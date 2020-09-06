Samsung Galaxy S21, S-Pen ile görüntülendi!

Huawei’nin işlemci tedarik etmesini güçleştirecek ABD kısıtlaması yaklaşırken, bu durumun yarattığı belirsizlik aynı şekilde devam ediyor. Huawei cephesinden gelen son açıklama ise markanın kendi bünyesinde işlemci üretmesine ilişkin iddialara son noktayı koyuyor!

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Huawei üst düzey yetkilisinden çarpıcı “işlemci” itirafı!

3-5 Eylül tarihlerinde sanal olarak düzenlenen IFA 2020 etkinliğinde Huawei’nin yeni işlemcisini duyurması bekleniyordu. Ancak Huawei, beklentilerin aksine bu konferansta herhangi bir büyük duyuruya imza atmadı. Kirin 9000 olarak adlandırılan işlemcinin 10-12 Eylül’de düzenlenecek geliştirici etkinliğinde tanıtılması beklenirken, bu ihtimal de kesinlik taşımıyor. Çünkü TSMC 5 nm mimariye sahip işlemcinin üretimini henüz tamamlamadı ve kısıtlamaların başlayacağı 14 Eylül tarihine kadar siparişi yetiştirmeye çalışıyor.

15 milyon yonga gibi oldukça kısıtlı sayıda üretilecek Kirin 9000’den sonra ise markanın ne yapacağı henüz bilinmiyor. Bu konuda çeşitli iddialar ortaya atılırken, Tüketici İş Grubu CEO’su Yu Chengdong ise markanın kendi işlemcilerini üreteceği iddialarını kesin dille yalanladı. Chengdong, “Şu anda tek sorunumuz üretim. Çin’in çip üretim endüstrisi henüz tam olarak olgunlaşmadığından dolayı işlemci üretme seçeneğimiz yok. Çinli şirketler küreselleşme sürecinde sadece tasarımlar yaptı ve bu Huawei için kötü bir ders oldu.” ifadelerini kullandı.

Huawei, 2021’in bir bölümüne kadar sorun yaşamamak adına TSMC ve MediaTek’in başını çektiği Amerikan teknolojisi kullanan firmalardan yüklü alımlar yaptı. Yu Chengdong, Huawei’nin farklı senaryolara karşı pek çok alternatif plan hazırladığını ifade ederek tüketicilerin endişe etmemesi gerektiğini vurguluyor. Yine de markanın mevcut stokları tükendikten sonra hayatta kalabilmesi için farklı çözümler bulması gerekiyor.