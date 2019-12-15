Akıllı Telefonlar
Google, Android lisansları için resmi açıklama yaptı
Google, Rekabet Kurumu’nun kestiği ceza sonrası Türkiye’de piyasaya sürülecek Android cihazlarda servis lisanslarının iptali söylentileri ile gündeme gelmişti. Firma yaptığı resmi açıklama ile lisans konusunda ki mevcut durumu kullanıcılara paylaştı.
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Oluşan durumla ilgili iki saftan da ayrı ayrı açıklamalar yapıldı. İlki Google’ın İngilizce olarak yaptığı ve cihazlarında Android işletim sistemi kullanan iş ortaklarına, konuyla ilgili bilgilendirmek amacıyla atılan mail. Diğeri ise firmanın Türkiye’deki PR ajansına bağlı resmi bir bilgilendirmeydi.
Uzun bir süredir, RK tarafından defalarca uyarılmasına rağmen, herhangi bir hamlede bulunmayan dünya devine kuruluş tarafından para cezası kesilmişti. Bundan sonraki süreçle birlikte, işler markanın Türkiye’deki akıllı telefonlarda bulunan Google lisansını barındırmamasına kadar gitmiş oldu.
Google’ın Türkiye’deki PR ajansı tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
“Rekabet Kurumu‘nun Ağustos ayında almış olduğu kararı doğrultusunda Android iş ortaklarımızla yaptığımız anlaşmalarda değişiklikler yapmıştık. Kasım ayında, Rekabet Kurumu bu değişikliklerin uygun olmadığı ve bu anlaşmalarla operasyonlarımızı sürdüremeyeceğimiz yönünde karar verdi. Türkiye’deki kanunlarla uyumlu bir şekilde çalışabilmemiz için iş ortaklarımızı Türkiye’de yeni çıkacak Android telefon modelleri ile ilgili anlaşma yapamayacağımız konusunda bilgilendirdik.”
Tüketiciler mevcut cihaz modellerini satın almaya devam edebildikleri gibi, hali hazırda mevcut cihazları ve uygulamaları da normal şekilde çalışmaya devam edecektir. Google’ın diğer ürün ve servisleri durumdan etkilenmeyecektir. Rekabet Kurumu ile bu konunun olabilecek en hızlı şekilde çözümü için çalışmayı sürdürmekteyiz.
Google’ın uluslararası hesabından gelen mailde ise çok daha keskin ifadelere yer verilmiş. Android partnerlerine açıklamalarda bulunan şirket, aynen aşağıdaki ifadeleri kullanıyor;
“Anlaşmazlığın çözüme kavuşturulamaması durumunda daha önceden onaylanmış cihazların da Android servis veya Android One lisans haklarının da kullanılamayacak.”
Akıllı Telefonlar
Google Servisleri Türkiye’de yüklü gelmeyebilir!
Google Servisleri Türkiye’de yüklü gelmeyebilir! Rekabet Kurumu ile Google anlaşmaya varamadı. Türkiye‘deki Android işletim sistemli akıllı telefonlarda Google Servisleri yüklü olarak gelmeyebilir.
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Rekabet Kurumu, Android cihazlarda önyüklü olarak Google servislerinin gelmesinin pazarı domine edilerek, haksız rekabet yarattığına karar verdi ve Google‘a bu konu ile ilgili kısa bir süre önce ceza kesti. Google, Türkiye‘deki partnerlerine gönderdiği açıklama ile rekabet kurumuyla anlaşmaya çalıştıklarını, anlaşamama durumunda ise Türkiye‘deki Android ve Android One cihazlarda Google Servisleri’nin önyüklü olarak gelmeyeceği bilgisini verdi.
Önümüzdeki günlerde bu konu çok konuşulacak gibi duruyor. Anlaşmaya varılamaması halinde ise hem kullanıcıları hem satıcıları zorlu bir süreç bekleyecek gibi gözüküyor.
Akıllı Telefonlar
Windows 10 Mobile desteği resmen sona erdi
Microsoft’un mobil işletim sistemi projesi, büyük iddialarla başlamasına rağmen bir türlü istenen başarıya ulaşamadı. Aşama aşama bitirilen Windows 10 Mobile, resmi destek süresinin sona ermesinin ardından resmen tarih oldu.
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Microsoft, Windows 10 Mobile desteğini tamamen bitirdi
Microsoft, 10 Aralık tarihinde yaptığı duyuru ile mobil işletim sistemi kullanıcıları için sunduğu resmi desteği sona erdirdiğini açıkladı. Bir süredir sürüm güncellemesi almayan işletim sistemi, güvenlik güncellemeleri başta olmak üzere Microsoft tarafından destek görmeye devam ediyordu. Bu gelişmenin ardından atıl durumdaki mobil Windows projesinin fişi de bir anlamda çekilmiş oldu.
İşletim sistemine sahip en güncel akıllı telefon, Microsoft’un 2016 yılında duyurduğu Lumia 650 modeliydi. Dolayısıyla mobil işletim sisteminin kullanıcı sayısının çok az olduğu tahmin ediliyor. Microsoft, Windows 10 Mobile kullanıcılarının 10 Mart 2020 tarihine kadar yedeklerini farklı bir cihaza aktarabileceklerini belirtti.
Mobil tarafta elini güçlendirmek isteyen Microsoft, bunu gerçekleştirmek için 2013 yılında Nokia’nın akıllı telefon birimini satın almıştı. İddialı başlayan Microsoft Lumia projesi; başarısız arayüz ve kısıtlı uygulama marketi gibi nedenlerle kullanıcı tarafında istenen sonucu alamadı. Geliştiriciler de uygulamalarını platforma taşıma konusunda sorun yaşayınca işletim sisteminin ana güncellemeleri Temmuz 2017’de sonlandırıldı.
Son olarak Microsoft’un Android işletim sistemine sahip Surface Duo katlanabilir telefon modeli üzerinde çalıştığını belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Nokia C1 tanıtıldı
Nokia C1 tanıtıldı. Android Go işletim sistemiyle gelen ve satış fiyatıyla merak uyandıran Nokia C1, HMD tarafından tanıtıldı. Kenya‘da 59 dolara satılacak olan telefon, Android Go işletim sistemiyle geliyor.
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4 çekirdekli 1.3 ghz işlemci, 5.45 inç ekran, 480 x 960 pixel çözünürlük gibi giriş seviyesi özelliklerle gelen telefonun ekranının IPS olması bir artı olarak gözüküyor. 5MP ön kameraya sahip telefonda, ön kamerada bulunan Led flaş da düşük ışıkta fotoğraf çekimini kolaylaştıracak. Ana kameralar da aynı özelliklere sahip.
Wi-Fi 802.11n standardını destekleyen Nokia C1, ancak 3G sunabiliyor. 5G‘ye adımlar atılan günümüz teknolojisinde bu gerçekten çok büyük eksi olarak gözüküyor. Çift sim kart destekleyen telefon, 2500 miliamper kapasiteli pille geliyor. Telefonda ayrıca 3.5mm kulaklık girişi de bulunuyor.
Öncelikle Kenya ve Nijerya‘da satışa sunulacak Nokia C1‘in, diğer ülkelere gelip gelmeyeceği, gelirse de ne zaman geleceği henüz belli değil.