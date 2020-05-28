Samsung Galaxy S20+ kamera performansı nasıl? | DXOMARK #23

Oppo Reno 3 modelinin detaylı incelemesi ile karşınızdayız. Özellikle kullandığı MediaTek Helio P90 işlemcisiyle merak edilen Reno 3’ün oyun testleri de dahil olmak üzere detaylı incelemesini gerçekleştirerek kafanızdaki tüm sorulara cevap veriyoruz.

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Oppo Reno 3 incelemesi

Oppo’nun Reno 3 koleksiyonunun temel modeli olan Reno 3, tasarımı ve performansı ile dikkat çekiyor. 160.2 x 73.3 x 7.9 mm boyutları ile tek elle çok rahat kullanılabilir bir model olan Reno 3, 170 gram ağırlığı ile de 2020’nin en hafif telefonlarından biri olmayı başarıyor. Ekran ise 6,4 inç boyutunda ve AMOLED tabanlı FHD+ çözünürlüğünde geliyor.

Kuzey ışıkları ve siyah rengi ile ülkemizde satışta olan cihaz, gücünü ise MediaTek Helio P90 ile alıyor. MediaTek kanadının dikkat çeken yonga setinden biri olan P90 ile yaptığımız oyun testlerinde oyunları sorunsuz bir şekilde oynattığını ve ısınma konusunda da sorun çıkarmadığını gözlemledik.

P90’a ek olarak 8 GB bellek ve 128 GB depolama alanı sunan telefon, ihtiyaç halinde SD kart ile depolama alanını arttırmanıza da izin veriyor. Bu sayede performansta sorun yaşatmayan Oppo Reno 3 aynı zamanda bol miktarda depolama alanı da sağlıyor.

Kamera detayları

Kamera tarafına geldiğimizde Reno 3 koleksiyonunda olduğu gibi rakiplerine nazaran üstün özellikler içerdiğini görmekteyiz. 48MP F1.8 ana kamerasına ek olarak 13MP F2.4 telefoto lens yer alıyor. Ayrıca 109 derecelik geniş açılı 8MP F2.2 lense ek olarak bokeh modlarında işinize yarayacak 2MP F2.4 mono lens de yer almış. 5x hibrit ve 20x dijital yakınlaştırma yapmak Oppo Reno 3 ile mümkün.

Oppo’nun imzası haline gelen sabit video ve gece modları yer verilmiş.Ultra Karanlık Mod ile 1 lüks ışık değeri altında bile fotoğraflar çekebilmek mümkün. Ultra Gece Selfie Modu ise bunu ön kamera ile yapabiliyor. Ultra Video Sabitleyici 2.0 ve Pro özellikleri ile ayrı bir sabitleyici gereksinim olmadan videolar çekebilir. Sanatsal bir video için Video Bokeh modunu da kullanabilirsiniz. 4K/30 fps arkada 1080p/30fps de önde video çekim olanağı mevcut.

Bağlantı ve diğer özellikleri

Bağlantı tarafında da oldukça zengin olan telefon NFC desteği sağlıyor. Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi AC destekleri de mevcut. Bunlara ek olarak Dolby Atmos ve Hi-Res Audio desteğiyle beraber 3,5 mm bağlantı yeri olan cihaz, yüksek kaliteli kulaklıklarınıza tam destek sunuyor. 4025 mAh bataryası ise VOOC 3.0 ile 30 dk içinde %50 şarj olabilme kabiliyeti sunuyor.