Samsung Galaxy S10 serisi, One UI 2.5 güncellemesini aldı!

Realme 7 ve 7 Pro, bugün Hindistan’da düzenlenen ve firmanın YouTube üzerinden canlı gerçekleşen etkinliğinde resmen tanıtıldı. Cihazlar; geliştirilmiş kamera, daha büyük bir batarya ve hızlı şarj özellikleri ile dikkat çekiyor.

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Realme 7 Pro: 65W SuperDart ile 34 dakikada %100 şarj!

Realme 7 Pro’da selefi olan 6 Pro’ya benzer şekilde, Snapdragon 720G işlemcisinden gücünü alıyor. Fakat işlemci tarafında değişikliğe gitmeyen şirket, cihazın diğer tüm özelliklerinde iddialı değişikliklerde bulunmuş.

En büyük değişikliklerden biri, 65W SuperDart hızlı şarj teknolojisi ile gerçekleşiyor. Özellikle firmanın, X serisi cihazlarında da gördüğümüz yeni nesil ve oldukça hızlı SuperDart, 7 Pro’nun 4.500 mAh’lik bataryasını 34 dakika içinde %100’e kadar şarj edebiliyor.

6 Pro’da 6.6 inç boyutlarında büyük boyutlara sahip LCD panel tercih edilirken, 7 Pro’da kompakt ve taşıması daha kolay olan 6.4 inç ekran kullanılıyor. FullHD+ ekran çözünürlüğüne sahip 7 Pro’da ekran çözünürlüğümüz 90 Hz’den 60 Hz’e düşürülmüş. Realme, aldığı bu kararı, kullanıcılardan aldığı geri dönüşlerle verdiğini aktardı. 90 Hz LCD ekran kullanmaktansa kulanıcılar, 60 Hz panel kullanmayı tercih ediyorlar. Bununla birlikte, güç tuşuna entegre edilen parmak izi sensörü de ekranın içine yerleştirildi.

Realme 6 Pro’da toplamda 6 adet kamera bulunuyordu. Bu kameralardan ikisi ön tarafta, geriye kalan dördü de arka tarafa konumlandırılmıştı. 7 Pro’da ise önde yer alan iki kameradan biri çıkarıldı ve tek kameralı geniş açılı bir kamera benimsendi. Fakat iki kamera yerine tek kamera kullanılması, kullanıcılar açısıdan herhangi bir eksiklik yaratmayacak. Çünkü kameranın çözünürlüğü 32 MP’e çıkarıldı ve geniş açılı bir kamera çözümüne geçiş yapıldı.

Sony’nin yeni 64 MP’lik IMX682 sensörünü kullanıyor!

Arka tarafa yerleştirilen kameralarda da birtakım değişiklikler yapıldı. 12 MP’lik telephoto kamera yerine 2 MP’lik derinlik sensörü kullanan cihazımızda 8 MP ultra geniş ve 2 MP makro kamerası bulunuyor. Ana kameramız ise, Sony’nin yeni 64 MP’lik IMX682 lensini barındırıyor.

Realme 7 Pro, 6 Pro’daki gibi; Dolby Atmos desteğiyle geliyor. Fakat bu sefer mono hoparlör yerine stereo hoparlör ile geliyor. Firma, burada orta seviyeye konumlandırdığı yeni cihazında daha üst düzey özellikler oluşturma gayesinde yol alıyor.

Altını çizmemiz gereken diğer önemli özellikler ise, Realme 7 Pro’ya dahil edilen USB-C girişi, 3.5 mm kulaklık girişi ve hafızaya arttırmak için harici microSD kart yuvası olarak görüyoruz. Realme 7 Pro, kutudan Android 10 tabanlı Realme UI arayüzü ile çıkacak. “Ayna Mavisi” ve “Ayna Gümüşü” adı verilen bu renkler iki hafıza konfigürasyonuna sahip. Bunlardan biri 6 GB RAM/128 GB depolamaya sahipken, diğeri 8 GB RAM/128 GB hafızayala 230 dolar ile 270 dolar arası değişen fiyatlarla piyasada olacak. Satışlar Hindistan üzerinde 14 Ağustos tarihinde firmanın kendi internet sitesi ve Flipkart’ta başlamış olacak.

Realme 7: 90 Hz akıcı ekran ve Helio G95 işlemci desteği

Realme 7, yine 6.5 inç boyutlarında FullHD+ ekran üzerine inşa edildi. Akıllı cihaz dünya üzerindeki ilk Helio G95 işlemcisini kullanan telefon olma ünvanına sahip olarak bizi karşılıyor. Realme 6’da ise G90T yonga seti kullanılıyordu. Batarya kapasitemiz ise, 4.300 mAh’den 5.000 mAh’e kadar yükseltildi. Fakat hızlı şarj teknolojisinde herhangi bir artışa gidilmeyerek 30W hızlı şarj teknolojisi kullanılmaya devam ediyor. Realme, 30W Dart şarj teknolojisinin, 65 dakikada %100’e kadar cihazı şarj edebileceğini açıklamıştı. Bu özelliklerle bile gayet güzel gözüküyor.

7 Pro’yla benzer olarak, 64 MP’lik Sony IMX682 kamera sensörünü kullanan cihazımız, 6 Pro’yla kamera kurulumu anlamında aynı çözümleri sunuyor. Ön tarafta 16 MP özçekim kamerası, arka tarafta ise 8 MP ultrageniş, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü ana kameramıza eşlik ediyor.

Starry Mode, güncellemeyle cihaza dahil olacak!

Fakat Pro modelle aynı şekilde, Realme 7’ye de “Starry Mode” ekleniyor ve Gece Modu içerisinde AI Mod ve Gece Modu arasında değişiklik yapma seçeneği ekleniyor. Ancak, Bu özellik henüz Realme 7 arayüzünde bulunmuyor. İlerleyen zamanlarda OTA ile güncellemenin cihaza gönderilmesi sağlanacak.

Son olarak Realme 7’de bahsedilmesi gereken diğer özelliklerimiz ise, USB-C girişi, 3.5 mm’lik kulaklık girişi, Android 10 üzerine inşa edilen Realme UI ve güç tuşuna entegre vaziyette gelen parmak izi okuyucu olarak belirtilebilir.

İki RAM seçeneği ile gelen Realme 7’de 6 GB veya 8 GB RAM seçeneklerinden biri tercih edilebilecek. Akıllı telefonda ayrıca, darbelere karşı dayanıklılık ve Pro’da olduğu gibi resmi açıklamayla doğrulanan IP sertifikası bulunuyor.

6GB RAM 64 GB depolamalı versiyonun fiyatı 170 Euro/205 Dolar’ken; 8GB/128 GB depolama birimi bulunan model, 195 Euro/230 Dolar’a satılacak. 10 Ağustos tarihinde cihaz, Flipkart ve Realme’nin resmi Hindistan sitesi üzerinden “Sis Mavisi” ve “Sis Beyazı” renklerinden biri satın alınabilecek.