Google, Android lisansları için resmi açıklama yaptı

Google, Rekabet Kurumu’nun kestiği ceza sonrası Türkiye’de piyasaya sürülecek Android cihazlarda servis lisanslarının iptali söylentileri ile gündeme gelmişti. Firma yaptığı resmi açıklama ile lisans konusunda ki mevcut durumu kullanıcılara paylaştı.

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Oluşan durumla ilgili iki saftan da ayrı ayrı açıklamalar yapıldı. İlki Google’ın İngilizce olarak yaptığı ve cihazlarında Android işletim sistemi kullanan iş ortaklarına, konuyla ilgili bilgilendirmek amacıyla atılan mail. Diğeri ise firmanın Türkiye’deki PR ajansına bağlı resmi bir bilgilendirmeydi.

Uzun bir süredir, RK tarafından defalarca uyarılmasına rağmen, herhangi bir hamlede bulunmayan dünya devine kuruluş tarafından para cezası kesilmişti. Bundan sonraki süreçle birlikte, işler markanın Türkiye’deki akıllı telefonlarda bulunan Google lisansını barındırmamasına kadar gitmiş oldu.

Google’ın Türkiye’deki PR ajansı tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

“Rekabet Kurumu‘nun Ağustos ayında almış olduğu kararı doğrultusunda Android iş ortaklarımızla yaptığımız anlaşmalarda değişiklikler yapmıştık. Kasım ayında, Rekabet Kurumu bu değişikliklerin uygun olmadığı ve bu anlaşmalarla operasyonlarımızı sürdüremeyeceğimiz yönünde karar verdi. Türkiye’deki kanunlarla uyumlu bir şekilde çalışabilmemiz için iş ortaklarımızı Türkiye’de yeni çıkacak Android telefon modelleri ile ilgili anlaşma yapamayacağımız konusunda bilgilendirdik.”

Tüketiciler mevcut cihaz modellerini satın almaya devam edebildikleri gibi, hali hazırda mevcut cihazları ve uygulamaları da normal şekilde çalışmaya devam edecektir. Google’ın diğer ürün ve servisleri durumdan etkilenmeyecektir. Rekabet Kurumu ile bu konunun olabilecek en hızlı şekilde çözümü için çalışmayı sürdürmekteyiz.

Google’ın uluslararası hesabından gelen mailde ise çok daha keskin ifadelere yer verilmiş. Android partnerlerine açıklamalarda bulunan şirket, aynen aşağıdaki ifadeleri kullanıyor;

“Anlaşmazlığın çözüme kavuşturulamaması durumunda daha önceden onaylanmış cihazların da Android servis veya Android One lisans haklarının da kullanılamayacak.”