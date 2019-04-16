Samsung Galaxy S10 – Sizin Yorumunuz (Mert Çolak)

Samsung’un en yeni S serisi Galaxy S10 ailesinin baz modeli olan Samsung Galaxy S10 kullanıcısı olan Mert Çolak, deneyimlerini Hardware Plus ekranlarında aktarıyor.

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Üç farklı versiyon ile satışa çıkan Galaxy S10’un S10e ve S10+ deneyimlerini görmüştük. Şimdi ise HWP’de baz model Samsung Galaxy S10 ile karşınızdayız. Mert’in neden baz modeli tercih ettiğini ve cihaz hakkındaki görüşlerini videomuzda görebilirsiniz.

İyi seyirler…