Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S20 Plus Kullanıcı Deneyimi (Ömer Faruk Bostan)
Ömer Faruk belirli bir süredir Samsung Galaxy S20+ modelini kullanıyor. Telefonunun beğenerek kullandığı noktalarıyla birlikte şikayetçi olduğu noktalarla da değiniyor. Isınma, pil tüketimi ve Exynos 990 işlemcisinden kaynaklanan sorunları dile getiriyor.
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