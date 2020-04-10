Samsung Galaxy S21, ekran altında kamera ile gelebilir!

Samsung, Galaxy S20 ailesinin tanıtımının ardından önümüzdeki yıl tanıtacağı Samsung Galaxy S21 için çalışmalara başlamış gibi görünüyor. Cihazlara ait ilk bilgi ise ekran altında ön kamera ile gelebilecekleri şeklinde.

Ice Universe Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Galaxy S21 serisinin ekran altı ön kameraya sahip olacağını iddia etti.

Samsung is considering using the under-screen camera technology on the Galaxy S21 first, and is evaluating the feasibility of the technology. — Ice universe (@UniverseIce) April 9, 2020

Samsung’un büyük geliştirme ve değişiklikleri Galaxy S serisinde yaptığı düşünüldüğünde söz konusu değişiklik oldukça mantıklı görünüyor. Fakat ekran altına kamera yerleştirmenin zorlukları bulunuyor. Ekran altında yer alan kameranın yeterli ışık almakta zorlanması ve kamera alanındaki piksel yoğunluğu ile ekranın geri kalanını bu konuda eşlemek bunlardan bazıları. Samsung’un Dünya’nın en büyük ekran üreticilerinden biri olduğu düşünüldüğünde, bu problemlere mutlaka çözüm bulunabileceğini söyleyebiliriz.

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Samsung, Oppo ve Xiaomi’nin aksine daha önce bu teknoloji ile ilgili bir prototip ürün göstermedi. Fakat yinede ilk olmak amacıyla bu teknolojiyi rakiplerinden önce cihazlarına getirebilir.

Yapılan iddianın doğru olup olmadığını öğrenmek için Samsung Galaxy S21 serisinin tanıtımını yani 2021 Yılı’nı beklememiz gerecek gibi görünüyor.

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