Samsung Galaxy S10e incelemesi | Ersin telefonu beğendi mi?

Koreli üreticinin en merak edilen telefonu Samsung Galaxy S10e incelemesi ile karşınızdayız.

Ersin’in deneyimledigi Samsung Galaxy S10e’nin özellikleri, detayları ve fiyatıyla enine boyuna tartıştığımız videomuzda fiyat/performans olarak değerlendiriyoruz.

Samsung Galaxy S10e özellikleri ve fiyatı

Samsung’un uzun bir aradan sonra yeniden piyasaya çıkardığı küçük boyutlu üst seviye telefonu olan Galaxy S10e 5.500 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

5,8 inç Full HD+ ekranıyla gelen Galaxy S10e uzun bir aradan sonra S serisine kıvrımlı (edge) olmayan bir ekran sunuyor. Sonsuz O ekran teknolojisine sahip olan telefon Dinamik AMOLED olarak HDR10+ özelliğiyle geliyor.

Exynos 9820 Octa işlemcisinden gücünü alan telefonda 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor.

Arkada 12 MP geniş açılı, ve 16 MP ultra geniş açılı lens ile oldukça iyi çekimler yapabilen S10e önde ise 10 MP çözünürlüğünde kamera ile en iyi özçekim yapabilen telefonlardan biri durumunda.

3100 mAh bataryası ile uzun süreli kullanım vadeden telefonun detaylarını videomuzda görebilirsiniz.

İyi seyirler…