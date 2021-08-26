Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M32 5G Tanıtıldı!
Samsung‘un yeni 5G destekli modeli Samsung Galaxy M32 5G tanıtıldı. İşte Samsung Galaxy M32 5G‘nin özellikleri ve fiyatı.
Samsung’un yeni uygun fiyatlı modeli Galaxy M32 5G tanıtıldı. Geçtiğimiz günlerde 4G modeli ile karşımıza çıkan Samsung Galaxy M32, bu sefer 5G desteği ile ortaya çıktı. Gelin Samsung’un yeni 5G destekli akıllı telefonu Galaxy M32 5G‘yi tüm detaylarıyla ele alalım.
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İçindekiler
Samsung Galaxy M32 5G özellikleri!
Samsung’un yeni M32 modeli Galaxy M32 5G tanıtıldı. 21 Haziran’da tanıtılan 4G destekli Galaxy M32’den farklı özellikler sunan M32 5G, dikkat çeken bir model oldu. Peki M32 5G ne gibi özellikler sunuyor? 4G modelden farkı ne? Gelin bunları öğrenelim.
İlk olarak 6.5 inç büyüklüğünde Infinity-V ekran ile birlikte gelen Samsung Galaxy M32 5G, bu ekranda 90Hz yenileme hızı ve Full HD+ çözünürlük sunuyor. Ekranın hemen üzerinde çentikli tasarıma sahip 13MP‘lik bir selfie kamerası taşıyan Galaxy M32 5G, arka tarafında 48MP‘lik bir ana kamera taşıyor. Bunun hemen yanında 8MP‘lik bir ultra geniş açılı sensörü de taşıyan M32 5G, bir adet 5MP‘lik makro ve bir adet 2MP‘lik derinlik sensörüne de sahip.
Performansını Dimensity 720 yonga setinden alan Samsung Galaxy M32 5G, bu işlemciyi 6GB ve 8GB RAM bellek ile destekleyebiliyor. Depolama tarafında 128GB olmak üzere bir seçenek sunan Samsung Galaxy M32 5G, 1TB‘a kadar microSD kart desteği sunuyor.
Elektriksel anlamda gücünü 5000mAh‘lik bataryasından alan M32 5G, bu bataryayı 15W hızlı şarj desteği ile dolduruyor. Android 11 tabanlı One UI 3.1 işletim sistemini kullanan cihaz, yana monte parmak izi sensörüne de sahip. Son olarak Galaxy M32 5G Slate Black ve Sky Blue olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunuyor.
Samsung Galaxy M32 5G fiyatı!
Tüm bu özellikler ile gelen Samsung Galaxy M32 5G, RAM tercihi nedeniyle iki farklı versiyon sunuyor. İlk versiyon olan 6GB / 128GB‘lık model 280 Dolar fiyat etiketine sahip. 8GB / 128GB‘lık ikinci versiyon ise 310 Dolar fiyat etiketine sahip.
Genel olarak baktığımızda Galaxy M32 5G, segmentine göre güzel özellikler sunuyor. Fiyatı biraz fazla gibi dursa da, sunduğu özellikler Galaxy M32 5G‘yi alınabilir bir cihaz yapıyor. Siz Samsung Galaxy M32 5G’yi nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
Galaxy M32 5G teknik özellikleri!
Ekran: 6.5 inç, FHD+, 90Hz
İşlemci: Dimensity 720
RAM: 6GB / 8GB
Depolama: 128GB
Ön Kamera: 13MP
Arka Kamera: 48MP + 8MP + 5MP + 2MP
Batarya: 5000mAh, 15W hızlı şarj desteği
Galaxy M32 4G teknik özellikleri!
Ekran: 6.4 inç, AMOLED, FHD+, 90Hz
İşlemci: MediaTek Helio G80
RAM: 4GB / 6GB
Depolama: 64GB / 128GB
Ön Kamera: 20MP
Arka Kamera: 64MP + 8MP + 2MP + 2MP
Batarya: 6000mAh, 25W hızlı şarj desteği
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Akıllı Telefonlar
Samsung Yeni Teknolojisini Duyurdu: “Akıllı” RAM’ler Geliyor!
Samsung’un duyurusu yine de birçok soruyu gündeme getiriyor. Samsung geçtiğimiz günlerde LPDDR5-PIM RAM’i duyurdu. Peki nedir bu LPDDR5-PIM RAM? Bu aslında AI (yapay zeka) özelliklerine sahip “akıllı” RAM olduğu anlamına geliyor. Samsung, bu teknolojinin daha az güç kullanırken performansı artırabileceğini söylüyor.
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Günümüzde pek çok akıllı telefonda kullanılan makine öğrenimi, sistem performansından çevirilere, sesli komutlardan kamera kalitesine kadar her konuda yardımcı oluyor. Şimdi Samsung, telefonlarımızda bulunan ve hayati önem taşıyan RAM’lere bu yeniliği getirdiğini duyurdu. Şirket, bellekte işleme (PIM) teknolojisinin artık akıllı telefonlarda kullanılan RAM’lere de geldiğini açıkladı.
Ayrıca yapılan bir basın açıklamasında “Samsung’un LPDDR5-PIM mobil bellek teknolojisi, veri merkezi bağlantısı olmadan bağımsız AI yetenekleri sağlayabilir. Simülasyon testleri, LPDDR5-PIM’in ses tanıma, çeviri ve sohbet robotu (sic) gibi uygulamalarda kullanıldığında enerji kullanımını %60’ın üzerinde azaltırken performansı iki katından fazla artırabildiğini göstermiştir.” açıklaması yapıldı.
Peki neden Akıllı RAM’e ihtiyaç duyalım?
Bu ilk bakışta oldukça kullanışlı bir özellik gibi görünüyor ve potansiyel olarak daha hızlı, daha verimli makine öğrenimi performansıyla sonuçlanıyor ancak teknolojiyle ilgili birçok sorumuz var.Daha basit bir şekilde anlatmak gerekirse; PIM’in RAM modülünün kendisine bağlı gerçek bir işlemci şeklini alıp almadığı veya sadece bir optimizasyon ve algoritma paketi olup olmadığı belirsiz. Bu fiziken de gerçek bir çipse, üçüncü taraf geliştiricilerin kendi ihtiyaçları için çipe erişip erişemeyecekleri merak konusu.
Ayrıca bu teknolojinin ne kadar güçlü olduğu ve görüntü işleme ve bilgisayarla görme gibi daha gelişmiş görevlerin üstesinden gelip gelemeyeceği de belirsiz. Ne de olsa birçok akıllı telefon, gelişmiş makine öğrenimi görevlerini yerine getirmekten çok daha fazlasına sahip işlemcileri içerisinde barındırıyor ve neredeyse tüm amiral gemisi cihazlarında kendilerine özel olan bir yapay zeka destekli AI çipte bulunuyor. Ancak, PIM özellikli RAM, teorik olarak uygun fiyatlı akıllı telefonları için ideal olabilir. Daha düşük işlemci gücüne sahip olmasının yanında “akıllı” RAM’in olması telefonun daha rahat bir şekilde çalışmasına yardımcı olabilir. Bunu yeni nesil otomobillerin mild-hybrid şeklinde benzinli motorlara sahip olmasını benzetebiliriz.
Son olarak, Samsung, 2022’nin ilk yarısında PIM teknolojisinin standardizasyonunu tamamlamayı hedeflemesine rağmen, bu RAM’i akıllı telefonlarda gerçekten ne zaman göreceğimizi ise açıklamadı.
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Z Fold 3’ün Bootloader Kilidini Açmak Kameraları Devre Dışı Bırakıyor
Samsung Galaxy Z Fold 3’ün ilk kullanıcıları, bootloader (ön yükleme) kilidini açmak istedi ancak açmak istedikleri sırasında bootloader ekranında kilit açıldığında Samsung tarafından kasıtlı olarak kameraların devre dışı bırakılacağı yazısı ile karşılaştı.
Android cihazlarda bootloader kilidini açmak için birçok sebebiniz olabilir. Birçok kişi cihazın kendi yazılımı sevmez ve yeni yazılımlar yüklemek ister veya sisteme daha rahat erişim sağlamak için root (kök) erişimi sağlamak ister.
Tabii ki, bootloader kilidi açılmış cihaza sahip olmak veya sistem yazılımından farklı rom yüklemek cihazını garanti dışına çıkarır ve özellikle Samsung cihazlarda Knox güvenlik sistemini cihazınıda engeller. Bu sebeple çoğu sistem uygulamasında hata ile karşılaşabilirsiniz. Ancak Galaxy Z Fold 3 sadece sistem uygulamalarını kullandırmamak dışında cihazın kameralarınında kullanmamasını sağlıyor.
XDA-Developers tarafından tespit edilen bu haber, Galaxy Z Fold 3’ün bootloader kilidini açmak isteyen bir kullanıcı tarafından keşfedildi. Bootloader kilidini açmaya hazırlanırken resimlerde de görebileceğiniz gibi bir uyarı mesajı ile karşılaştı ve kameraların tamamen devre dışı bırakılacağından bahsetmekte. Yazan mesaj:
- Özel işletim sistemi yazlımı yüklemek için önyükleyicinin kilidini açın. Bunu yapmak kameranın devre dışı kalmasına ve telefonunuzun veya uygulamalarınızın düzgün çalışmamasına neden olabilir. Kişisel verilerinize yetkisiz erişimi önlemek için telefonunuz fabrika ayarlarına sıfırlanacak ve dosyalar ve indirilen uygulamalar da dahil olmak üzere tüm verileriniz silinecektir.
XDA üyesi ianmacd ve 白い熊 tarafından yapılan testte, önyükleyicinin kilidi açıkken kamerayla ilgili tüm işlevlere erişilemediği için uyarının doğru olduğu kanıtlandı. Buna kamera uygulaması, yüz kilidi açma özellikleri ve üçüncü taraf uygulamalar da dahil. Neyse ki, çözümü basit. Bootloader kilidini tekrar kilitlediklerinde kameralar çalışmaya devam ediyor.
Gelecek zamanda cihazın daha çok kişide olması ve yeni geliştiricileri sayesinde, Galaxy Z Fold 3’ün bootloader ile gelen kamera kısıtlamasına bir çözüm bulunabilir. Şimdilik bildirmek gerekirse cihaz köklendirme uygulaması olan Magisk’i cihaza yüklemek kameralara erişimi geri getirmemekte.
Bootloader kilidinin açılmasının Samsung’un diğer yeni sürümü Galaxy Z Flip 3‘teki kameraları devre dışı bırakıp bırakmadığı şu anda test edilmedi ve bunun gelecek yılki Galaxy S22 gibi diğer Samsung telefonlarını etkileyip etkilemeyeceğini de bilmiyoruz.
Ne olursa olsun, Samsung’un akıllı telefonlarının böyle bir temel özelliğini, cihazlarının yazılımını değiştirmek isteyenler için devre dışı bırakması biraz vicdansız. Bu tür korumalar, NFC ödemeleri gibi bir akıllı telefonun güvenli yönleri için anlamlı olsa da, kameralar bir Android telefon deneyiminin temel bir parçasıdır, yüz kilidi önemli bir güvenlik önlemidir.
Kameraları devre dışı bırakmak, kişinin güvenliğinden daha çok, insanları telefonlarının yazılımlarının kilidini açmaktan caydırmakla ilgili gibi görünüyor. Bu önlem, Samsung’un serisindeki en pahalı telefonda piyasaya sürüldüğünü düşündüğünüzde daha da kötüleşiyor.
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