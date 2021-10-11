Samsung Galaxy S20 FE (Snapdragon 865) Almak İçin 5 Neden!

Samsung Galaxy S20 FE’nin Snapdragon işlemcili versiyonu, iddialı özellikleri renk seçenekleri ve bazı soru işaretleriyle gündemde yerini korumaya kararlı görünüyor. Bizde birçok cihaz için yaptığımız ‘ Almak İçin 5,10 Neden’ videosunu Galaxy S20 FE(Snaapdragon) için hazırladık.

İyi Seyirler…

Göz atmak isteyebilirsiniz: Samsung Galaxy S20 Plus Kullanıcı Deneyimi (Ömer Faruk Bostan)

Samsung Galaxy S20 FE’nin (G780G) Özellikleri

Boyut: 159.8 x 74.5 x 8.4 mm

Ağırlık: 190 gram

Ekran: 6,5 inç FHD+ Super AMOLED 120 Hz

İşlemci: Snapdragon 865

Bellek: 6/8 GB

Depolama: 128/256 GB + MicroSD

Arka Kamera: 12 MP + 12 MP + 8 MP

Ön Kamera: 32 MP Video: 4K 30 fps (Ön ve Arka)

Batarya: 4500 mAh

Şarj: 25 Watt (Kutudan 15W) + 15 Watt kablosuz + 5 Watt ters şarj

Samsung Galaxy S20 FE modeline Hepsiburada üzerinde göz atmak ve satın almak için tıklayın!

Samsung Galaxy S20 FE modeline Trendyol üzerinde göz atmak ve satın almak için tıklayın!