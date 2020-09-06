Huawei Mate 40 serisi, EEC sertifikası aldı!

Çinli teknoloji devi Huawei, akıllı telefon pazarında bazı sorunlarla karşı karşıya. ABD yasağı, şirketin zor günler yaşamasına sebep oluyor. Herkes, şirketin IFA 2020’de Kirin 9000 yonga setini tanıtmasını bekliyordu. Fakat TSMC krizi yüzünden henüz bu yonga seti tanıtılamadı. Şimdi ise Weibo‘da paylaşılan bir sızıntıya göre Huawei Mate 40 serisi, EEC sertifikasını aldı. Bu, Huawei’nin Avrupa pazarını bırakmadığını gösteriyor.

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Huawei Mate 40 serisi hakkında neler biliyoruz?

Bugün ortaya çıkan sertifikaya göre Huawei Mate 40 serisi üç adet telefondan oluşacak. Bu telefonlar, Mate 40, Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro+ olarak isimlendirilecek. Bununla birlikte Huawei Enjoy 20 Plus isimli yeni bir telefonun Huawei Mate 40 Lite’ın yerini alacağı söyleniyor. Şu anda Mate 40 serisi ile ilgili belirsizlikler devam etse de cihazların Kirin 9000 yonga seti kullanacağına kesin gözüyle bakıyoruz. Mate 40 Pro, sızıntılara göre 6,4 inçlik ön tarafta çift nokta delik kamerayla birlikte şelale tasarımı bulunan ekran ile gelecek. Cihazın arka tarafında dörtlü Leica kamera kurulumu bulunacak.

Taban model Mate 40 hakkında ortaya çıkan sızıntılara göre cihaz, 50 MP çözünürlüklü ana kamera ile gelecek. Ana kameraya 20 MP ultra geniş açılı ve 8 MP telefoto kamera eşlik edecek. Şimdilik seri hakkındaki bilgilerimiz sınırlı. 10-12 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek HDC 2020 etkinliğinde cihaz hakkında bazı özellikler duyurulabilir. Şirket, bu etkinlikte yeni akıllı saatlerini ve kablosuz kulaklıklarını tanıtacak.