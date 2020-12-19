Samsung
Samsung Galaxy S21 duvar kağıtları ortaya çıktı [İndir]
Samsung Galaxy S21 serisi daha çıkmadan, duvar kağıtları gelmeye başladı. Eğer uzun vadede Galaxy S21 sahibi olamayacağınızı düşünüyorsanız, Android telefonunuza kuracağınız bu duvar kağıtları sayesinde en azından “o duyguyu” birazcık yaşayabilirsiniz.
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Samsung Galaxy S serisinin yeni üyesi olan Galaxy S21, S21 Plus ve S21 Ultra 14 Ocak 2021’de tanıtılacak. Nereden baksanız 1 aydan az bir zaman kala karşımıza çıkacak olan Galaxy S21 serisinin duvar kağıtlarıysa şimdiden ortaya çıkmaya başladı. Rehberimizin devamında paylaşacağımız link üzerinden Android telefonunuza indireceğiniz S21 duvar kağıtları sayesinde, telefonunuza farklı bir hava katabilirsiniz.
Bu duvar kağıtları resmî değil, yani Samsung tarafından paylaşılmadılar; ancak Android Central’ın haberine göre, Rydah isimli müzikal odaklı bir site tarafından Android kullanıcılarının beğenisine sunulmuş durumdalar. Dolayısıyla %1 de olsa, Galaxy S21 serisinin duvar kağıtları olarak paylaşılan bu görüntülerin gerçekten Galaxy S21’e ait olmayabilecekleri konusunda küçük bir dipnot eklememizde fayda var. Ancak genelde böyle duvar kağıdı sızıntıları doğru çıkıyor.
Samsung Galaxy S21 duvar kağıtları
Doğrusunu isterseniz bu duvar kağıtları gerçekten Galaxy S21 serisine ait olsunlar veya olmasınlar, aşırı havalı ve göze hoş göründükleri için yine de telefonunuzda tutmak isteyeceğinize eminim. Tabii ki siyah arka plan üzerine yapılmış farklı farklı renklerden oluşan karışımları sevmiyorsanız orası ayrı, ancak bu tarz duvar kağıtları hoşunuza gidiyorsa mutlaka indirip kullanmalısınız.
Samsung Galaxy S21 duvar kağıtlarını, isterseniz direkt fotoğraflardan birine basılı tutup “İndir” butonuna tıklayarak indirebilir; isterseniz de aşağıda paylaştığımız ZIP dosyası üzerinden toplu halde indirebilirsiniz. Benim tavsiyem ZIP dosyasını indirin, zira ZIP’e sıkıştırılan dosyalar kalitesi bozulmadan telefonunuza inecekler. Bu arada duvar kağıtları sadece 3 tane değil, dosyada daha fazlası var.
DUVAR KAĞITLARINI İNDİRMEK İÇİN BURADAKİ LİNKE TIKLAYIN.
Samsung Galaxy S21’lerin bilinen özellikleri
Android telefonunuza Samsung Galaxy S21 serisine özel duvar kağıtları indirdiğinize göre, isterseniz birazcık da Galaxy S21 serisi hakkındaki sızıntılara bakabilirsiniz.
Samsung’un yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi arasından şu ana kadar Galaxy S21 Ultra modelinin başta olmak üzere diğer modellerin de özelliklerin bazılarını biliyoruz. Sızıntılara göre S21 Ultra modelinin temel özelliklerinden bazıları; 6,8 inç ekran, 5.000 mAh pil ve 108MP birincil kamera olacak. Ayrıca S21 Ultra, 40MP ön kamerayla birlikte gelecek ve ekran tarafındaysa Quad HD+ çözünürlüğüyle desteklenecek.
Diğer özellikler ise şu şekilde:
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M12 modelinin batarya kapasitesi belli oldu!
Samsung Galaxy M12 modeli FCC üzerinde listelendi. Orta giriş seviyeye konumlandırılan akıllı telefonun batarya kapasitesi de belli oldu.
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Samsung Galaxy M12 6000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak!
Samsung orta seviye akıllı telefon ürün yelpazesini güçlendirmeye ve genişletmeye devam ediyor. Galaxy M12 modelini geliştiren akıllı telefon üreticisi, yeni modeli ile kullanıcılara iyi bir alternatif oluşturmayı planlıyor. Geçtiğimiz günlerde tasarım detayları sızdırılan akıllı telefon ile alakalı bazı teknik özellikler de netleşmeye başladı. FCC platformunda listelenen akıllı telefonun batarya kapasitesi belli oldu. Oldukça yüksek batarya kapasitesi ile kullanıcılarını karşılayacak akıllı telefon EB-BM207ABY kod adlı 6000 mAh‘lik pil ile piyasaya çıkacak.
Orta giriş seviyeye konumlandırılması beklenen Samsung Galaxy M12, bizleri Eynos 850 işlemcisi ile karşılayacak. 3 GB RAM kapasitesine sahip olacağı öğrenilen akıllı telefon piyasaya Android 11 ile çıkış yapacak. Geçtiğimiz hafta Geekbench platformuna da uğrayan akıllı telefon tahminlere göre oldukça yakın bir zamanda kullanıcıları ile buluşacak. Özellikle uygun fiyatlı orta giriş seviye akıllı telefon rekabetinde Çinli rakiplerine nazaran geride kalmak istemeyen Güney Kore devinin yapacağı hamleler merak konusu. Özellikle batarya kapasitesi ile adından söz ettiren Galaxy M serisi piyasada önemli bir alternatif olmayı başarabilmişti. Bakalım firma serinin yeni üyesi ile birlikte aynı başarıyı sürdürebilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A32 5G Geekbench üzerinde görüntülendi!
Samsung Galaxy A32 5G yeni detaylar ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Firmanın yeni orta seviye akıllı telefonu Geekbench üzerinde görüntülendi.
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Samsung Galaxy A32 5G de Geekbench’e uğradı!
Samsung, Galaxy A serisine şu sıralar yoğun mesai harcıyor. Galaxy A72 5G modelinden sonra serinin bir diğer üyesi olan Galaxy A32 5G ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Tasarım detayları ve bazı teknik özellikleri daha önceden sızdırılan akıllı telefon şimdi de Geekbench üzerinde görüntülendi. Orta seviyeye konumlandırılan akıllı telefon tekli çekirdek performansında 478 puan alırken, çoklu çekirdek performansında da 1595 puanı hanesine yazdırmayı başardı.
Tasarımı daha önce yapılan sızıntılar ile kesinleşen Samsung Galaxy A32 5G, bizleri Dimensity 720 işlemcisi ile karşılayacak. 4 GB RAM kapasitesine sahip olacak akıllı telefon Android 11 ile piyasaya çıkacak. 6.5 inçlik damla çentikli ekran ile geleceği öğrenilen akıllı telefon henüz değeri tam belli olmayan bir adet ön kameraya sahip olacak. Arka tarafta da dörtlü kamera kurulumu dikkat çeker iken, kameraların teknik özellikleri henüz kesinleşmedi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde FCC‘ye de uğrayan akıllı telefon 5000 mAh değerinde batarya kapasitesine ve 15W‘lık hızlı şarj desteğine sahip olacak. Sade bir tasarım anlayışına sahip olması beklenen akıllı telefonun yakın bir zaman içerisinde tanıtılması bekleniyor.
Samsung
Samsung Galaxy S21, Çin’de ön siparişe açıldı!
Samsung, Galaxy S21 modelinin ön sipariş sürecini Çin Halk Cumhuriyeti’nde resmen başlattığını duyurdu. Şirket resmi web sitesinde yaptığı açıklamada, kullanıcıların 100 CNY (yaklaşık 15 dolar) ödeyerek ön sipariş sürecine katılabileceklerini söyledi. Ayrıca Samsung ön sipariş sürecine katılanların ödediği fiyat miktarını, Galaxy S21’in nihai fiyatından düşeceğini de açıkladı.
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Samsung Galaxy S21 ön sipariş süreci başladı!
Samsung Galaxy S21 serisinin 14 Ocak 2020 tarihinde tanıtılacağını artık biliyoruz. Samsung, 2021 yılında çıkaracağı ilk amiral gemisi olma özelliğini taşıyacak S21 serisinin ön sipariş sürecini hatırlarsanız Hindistan’da başlatmıştı. Şimdiyse şirket, aynı süreci Çin’de de başlattığını resmen duyurdu.
Bugün itibariyle Çin’deki kullanıcılar, 100 Çin Yuanı (yaklaşık 15 dolar) ödeyerek Galaxy S21 için başlatılan ön sipariş sürecine katılabilecekler. Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre, kullanıcıların ödedikleri 100 Çin Yuanı, Galaxy S21’i satın alacakları zaman da asıl fiyattan düşülecek.
Web sitesinde yaptığı açıklamada “2021 yılının ilk amiral gemisi” sloganıyla ön sipariş sürecini duyuran Samsung, Galaxy S21’in adından direkt olarak bahsetmiyor. Bunun yerine cihazı, “Samsung’un 2021’de çıkaracağı ilk 5G destekli amiral gemisi” ifadeleriyle duyuran şirket, bu açıklamasıyla da Galaxy S21 serisini Çin’de 5G versiyonlarıyla piyasaya süreceğini resmen ilan etmiş oldu.
Samsung Galaxy S21’lerin bilinen özellikleri
Samsung’un yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi arasından şu ana kadar Galaxy S21 Ultra modelinin başta olmak üzere diğer modellerin de özelliklerin bazılarını biliyoruz. Sızıntılara göre S21 Ultra modelinin temel özelliklerinden bazıları; 6,8 inç ekran, 5.000 mAh pil ve 108MP birincil kamera olacak. Ayrıca S21 Ultra, 40MP ön kamerayla birlikte gelecek ve ekran tarafındaysa Quad HD+ çözünürlüğüyle desteklenecek.
Diğer özelliklere aşağıdaki tablodan bakabilirsiniz:
|Galaxy S21
|Galaxy S21+
|Galaxy S21 Ultra
|Ekran
|6.2 inç
Dinamik AMOLED
Quad HD+
563ppi
120Hz
HDR10+
|6.7 inç
Dinamik AMOLED
Quad HD+
525ppi
120Hz
HDR10+
|6.8 inç
Dinamik AMOLED
Quad HD+
511ppi
120Hz
HDR10+
|İşlemci
|Qualcomm Snapdragon 888/ Exynos 1000
|Qualcomm Snapdragon 888/ Exynos 1000
|Qualcomm Snapdragon 888/ Exynos 1000
|RAM
|12 GB
|12 GB
|12 GB / 16 GB
|Hafıza
|128 GB
|128 GB / 512 GB
|128 GB / 512 GB
|Arka kamera (1)
|12 MP geniş açı
|12 MP geniş açı
|108 MP geniş açı
|Arka kamera (2)
|64 MP telefoto
|64 MP telefoto
|10 MP telefoto
|Arka kamera (3)
|12 MP ultra-geniş açı
|12 MP ultra-geniş açı
|10 MP telefoto
|Arka kamera (4)
|Belli değil
|Belli değil
|16 MP ultra-geniş açı
|Arka kamera (5)
|Yok
|Yok
|Belli değil
|Ön kamera
|10 MP
|10 MP
|40 MP
|Batarya
|4,000 mAh
|4,800 mAh
|5,000 mAh
|Boyutlar
|151.7 x 71.2 x 7.9mm
|161.55 x 75.6 x 7.86mm
|165.1 x 75.6 x 8.9mm
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