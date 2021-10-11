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Samsung Galaxy S20 FE (Snapdragon 865) Almak İçin 5 Neden!
Samsung Galaxy S20 FE’nin Snapdragon işlemcili versiyonu, iddialı özellikleri renk seçenekleri ve bazı soru işaretleriyle gündemde yerini korumaya kararlı görünüyor. Bizde birçok cihaz için yaptığımız ‘ Almak İçin 5,10 Neden’ videosunu Galaxy S20 FE(Snaapdragon) için hazırladık.
İyi Seyirler…
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Samsung Galaxy S20 FE’nin (G780G) Özellikleri
- Boyut: 159.8 x 74.5 x 8.4 mm
- Ağırlık: 190 gram
- Ekran: 6,5 inç FHD+ Super AMOLED 120 Hz
- İşlemci: Snapdragon 865
- Bellek: 6/8 GB
- Depolama: 128/256 GB + MicroSD
- Arka Kamera: 12 MP + 12 MP + 8 MP
- Ön Kamera: 32 MP Video: 4K 30 fps (Ön ve Arka)
- Batarya: 4500 mAh
- Şarj: 25 Watt (Kutudan 15W) + 15 Watt kablosuz + 5 Watt ters şarj
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