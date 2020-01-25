Samsung Galaxy S20 ile ilgili sızıntı ortaya çıktı aynı zamanda S20 Ultra‘nın 1349€’dan başlayacağı tahmin ediliyor. Sızıntılar 91Mobiles ve Ishan Argawal‘dan geliyor ayrıca yeni Samsung ailesinin üç farklı renkte olduğunu gösteriyor.

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Samsung Galaxy S20 ile ilgili neler sızdırıldı?

Yayınlanan rapora göre, Galaxy S20 ve S20+ artık 3D kavisli cam yerine 2.5D cam kullanıyor. Galaxy S20 Ultra ise ekranın uzun kenarı boyunca derin bir kavise sahip. Raporda “Bulut mavisi” olarak geçen renk çeşidini görsellerde görebilirsiniz. Görseller Samsung‘un ilk kez amiral gemilerinde mat bir kaplama kullandığını gösteriyor. Ayrıca Samsung‘un Bixby düğmesini tamamen ortadan kaldırdığını görüyoruz.

Galaxy S20 + rapora ve aşağıdaki görsele göre kozmik gri bir renk seçeneği bulunduracak.

Galaxy S20 Ultra‘nın nasıl görüneceğine dair ilk kez bir görüntü elde ettik. Görüntülere göre, arkasında bir periskop kamera var ve yakından incelendiğinde “Space Zoom 100X” yazısını görebilirsiniz. 108 MP‘lik kamera sensörü ve 100X dijital zoom ile gerçekten rekabetçi bir telefon bizleri bekliyor.

S20 Ultra’nın özellikleri neler?

Galaxy S20 Ultra‘nın özellikleri bu raporda açıklandı. QHD + çözünürlüklü ve 20:9 en boy oranına sahip büyük bir 6.9 inç infinity-O AMOLED ekranla geleceği iddia ediliyor. Ayrıca bu ekranın 120Hz olacağı ve 40 MP selfie kamerası ile geleceği söyleniyor. 5G bağlantısı destekli Snapdragon 865 veya Exynos 990 yonta setiyle gelecek olan telefonda, 16GB’a kadar RAM ve 512 GB’ye kadar depolama alanı seçenekleri olduğu iddia ediliyor. 108 MP ana kamera, 48 MP telefoto kamera, 12 MP Ultra geniş açılı kamera ve 3D ToF kamera bekleniyor. Ayrıca 100X dijital zoomlu bir periskop kamera var fakat MP sayısı halen bilinmiyor. Galaxy S20 Ultra‘nın pil olarak ise 5000 mAh pil olacağı tahmin ediliyor. Son olarak fiyatı ise 1349€’dan başlayacağı ve depolama alanı seçeneklerine göre 1549€‘ya kadar çıkacağı öngörülüyor. Bu özelliklerin olması durumunda oldukça etkileyici bir amiral gemisi telefon olacağı kesin.