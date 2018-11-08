Samsung Galaxy S10’da çentiksiz tam ekran geliyor!

Samsung‘un dün gerçekleştirilen geliştirici konferansında en dikkat çeken detayı olan katlanabilir telefonunun yanı sıra yeni nesil sonsuz ekranlarından da bahsetti. 4 farklı sonsuz ekran geliştiren Samsung, özellikle yeni sonsuz ekranı ile Galaxy S10’un ekranını bir nevi göstermiş oldu.

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Dört farklı ekran tipi tanıtıldı

Konferansta 4 adet farklı tür ekranın duyurusunu yapan Samsung, iki adet küçük çentiğe sahip ekran, bir adet cihazın kenarında küçük bir deliğe sahip ekran ve son olarak tamamen sonsuz ekran modellerini duyurdu.

Infinity No-Notch yani sonsuzluk modeli, muhtemelen Galaxy S10 ile başlayacak ve gelecekteki tüm cihazlarla ilerleyecek. Infinity-O adını verdiği delikli ekranlar büyük bir ihtimalle A serisi gibi orta seviye cihazlarda bulunacak. Infinity U ve Infinity V çentikli ekranları ise adındaki gibi U ve V harfi şeklinde, J ve C serisi gibi ekonomik seviyede olan telefonlarda bulunacak. Bu arada çentik kısmı ise OnePlus 6T’de olduğu gibi su damlacığı şeklinde olacak.

Samsung bu sonsuz ekranlarla ilgili daha fazla bilgi vermezken önümüzdeki modellere bu ekranları ekleyecek gibi duruyor. Üst seviye cihazlarda sonsuz ekran teknolojisini kullanacak olan Samsung’un bu teknolojiyi ilk olarak Galaxy S10’da piyasaya sürmesi bekleniyor. Böylece Samsung’un yeni nesil amiral gemi telefonlarında beklenen çentikli telefonlar, görünüşe göre A, J ve C serisi telefonlarda yer alacakken, S ve Note serisinde parmak izinin ve kameranın ekran içine gömüldüğü, ekran-boyut oranının ise dünyadaki en büyük oranda olacak cihazlar ortaya çıkabileceğini gösteriyor.