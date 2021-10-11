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Samsung Galaxy S20 Plus Kullanıcı Deneyimi (Ömer Faruk Bostan)

Ömer Faruk belirli bir süredir Samsung Galaxy S20+ modelini kullanıyor. Telefonunun beğenerek kullandığı noktalarıyla birlikte şikayetçi olduğu noktalarla da değiniyor. Isınma, pil tüketimi ve Exynos 990 işlemcisinden kaynaklanan sorunları dile getiriyor.

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Eren İmdat

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