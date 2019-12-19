Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S11 ailesi 48 MP telephoto kamerayla gelebilir!
Samsung Galaxy S11 ailesindeki üç modelin de en az 48 MP telephoto kamerayla geleceği bir Twitter hesabı tarafından sızdırıldı.
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Samsung Galaxy S11 telephoto kamerası
Samsung‘un üst düzey telefon serisi Galaxy S‘in yeni nesil üyelerinin tanıtım tarihi yaklaşırken haberler de gelmeye devam ediyor. Geçen ay Galaxy S11 Plus ve S11 modellerinde dörtlü arka kamera kurulumuna yer verilmişti. Ayrıca telefonların telephoto kameralarının 48 MP çözünürlüğünde olacağı ortaya çıkmıştı.
Son olarak isabetli sızıntı haberleriyle tanınan Ice Universe adlı Twitter hesabı, Galaxy S11 ailesinin tüm modellerinin en az 48 MP telephoto kameraya sahip olacağı iddiasını paylaştı. Ayrıca Galaxy S11 Plus ve S11 modellerinde Samsung‘un ilk olarak Xiaomi modellerinde kullanılan yeni nesil 108 MP kamera sensörüne yer verilmesi bekleniyor. Ailenin ekonomik üyesi Galaxy S11e‘de ise daha mütevazı bir ana kamera kullanılabilir.
Galaxy S11 serisinin 18 Şubat‘ta düzenlenecek bir etkinlikle tanıtılacağı tahmin ediliyor.
Akıllı Telefonlar
Redmi 9 MediaTek Helio G70 ile geliyor
Redmi 9 MediaTek Helio G70 ile geliyor. Redmi 9‘un 2020 yılının ilk aylarında çıkması bekleniyor. Redmi 9‘un, henüz resmen açıklanmasa da MediaTek Helio G70 ile geleceği hemen hemen kesinleşmiş durumda.
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MediaTek Helio G70 işlemcinin yanında, 6.6 inçlik büyük bir ekranla gelmesi beklenen Redmi 9‘da, giriş seviyesi sürümde 4 GB Ram ve 64 GB depolama olması bekleniyor. Ayrıca Redmi 9‘un MUI 11 ile gelmesi bekleniyor. Redmi’nin önceki versiyonu olan Redmi 8’e göre giriş seviyesindeki büyük gelişim günümüz şartlarına oldukça uyumlu gözüküyor. Redmi 8‘de giriş seviyesi modelde 3 GB Ram ve 32 GB depolama mevcuttu.
Redmi 8‘e göre kameranın da iyileştirmelerle gelmesi beklenen Redmi 9, özellikle fiyat performans telefonu arayan kullanıcılar için merakla beklenen bir model olacak gibi gözüküyor….
Akıllı Telefonlar
Katlanabilir telefon Galaxy Fold 2’den ilk görüntüler
Geçtiğimiz ekim ayında yapılan Samsung Geliştiriciler Konferansında, Samsung yaklaşan katlanabilir telefonu Galaxy Fold 2 için bir tasarım sergilemişti. Tablet modundan yararlanabilmek için bir kitap gibi açılan ilk Galaxy Fold’un aksine serinin yeni telefonu, Motorola Razr gibi kapaklı ve iki aşamalı bir tasarıma sahip. Samsung’un yeni katlanabilir telefonu, köşeleri yumuşatılmış bir Infinity-O ekran ve kalın çerçevelerle çevrili bir şekilde tasarlanmış. Katlanmayı mümkün kılan menteşe ise cihaz ekranının alt kısmında yer alıyor.
Cihazın, açıldığında yüksek bir en boy oranı kazandığını gösteren görseller, aynı zamanda cihaz katlanırken ekranın, önceki Galaxy Fold cihazına göre herhangi bir kırışıklık göstermediğini de gözler önüne seriyor.
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Galaxy Fold 2’nin alt kenarında harici ve USB-C bağlantı noktaları bulunuyor ve cihazda 3,5 mm ses jakı yok gibi görünüyor. Telefonun arka tarafında LED flaşla beraber, yatay şekilde konumlandırılmış çift kamera kurulumu yer alıyor. Kameranın yan kısmında ise zamanı ve bazı bildirimleri gösteren küçük bir ikincil ekran görülmekte. Cihazda bir ekran içi parmak izi tarayıcısı olup olmadığına dair henüz herhangi bir bilgi bulunmamakta. Telefonun yapım kalitesi, premium kullanım vadeden bir amiral gemisinin daha yaklaştığını gözler önüne seriyor.
Güney Kore’den bir yayın, yakın zamanda Samsung Galaxy Fold 2 cihazının 6.7 inçlik bir ekrana sahip olacağını bildirmişti. Ayrıca, 1 inçlik harici bir ekrana sahip olduğunu da iddia etmişti. Görünen o ki sızan detaylar doğru gözüküyor. Raporlara göre Samsung yeni nesil Galaxy Fold 2’yi Şubat 2020’de Galaxy S11 serisiyle birlikte duyuracak, ek olarak önümüzdeki haftalarda tüm teknik özelliklerin ortaya çıkması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A50 aralık ayı güncellemesi aldı
Samsung Galaxy A50, geçtiğimiz yılın en iyi orta sınıf akıllı telefonlarından biriydi. Samsung, A50s ve A51 modellerini duyurmuş olsa da, serinin ilk telefonu için güncellemeleri unutmuş değil. Şirket, aralık ayı için bir yazılım güncellemesi yayınladı.
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Samsung Galaxy A50 aralık ayı yazılım güncellemesi detayları neler?
Yaklaşık 640 mb boyutlarında olan güncelleme, A505FDDU3ASL5 / A505FODM3ASL5 / A505FXXUASL3 versiyon sürümleriyle karşımıza çıkıyor ve aralık ayı güvenlik iyileştirmelerini de içeriyor.
Güncelleme içerisinde yer alan gelişmelere baktığımızda şu maddelere yer verilmiş:
- Kamera stabilizasyonunda iyileştirmeler yapıldı.
- Kamera çekim kalitesinde iyileştirmeler yapıldı.
- Wi-Fi bağlantısında ve stabilizasyonunda iyileştirmeler yapıldı.
- Güvenlik iyileştirmeleri yapıldı.
- Diğer çeşitli iyileştirmeler yapıldı.
- Hata düzeltmeleri yapıldı.
- Bazı yeni özellikler eklendi.
- Çok daha ileri performans iyileştirmeleri yapıldı.
Güncellemenin şuan için sadece Hindistan’da yayınlandığını söyleyelim. Fakat ilerleyen günlerde tüm dünya ile birlikte ülkemizde de kullanıcılara yayınlanacağını öngörüyoruz.
Samsung Galaxy A50 modeli için Android 10 tabanlı One UI 2.0 güncellemesinin ise 2020 nisan ayı içerisinde yayınlanması planlanıyor. Fakat Samsung‘un bu güncelleme programını daha öne çekmesi durumu da konuşulan konular arasında. Böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde Galaxy A50, beklenenden çok daha erken bir sürede Android 10 sürümüyle kullanıcılarına kavuşabilir.