Samsung, Galaxy S10’da kullanacağı işlemcisini haftaya duyuracak!

Samsung, Galaxy S10’da kullanacağı yeni nesil üst seviye işlemcisini 14 Kasım’da duyuracak. Şirket bu açıklamayı resmi Twitter hesabından yaptı.

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Samsung yeni işlemcisiyle neler sunacak?

Bu işlemcinin isminin Exynos 9820 olması bekleniyor. Son dedikodulara göre işlemcinin; çift çekirdekli bir NPU’yla (yapay zeka işlemci) ve üç kümeli ve sekiz çekirdekli CPU’yla gelmesi bekleniyor. Bu üçlü yapıda; şirketin tasarladığı iki adet Mongoose M4 çekirdeği, iki adet ARM Cortex-A76 çekirdeği ve verimlilik odaklı dört adet ARM Cortex-A55 çekirdeği kullanılacak.

7 nanometre teknolojisiyle üretilen bu yeni işlemcinin öncülüne göre %20 daha performanslı çalışması ve %50’ye kadar daha az enerji harcaması bekleniliyor. Ayrıca Exynos 9820 şirketin geliştirdiği Exynos 5100 isimli 5G modemle beraber gelecek.