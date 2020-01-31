Samsung Galaxy S20 ailesinin Geekbench sonuçları ortaya çıktı!

Huawei Mate X2 modelinin muhtemel tasarımı Huawei‘nin aldığı bir patentle ortaya çıktı. Rapordaki taslakta telefonun altı kameralı olduğu gözüküyor.

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Huawei Mate X2 tasarım tahminleri

Huawei, yaklaşık bir yıl önce 2019’un Şubat ayında ilk katlanabilir ekranlı akıllı telefonu Huawei Mate X‘i tanıtmıştı. Yaşanılan aksaklıklar ve yapılan geliştirmeler yüzünden çıkışı bir hayli ertelenen telefon, geçtiğimiz aylarda sadece birkaç ülkede de olsa kullanıcılarla buluşmuştu. Yüksek fiyatı ve zahmetli üretim süreci yüzünden oldukça sınırlı bir kitleye hitap eden Mate X kendi ölçüsünde başarılı bir satış grafiği yakalamıştı.

Şirketin yeni bir katlanabilir telefon üzerinde çalıştığı son zamanlarda sıkça dillendiriliyor. Üretici, geçtiğimiz eylül ayında Birleşik Milletler Patent ve Marka Ofisinden Stylus kalemli bir katlanabilir telefon için patent başvurusunda bulunmuştu.

Gelen son haberle Huawei‘nin bu kez Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisinden bir katlanabilir telefon patenti aldığı ortaya çıktı. Rapordaki telefonun Mate X2 olduğu tahmin ediliyor. Cihaz, genel tasarımı Mate X modeline benziyor ama bu sefer dışa değil işe doğru katlanıyor. Ayrıca telefonda öncülünden farklı olarak toplam dört yerine altı kameraya yer verilmiş (ikisi önde dördü arkada). Bu kameralar cihazın önünde ve arkasında dikey olarak sıralanmış.

Ayrıca telefonun kenarına konumlandırılan küçük bir ikinci ekran da göze çarpıyor. Telefonun Stylus kaleminin yuvasının da burada olması bekleniyor.