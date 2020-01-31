Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S20 serisinin çıkış tarihi belli oldu!
Samsung, 11 Şubat‘taki bir etkinlikte Galaxy S20 ailesini Galaxy Z Flip ile birlikte duyuracak. Telefonların ne kadar süre sonra piyasaya çıkacağını merak ediyorsanız, bugün şirketin kendi web sitesinde resmi olarak göründü. Galaxy S20 ailesi 6 Mart 2020 tarihinde çıkış yapıcak.
İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy S20 Ultra ön siparişleri Galaxy Buds+ ile geliyor!
Galaxy S20 çıkış tarihi nasıl belli oldu?
Samsung, yakında çıkıcak olan Galaxy S20 serisinden herhangi bir telefon satın almak istiyorsanız e-posta adresinizi girebileceğiniz bir kayıt sistemi oluşturdu. Resmi kayıt sayfasında ise önemli bir not var. ” Teslimatlar 6 Mart’a kadar sürecek.” Çıkış tarihini de bu not sayesinde duyurmuş oldular.
Elbette bu bir Galaxy S20, S20+ veya S20 Ultra ön siparişi değil fakat ön siparişler kayıda açıldığında size bir e-mail gelmesi için bu kayıt gerekiyor.
Tarih Galaxy Z Flip için de geçerli mi?
6 Mart tarihi Galaxy Z Flip için geçerli mi değil mi henüz bir bilgi bulunmamakta. Önceden yayınlanan bir raporda şubattaki tanıtımın ardından kısa bir süre sonra satışa çıkacağı yönünde. Galaxy S20 serisinden önce çıkması bekleniyor.
Eğer bir S20 rezerve ederseniz, Samsung‘un çevrimiçi mağazasından “uygun cihaz ve aksesuarlar için” 35 dolar değerinde bir kredi hesabınıza yüklenicek. Ayrıca fiyatları bilinmesede eski telefonunuzu takas ederek belirli bir indirim alabileceksiniz. Kayıt işleminin bir satın alma işlemi veya ön siparişi garanti etmediğini unutmayın.
Akıllı Telefonlar
Pocophone X2 özellikleri ve fiyatı sızdı!
Pocophone X2 özellikleri ve fiyatı sızdı. Özellikle 27 W hızlı şarj özelliği ile dikkat çeken modelin özelliklerine yakından bakalım.
Bir yıl önce Pocophone F1 modeli ile dikkatleri üzerine çeken Çinli telefon üreticisi Poco, ikinci akıllı telefonu Pocophone X2 ile piyasaya dönüş yapacak. Yeni cihaz muhtemelen temelinde Redmi K30 modelini baz alacak. Hindistan’ın önemli e-ticaret sitelerinden biri olan Flipkart‘ ın belirttiği özelliklerin başında 120 Hz ekran yenileme oranı ve 27 W hızlı şarj geliyor.
İlginizi çekebilir: Realme ve Poco yöneticileri Twitter’ da birbirine girdi!
Teknik özelliklerin geri kalanı henüz resmi olarak duyurulmadı. Fakat Hintli bir yayın tarafından sızdırılan görüntüye göre cihazda 6.67 inç ekran ve ana kamerada 64 megapiksel çözünürlüklü Sony IMX 686 sensörünü barındıran dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. Sızdırılan görüntüye göre 64 GB depolama alanı sunan model 265 $ fiyat etiketine sahip olacak.
Pocophone X2′ nin olduğu iddia edilen bir diğer fotoğrafta ise cihazın Snapdragon 730G platformuna sahip olacağı iddia ediliyor. Tüm bu bilgiler Poco X2 modelinin ismi değiştirilmiş bir Redmi K30 olacağı yönündeki dedikoduları doğrular nitelikte. Yinede son kararı vermeden önce resmi duyurunun gerçekleşmesini beklemek en doğrusu olacaktır.
Akıllı Telefonlar
Huawei Mate 30 Pro Türkiye fiyatı ve satış tarihi açıklandı!
Huawei Mate 30 Pro uzun süredir ülkemizde merakla beklenen telefonlardan biri idi. 5 Şubat 2020 itibarıyla resmi satışına başlanacak telefonun fiyatı da açıklandı.
İlginizi çekebilir; Huawei Mate 30, yedi milyonun üzerinde satış yaptı
Huawei Mate 30 Pro özellikleri
Mate 30 Pro, şu anda Huawei’nin en gelişmiş özelliklere sahip telefonu olarak dikkat çekiyor. Yeni nesil Kirin 990 yonga seti, Mali-G76 MP16 grafik işlem birimi 8 GB bellek ve 256 GB depolama alanı sunuyor. 2 adet 40 MP, 8 MP ve 3D TOF kamerası sunan cihaz önde 32 MP ve 3D TOF kamera sunuyor. 4500 mAh değerinde güçlü bir bataryaya sahip. TÜV Rheinland sertifikalı 40 W kablolu ve kablosuz 27 W değerlerine sahip HUAWEI Süper Şarj Teknolojisi, kullanıcılara güvenli ve hızlı şarj sağlıyor.
Google servisleri olmadan satılacak
Bildiğiniz üzere Çin ile ABD sorunu nedeniyle Google servislerini kullanamayan Huawei’nin Mate 30 Pro modeli uygulamaları AppGallery üzerinden sunacak. HUAWEI AppGallery, HUAWEI Temalar, HUAWEI Bulut Depolama, HUAWEI Tarayıcı, HUAWEI Müzik, HUAWEI Video, HUAWEI Okuyucu, HUAWEI Asistan ve diğer HMS uygulamaları dünya çapında art arda kullanıma açılmıştı. Farklı yollarla Google servislerini yükleme imkanı da bulunan cihazda gerekli uygulamaları AppGallery üzerinden de bulmak mümkün.
Huawei Mate 30 Pro fiyatı
Huawei Mate 30 Pro’nun 5 Şubat 2020 tarihinde Huawei İstinyePark ve İzmir MaviBahçe Deneyim Mağazaları ile Huawei’nin Kadıköy ve Ankara’da bulunan Servis Merkezleri’nde tüketicilerle buluşması planlanıyor. Huawei Mate 30 Pro’nun açıklanan fiyatı ise 8.999 TL olarak açıklandı. Ayrıca Mate 30 Pro sadece uzay grisi rengi ile satılacak.
Akıllı Telefonlar
Samsung’un katlanabilir telefonları gelmeye devam edecek
Samsung‘un katlanabilir telefonları gelmeye devam edecek. Samsung, 2020 yılının ilerleyen döneminde piyasaya yeni katlanabilir telefonlar sunmayı planlıyor.
İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy S20 Ultra ön siparişleri Galaxy Buds+ ile geliyor!
Samsung 2019 4. çeyrek raporunu bugün açıkladı. Karlılıkta bir miktar düşme olsa da şirket durumdan şikayetçi değil. Bu raporda dikkat çeken detaylardan biri de şirketin 2020 yılında yeni katlanabilir telefonlar sunma planıydı. Samsung, 2020 yılı için 5-6 milyon adet katlanabilir telefon satabileceğini öngörüyor.
Samsung‘un 2020 planlarında akıllı telefon alanında ara ve alt sınıf modellerden çok amiral gemisi ve katlanabilir telefonlara odaklanma düşüncesi bulunuyor. 5G destekli telefonların sayısı artırarak, farklı tasarımlarda katlanabilir telefonlar sunarak premium telefon çeşitlilğini artırmak isteyen Samsung, bu adımlarla satışları tepe noktada tutmayı amaçlıyor.