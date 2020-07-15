Samsung Galaxy S20 Lite özellikleri ortaya çıktı!

Samsung, geçtiğimiz yıl ilk defa Galaxy S ve Galaxy Note serileri için Lite versiyonları duyurmuştu. Amiral gemisi işlemciye sahip Galaxy S10 Lite kullanıcılar tarafından beğenilirken, devam modeli Samsung Galaxy S20 Lite ise Geekbench üzerinden görüntülendi.

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Samsung Galaxy S20 Lite, sürpriz özellikleri ile şaşırtacak!

Varlığı ilk olarak geçtiğimiz günlerde doğrulanan Galaxy S20 serisinin en yeni üyesi, markayı fiyat/performans seviyesinde temsil edecek. Geekbench 5 testi üzerinden bazı özelliklerine ulaşılan Galaxy S20 Lite, bünyesinde “Kona” kod adlı bir Qualcomm işlemci taşıyor. Bu işlemcinin amiral gemisi cihazlara güç veren Qualcomm Snapdragon 865 olduğu biliniyor. Ayrıca güçlü işlemcinin yanı sıra cihazda yer alan 6 GB RAM de dikkat çekiyor.

Galaxy S20 Lite modeli, bu güçlü donanımlar sayesinde Geekbench testinden tek çekirdekte 737, çoklu çekirdekte ise 2619 puan almayı başarıyor. Ancak Qualcomm Snapdragon 865 kullanan diğer Galaxy S20 serisi üyeleri ile karşılaştırıldığında Lite versiyonun %20 daha düşük puan aldığı görülüyor. Bu farkın tam olarak neden kaynaklandığı ise henüz bilinmiyor.

Samsung Galaxy S20 Lite, aktarılan bilgilere göre Ekim ayında resmi olarak tanıtılacak. Öte yandan cihazın satışa sunulacağı adıyla ilgili de bazı ihtimaller bulunuyor. Telefonun güçlü teknik özellikleri nedeniyle Lite olarak adlandırılmak istenmediği ve Fan Edition gibi bir ara isim formülü üzerine çalışıldığı ifade ediliyor. Ayrıca S Pen kalemin cihazda bulunma ihtimalinden dolayı “Pen Editon” seçeneğinin de masada olduğunu belirtelim.