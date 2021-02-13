Samsung Galaxy A51 modelinin DxOMark puanı belli oldu

Çinli akıllı telefon üreticisinin en yeni amiral gemisi Xiaomi Mi 11, parçalarına ayırdı. YouTuber JerryRigEverything, telefonun içini açtı. Özellikle işlemci için geliştirilen soğutma sistemi, oldukça etkileyici.

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En büyük akıllı telefon üreticilerinden biri olan Xiaomi, yeni telefonlarını piyasaya sürmeye devam ediyor. Redmi ve Poco isimli alt markalarıyla uygun fiyatlı ürünler piyasaya süren Çinli akıllı telefon üreticisi, Mi markasıyla da amiral gemisi telefonlar çıkarıyor. Bu markanın son mucizesi ise, teknoloji severlerin hayallerini süsleyen Xiaomi Mİ 11. Telefon her anlamda premium bir ürün olarak karşımıza çıkıyor, etkileyici teknik özellikleri ve tasarımıyla büyülüyor. Mühendislik anlamında da sanat eseri denilebilecek boyutta olan akıllı telefonlar, iç dizaynlarıyla da kullanıcıların ilgisini çekmekte. isimli YouTuber, merak eden kullanıcılar için telefonun içini açtı ve inceledi. işte tüm detaylar;

YouTuber JerryRigEverything Xiaomi Mi 11 modelini parçalarına ayırdı

Telefonun parçalarına ayırma sürecinde ilk olarak karşımıza arka kapağı çıkıyor. Cam olan bu kısım herhangi bir kablo ile telefona bağlı değil. Bu durum olası kırılmalarda tamir sürecini kolaylaştırıp, ucuzlamasına neden oluyor. Ardından ise bataryaya bağlı kablosuz şarj bobini. Bobin, telefona 50 W kablosuz şarj sağlıyor. Videoda telefonun bataryası da ortaya çıkıyor. Değiştirmesi oldukça kolay olan batarya, altına yerleştirilmiş bantlar sayesinde sorunsuz yerinden çıkıyor. Tek bir ünite gibi görünse bile, telefon aslında iki bataryaya sahip. Bu sayede telefon, aynı anda iki bataryayı şarj ederek kablolu ve kablosuz olarak inanılmaz bir hızda şarj oluyor. Diğer bir dikkat çeken detay ise telefonun soğutma sistemi. Oldukça fazla bakır kullanan telefon bu sayede Qualcomm Snapdragon888 işlemciyi ve 108 MP’lik kamerayı ısınmaktan kurtarıyor. Telefon aynı zamanda, buhar odası (vapor chamber) denilen bir sıvı soğutma sistemine de sahip. Oldukça ilginç özelliklere sahip telefonun, içinin açılma videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…

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