Samsung‘un yeni 5G destekli modeli Samsung Galaxy M32 5G tanıtıldı. İşte Samsung Galaxy M32 5G‘nin özellikleri ve fiyatı.

Samsung’un yeni uygun fiyatlı modeli Galaxy M32 5G tanıtıldı. Geçtiğimiz günlerde 4G modeli ile karşımıza çıkan Samsung Galaxy M32, bu sefer 5G desteği ile ortaya çıktı. Gelin Samsung’un yeni 5G destekli akıllı telefonu Galaxy M32 5G‘yi tüm detaylarıyla ele alalım.

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Samsung Galaxy M32 5G özellikleri!

Samsung’un yeni M32 modeli Galaxy M32 5G tanıtıldı. 21 Haziran’da tanıtılan 4G destekli Galaxy M32’den farklı özellikler sunan M32 5G, dikkat çeken bir model oldu. Peki M32 5G ne gibi özellikler sunuyor? 4G modelden farkı ne? Gelin bunları öğrenelim.

İlk olarak 6.5 inç büyüklüğünde Infinity-V ekran ile birlikte gelen Samsung Galaxy M32 5G, bu ekranda 90Hz yenileme hızı ve Full HD+ çözünürlük sunuyor. Ekranın hemen üzerinde çentikli tasarıma sahip 13MP‘lik bir selfie kamerası taşıyan Galaxy M32 5G, arka tarafında 48MP‘lik bir ana kamera taşıyor. Bunun hemen yanında 8MP‘lik bir ultra geniş açılı sensörü de taşıyan M32 5G, bir adet 5MP‘lik makro ve bir adet 2MP‘lik derinlik sensörüne de sahip.

Performansını Dimensity 720 yonga setinden alan Samsung Galaxy M32 5G, bu işlemciyi 6GB ve 8GB RAM bellek ile destekleyebiliyor. Depolama tarafında 128GB olmak üzere bir seçenek sunan Samsung Galaxy M32 5G, 1TB‘a kadar microSD kart desteği sunuyor.

Elektriksel anlamda gücünü 5000mAh‘lik bataryasından alan M32 5G, bu bataryayı 15W hızlı şarj desteği ile dolduruyor. Android 11 tabanlı One UI 3.1 işletim sistemini kullanan cihaz, yana monte parmak izi sensörüne de sahip. Son olarak Galaxy M32 5G Slate Black ve Sky Blue olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunuyor.

Samsung Galaxy M32 5G fiyatı!

Tüm bu özellikler ile gelen Samsung Galaxy M32 5G, RAM tercihi nedeniyle iki farklı versiyon sunuyor. İlk versiyon olan 6GB / 128GB‘lık model 280 Dolar fiyat etiketine sahip. 8GB / 128GB‘lık ikinci versiyon ise 310 Dolar fiyat etiketine sahip.

Genel olarak baktığımızda Galaxy M32 5G, segmentine göre güzel özellikler sunuyor. Fiyatı biraz fazla gibi dursa da, sunduğu özellikler Galaxy M32 5G‘yi alınabilir bir cihaz yapıyor. Siz Samsung Galaxy M32 5G’yi nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

Galaxy M32 5G teknik özellikleri!

Ekran: 6.5 inç, FHD+, 90Hz

İşlemci: Dimensity 720

RAM: 6GB / 8GB

Depolama: 128GB

Ön Kamera: 13MP

Arka Kamera: 48MP + 8MP + 5MP + 2MP

Batarya: 5000mAh, 15W hızlı şarj desteği

Galaxy M32 4G teknik özellikleri!

Ekran: 6.4 inç, AMOLED, FHD+, 90Hz

İşlemci: MediaTek Helio G80

RAM: 4GB / 6GB

Depolama: 64GB / 128GB

Ön Kamera: 20MP

Arka Kamera: 64MP + 8MP + 2MP + 2MP

Batarya: 6000mAh, 25W hızlı şarj desteği