayan LG W41, delikli ekran teknolojisi ile piyasaya çıkacak. Henüz cihazın ekran boyutu ve paneli belli olmazken, bir adet ön kamera dikkatleri çekmekte. Ayrıca akıllı telefon dörtlü arka kameraya sahip olacak. Ana kameranın 48 MP olacağı ortaya çıkarken, diğer kameraların özellikleri ne yazık ki ortaya çıkmadı. Öte yandan cihazın parmak izi okuyucusu arka tarafta yer almakta. Tüm teknik özelliklerini ne yazık ki bilemediğimiz akıllı telefonun önümüzdeki günlerde daha fazla detay ile karşımıza çıkacağı tahmin ediliyor. Bakalım firma eski günlerine dönmeyi başaracak mı bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Vivo katlanabilir telefon patenti aldı
Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, katlanabilir telefon patenti aldı. Şirket yeni modeliyle, geleceğin teknolojilerine yatırım yapmaya devam ediyor. İşte bilinen detaylar.
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Yeni teknolojiler hayatımıza girmeye devam ediyor. Bunlardan biri de katlanılan telefonlar. Oldukça ilginç şekil ve konseptlerde ortaya çıkan bu telefonlar, geleceğin teknolojileri olarak nitelendiriliyor. Samsung ve Huawei çoktan bu tasarıma sahip telefonlar çıkardı, Xiaomi, Apple, Oppo gibi diğer üreticilerin de bu konuda çalışma yaptıkları ortada. Bu çalışmalardan birini yapan firmalardan biri de Vivo. Son olarak şirketin, Çin Ulusal Patent Enstitüsünden aldığı bir patent ortaya çıktı. Vivo, katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor. Çinli şirketler, geleceğin teknolojilerine yatırım yapmaya devam ediyor.
Vivo katlanabilir telefon patenti ortaya çıktı
Çin’de ortaya çıkan bir patente göre Vivo, katlanabilir telefon geliştirmek için çalışmalara başladı. Ortaya çıkan patent görselleri, şirketin aşağıdan geriye doğru katlanan bir telefon üzerinde çalıştığını gösteriyor. İlginç bir katlanılan tasarıma sahip telefonun, ön tarafı tamamen ekrandan oluşuyor ve alt kısmındaki mekanizma sayesinde arkaya doğru katlanmakta. Muhtemelen ön kamera yerine katlanabilen ekran sayesinde arkadaki kamera mekanizması, özçekim görevini gerçekleştiriyor. Bu durum, özellikle özçekim modunda oldukça yüksek fotoğrafların ortaya çıkmasına neden oluyor. Telefonla ilgili ortaya çıkan detaylardan biri de kamera. Görselde telefon beş arka kameraya sahip. Bu kameraların özellikleri ise şimdilik bilinmeyen bir detay. Telefonun çıkış tarihi ya da diğer detayları belli değil. Katlanılan telefonlar, güçlü işlemcilere ihtiyaç duyuyor. Bu durumda tepe model bir Qualcomm işlemci söz konusu. Katlanılan modellerin geliştirme sürecinin uzun olması sebebiyle O an piyasadakinden bir eski nesil işlemci ile gelme ihtimali var. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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