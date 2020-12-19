Samsung Galaxy S21 duvar kağıtları ortaya çıktı [İndir]

Samsung Galaxy S21 serisi daha çıkmadan, duvar kağıtları gelmeye başladı. Eğer uzun vadede Galaxy S21 sahibi olamayacağınızı düşünüyorsanız, Android telefonunuza kuracağınız bu duvar kağıtları sayesinde en azından “o duyguyu” birazcık yaşayabilirsiniz.

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Samsung Galaxy S serisinin yeni üyesi olan Galaxy S21, S21 Plus ve S21 Ultra 14 Ocak 2021’de tanıtılacak. Nereden baksanız 1 aydan az bir zaman kala karşımıza çıkacak olan Galaxy S21 serisinin duvar kağıtlarıysa şimdiden ortaya çıkmaya başladı. Rehberimizin devamında paylaşacağımız link üzerinden Android telefonunuza indireceğiniz S21 duvar kağıtları sayesinde, telefonunuza farklı bir hava katabilirsiniz.

Bu duvar kağıtları resmî değil, yani Samsung tarafından paylaşılmadılar; ancak Android Central’ın haberine göre, Rydah isimli müzikal odaklı bir site tarafından Android kullanıcılarının beğenisine sunulmuş durumdalar. Dolayısıyla %1 de olsa, Galaxy S21 serisinin duvar kağıtları olarak paylaşılan bu görüntülerin gerçekten Galaxy S21’e ait olmayabilecekleri konusunda küçük bir dipnot eklememizde fayda var. Ancak genelde böyle duvar kağıdı sızıntıları doğru çıkıyor.

Samsung Galaxy S21 duvar kağıtları

Doğrusunu isterseniz bu duvar kağıtları gerçekten Galaxy S21 serisine ait olsunlar veya olmasınlar, aşırı havalı ve göze hoş göründükleri için yine de telefonunuzda tutmak isteyeceğinize eminim. Tabii ki siyah arka plan üzerine yapılmış farklı farklı renklerden oluşan karışımları sevmiyorsanız orası ayrı, ancak bu tarz duvar kağıtları hoşunuza gidiyorsa mutlaka indirip kullanmalısınız.

Samsung Galaxy S21 duvar kağıtlarını, isterseniz direkt fotoğraflardan birine basılı tutup “İndir” butonuna tıklayarak indirebilir; isterseniz de aşağıda paylaştığımız ZIP dosyası üzerinden toplu halde indirebilirsiniz. Benim tavsiyem ZIP dosyasını indirin, zira ZIP’e sıkıştırılan dosyalar kalitesi bozulmadan telefonunuza inecekler. Bu arada duvar kağıtları sadece 3 tane değil, dosyada daha fazlası var.

DUVAR KAĞITLARINI İNDİRMEK İÇİN BURADAKİ LİNKE TIKLAYIN.

Samsung Galaxy S21’lerin bilinen özellikleri

Android telefonunuza Samsung Galaxy S21 serisine özel duvar kağıtları indirdiğinize göre, isterseniz birazcık da Galaxy S21 serisi hakkındaki sızıntılara bakabilirsiniz.

Samsung’un yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi arasından şu ana kadar Galaxy S21 Ultra modelinin başta olmak üzere diğer modellerin de özelliklerin bazılarını biliyoruz. Sızıntılara göre S21 Ultra modelinin temel özelliklerinden bazıları; 6,8 inç ekran, 5.000 mAh pil ve 108MP birincil kamera olacak. Ayrıca S21 Ultra, 40MP ön kamerayla birlikte gelecek ve ekran tarafındaysa Quad HD+ çözünürlüğüyle desteklenecek.

Diğer özellikler ise şu şekilde: