Akıllı Telefonlar
Huawei Mate 40 serisi, EEC sertifikası aldı!
Çinli teknoloji devi Huawei, akıllı telefon pazarında bazı sorunlarla karşı karşıya. ABD yasağı, şirketin zor günler yaşamasına sebep oluyor. Herkes, şirketin IFA 2020’de Kirin 9000 yonga setini tanıtmasını bekliyordu. Fakat TSMC krizi yüzünden henüz bu yonga seti tanıtılamadı. Şimdi ise Weibo‘da paylaşılan bir sızıntıya göre Huawei Mate 40 serisi, EEC sertifikasını aldı. Bu, Huawei’nin Avrupa pazarını bırakmadığını gösteriyor.
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Huawei Mate 40 serisi hakkında neler biliyoruz?
Bugün ortaya çıkan sertifikaya göre Huawei Mate 40 serisi üç adet telefondan oluşacak. Bu telefonlar, Mate 40, Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro+ olarak isimlendirilecek. Bununla birlikte Huawei Enjoy 20 Plus isimli yeni bir telefonun Huawei Mate 40 Lite’ın yerini alacağı söyleniyor. Şu anda Mate 40 serisi ile ilgili belirsizlikler devam etse de cihazların Kirin 9000 yonga seti kullanacağına kesin gözüyle bakıyoruz. Mate 40 Pro, sızıntılara göre 6,4 inçlik ön tarafta çift nokta delik kamerayla birlikte şelale tasarımı bulunan ekran ile gelecek. Cihazın arka tarafında dörtlü Leica kamera kurulumu bulunacak.
Taban model Mate 40 hakkında ortaya çıkan sızıntılara göre cihaz, 50 MP çözünürlüklü ana kamera ile gelecek. Ana kameraya 20 MP ultra geniş açılı ve 8 MP telefoto kamera eşlik edecek. Şimdilik seri hakkındaki bilgilerimiz sınırlı. 10-12 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek HDC 2020 etkinliğinde cihaz hakkında bazı özellikler duyurulabilir. Şirket, bu etkinlikte yeni akıllı saatlerini ve kablosuz kulaklıklarını tanıtacak.
Akıllı Telefonlar
Oppo F17 Pro, küresel pazara A93 adıyla gelebilir!
Oppo F17 Pro bildiğiniz üzere geçen hafta tanıtılmıştı. Hindistan üzerinde satışa çıkan akıllı telefon A93 adı ile bizleri karşılayabilir.
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Oppo F17 Pro, A93 mü oluyor?
Akıllı telefon pazarında son dönemde yaptıkları ile yükselişe geçen Oppo, geçtiğimiz hafta bildiğiniz üzere F17 serisini tanıttı. İnceliği ve hafifliği ile adından söz ettiren F17 Pro modelini de duyuran firma, bu model ile alakalı başka planlara sahip gibi gözüküyor. Daha önceden yaptığı sızıntılar ile adından sıkça söz ettiren Evan Blass, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Oppo A93 modelinin görsellerini hayranları ile paylaştı. Görsellere bakıldığı zaman, Oppo F17 Pro modelini gören takipçileri, cihazın küresel pazardaki isminin bu olacağını iddia etti. Henüz resmi bir gelişme yaşanmazken, yorumlara göre firmanın cihazı Hindistan dışına A93 adı ile çıkaracağı düşünülüyor.
Gücünü Helio P95 işlemcisinden alan akıllı telefon 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip. 6.43 inç Full HD+ Super AMOLED ekran paneline sahip akıllı telefon, delikli ekrana ve çift ön kameralı kuruluma sahip. Ön kameralar, 16 MP ve 2 MP değerlerini alırken, arkada yer alan dört kamera ise sırasıyla 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP derinlik ve yine 2 MP makro kamerası olarak belirlenmekte. Hindistan fiyatı 315 dolar olan akıllı telefon, yakın bir zamanda küresel pazarda da piyasaya çıkabilir.
Akıllı Telefonlar
Oppo, 5G destekli bütçe dostu akıllı telefon geliştiriyor!
Oppo markası altında piyasaya çıkması planlanan yeni bir telefona dair birkaç küçük sızıntı ortaya çıktı. Spekülasyonlara göre söz konusu telefon, Oppo’nun 5G destekli en ucuz telefonlarından biri olacak.
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Türkiye pazarında da resmi olarak varlığını sürdüren Oppo, ürettiği giriş, orta seviye ve amiral gemisi modellerle tüm dünyada nam salmış durumda. Şirket, yeni teknolojilerle doğru orantılı biçimde kendisini geliştirmekten de geri kalmıyor. Şimdilerde ise Oppo’nun hem uygun fiyatlı hem de 5G destekli yeni bir telefonu, TENAA web sitesinde ortaya çıktı.
5G destekli yeni Oppo akıllı telefonu sızdırıldı!
Şimdilik sadece PECM10 ve PECT10 kod adlarıyla bildiğimiz bu esrarengiz cihazın, diğer Oppo telefonlarına nazaran en ucuz 5G’li telefonu olacağı söyleniyor. Telefonun TENAA sertifikasında görülen sınırlı özelliklerine baktığımızda ise, ilk olarak delikli kamera tasarımının benimsendiği 6.5 inç boyutundaki Full HD – 2400 x 1080 piksel – ekranı dikkat çekiyor. LCD panel teknolojisiyle desteklenen bu ekran aynı zamanda 20:9 en – boy oranını destekliyor.
Arka tarafına baktığımızda ise 16 MP + 2 MP + 2 MP olduğu tahmin edilen üçlü kamera kurulumu ve LED flaş görmekteyiz. Ayrıca Oppo, 3.954 mAh bataryaya yer verdiği bu telefonda detayları bilinmeyen 8 çekirdekli bir işlemci kullanacak. Bu noktada Oppo eğer işlemci tercihini Qualcomm’dan yana kullanırsa, Snapdragon 700 veya 800 serisi bir işlemciyi tercih edeceğini öngörebiliriz; çünkü Qualcomm tarafında şu an 5G desteği ağırlıklı olarak bu serilerde var.
Bunlara ek olarak 175 gram ağırlığında ve 162 x 75 x 7,9 mm boyutlarında olan bu telefonun yan tarafta da bir adet parmak izi tarayıcısına sahip olduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Bu bilgiler her ne kadar söylenti olsa da, daha önce farklı telefonlarla ilgili ortaya atılan iddiaların büyük oranda doğru çıktığını düşünürsek; 3 aşağı 5 yukarı PECM10 / PECT10 kod adlı bu telefonun yukarıda belirtilen özelliklere sahip olacağını tahmin etmek mümkün.
Akıllı Telefonlar
LG K52 tasarım detayları belli oldu!
LG yeni giriş seviye akıllı telefonu K52 modelini geliştirmeye devam ediyor. Firmanın yeni akıllı telefonunun tasarım detayları ortaya çıktı.
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LG K52 yeni görüntüleri ile ortaya çıktı!
LG akıllı telefon dünyasında yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Eski günlerine dönmek için oldukça çaba harcayan Güney Koreli akıllı telefon üreticisi, yeni cihazı K52 için kolları sıvamış durumda. Giriş seviyeye konumlandırdığı K serisinin yeni üyesi olarak karşımıza çıkması beklenen akıllı telefonunun, tasarım detayları gün yüzüne çıktı. Ünlü sosyal medya platformu Twitter’da daha önce yaptığı sızıntılar ile adından söz ettiren Evan Blass, takipçilerine akıllı telefonun görüntülerini paylaştı. Görüntülere göre dörtlü kamera sistemine sahip olacak akıllı telefonun, delikli ekran teknolojisi ile kullanıcılarını karşılayacağı öğrenildi. Mavi ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olacak akıllı telefonun parmak izi sensörü de cihazın yan tarafına konumlandırılmış.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde yeni sertifikalar aldığı ortaya çıkan LG K52, son olarak GCF (Global Certification Forum) isimli platformda görüntülendi. Bu bilgiler dışında herhangi bir teknik özelliği bilinmeyen akıllı telefonun, uygun fiyatı ile dikkat çekmesi bekleniyor. Çıkış tarihi belli olmayan akıllı telefon, ilerleyen günlerde bizleri teknik detayları ile de karşılayabilir. Bakalım LG, yeni akıllı telefonu ile birlikte önemli bir alternatif oluşturabilecek mi bekleyip göreceğiz.