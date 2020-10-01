Samsung A42 5G, Ekim ayında satışa çıkabilir!

Google, bugün düzenlediği “Launch Night In” etkinliğinde yeni akıllı telefon modelleri Pixel 5 ve Pixel 4a 5G’yi resmi olarak duyurdu. Amiral gemisi seviyesinden uzaklaşan yeni Pixel cihazları, buna karşın yüksek fiyat seviyesini ise koruyor!

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Google Pixel 5 tanıtıldı: Orta seviye işlemci, amiral gemisi fiyat!

2016 yılında Nexus serisini Pixel olarak yeniden adlandıran Google, bu hamlesiyle doğrudan Apple’ı hedef almıştı. Pixel cihazlar amiral gemisi donanımı güncel ve saf Android işletim sistemiyle birleştirirken, kullanıcılar tarafından da övgü topluyordu. Ancak bu yıl durum değişti ve Google rotayı orta-üst seviyeye kırdı.

Google Pixel 5, serinin bir önceki modeline kıyasla tasarım ve malzeme kalitesi bakımından düşüş yaşamış. Telefonun gövdesi plastik malzemeden üretilirken, ekran/gövde oranını arttırmak için delikli ekran konseptine geçiş yapılmış. Arka kısımda ise radikal bir değişim göze çarpmıyor.

Pixel serisinin yeni telefonu, 6 inç boyutunda Full HD+ OLED ekran barındırıyor. 90Hz tazeleme hızına sahip olan ekran Gorilla Glass 6 teknolojisiyle korunuyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 765G 5G işlemciden alan Pixel 5, böylece amiral gemisi işlemci kullanımından vazgeçiyor. 8 GB RAM ve 128 GB UFS 2.1 depolama ise tek seçenek olarak sunuluyor.

Google Pixel 5, kamera tarafında ise donanımsal bir güncellemeye gitmiyor. 12.2 megapiksel çözünürlüklü arka kameraya 16 megapiksellik ultra geniş açı sensör eşlik etmeye devam ediyor. Ancak yazılımsal olarak geliştirmelere gidildiği ve yapay zeka çipi sayesinde gece çekimlerinde başarılı karelerin yakalanabileceği belirtiliyor. Video alanında ise OIS ve 4K/60 FPS kayıt desteği yenilikler arasında yer buluyor. Ekran flaşıyla desteklenen ön kameranın 8 megapiksel çözünürlüklü olduğunu belirtelim.

Gücünü 4.080 mAh bataryadan alan Pixel 5, 18W hızlı şarjın yanı sıra ters şarj ve kablosuz şarj özellikleriyle donatılmış. IP68 sertifikası, Titan M güvenlik yongası ve NFC ise telefondaki diğer özellikler arasında yer alıyor. Google Pixel 5’in kutusundan Android 11 işletim sistemiyle çıktığını da belirtmek gerekiyor. 3 yıllık sürüm güncelleme garantisine sahip olan Pixel 5, 630 Euro fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Google Pixel 4a 5G özellikleri

Etkinlikte tanıtılan ikinci cihaz niteliğindeki Google Pixel 4a 5G ise güncel bağlantı teknolojilerinden daha fazlasını sunuyor. Full HD+ çözünürlüklü OLED ekranın boyutu 5.81 inçten 6.2 inç’e yükseltilmiş. Telefonun işlemci ve kamera tarafı Pixel 5 modelinden alınırken, 6 GB RAM ve 128 GB depolama ise korunuyor.

Batarya kapasitesi belirgin bir artışla 3.885 mAh değerine yükseltilen Google Pixel 4a 5G, kutusundan Android 11 sürümüyle çıkacak. Uygun fiyatlı Pixel modelinin fiyat etiketi ise 500 Euro olarak açıklandı.