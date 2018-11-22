Asus Zenfone 5 Max Pro M2 görüldü!

Asus’un beklenen cihazı Asus Zenfone 5 Max Pro M2, Asus’un Endonezya hesabı üzerinden resmi olarak paylaşıldı. Resmi hesaptan ayrıca cihazın duyuru tarihi de paylaşıldı.

Arka tarafta üç kamera olabilir!

Çentikli bir tasarıma sahip olarak gelecek cihaz, daha kavisli bir tasarımla karşımıza çıkacak. Asus Zenfone Max Pro M2‘nin arka tarafında 3 adet kamera bulunurken ön tarafta tek kamera var gibi görünüyor. Cihazın özellikler henüz resmi olarak açıklanmamış olsa da Snapdragon 660 yonga seti ve 4/6 GB RAM seçenekleri ile gelmesini bekliyoruz cihazın. Depolama kısmında ise 64/128 GB gibi seçeneklerin olması da bekleniyor. Ayrıca cihaz 5000 mAh gibi yüksek kapasitede bir bataryayı da içinde barındırabilir.

Ayrıca cihazın resmi duyuru tarihi de açıklandı. Şirketin Endonezya hesabı üzerinden paylaşılan gönderide 11 Aralıkta duyurulacağı belirtildi. Şirketin Endonezya hesabından yapılan paylaşımı buradan görebilirsiniz.