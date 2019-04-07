Samsung Galaxy S10 parmak izi okuyucusu 3D yazıcıyla kandırıldı!

Bir Imgur kullanıcısı günümüzün en güçlü akıllı telefonlarından biri olan Samsung Galaxy S10‘un ekrandan parmak izi okuyucusunu 3D yazıcıdan aldığı parmak izi baskısıyla kandırdı.

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Samsung Galaxy S10’un parmak izi okuyucusu nasıl aşıldı?

Bir Imgur kullanıcısı bir kadeh üzerinde kalan kendi parmak izinin fotoğrafını çekti, daha sonra Photoshop uygulamasında işledi. 3ds Max işlemini yaparak hazırlanan resimdeki çizgileri üç boyutlu baskıya sokmasına izin veren bir model hazırladı. Ve 13 dakika süren bir baskı işleminin ardından parmak izinin bir kopyasını elde etti. Son olarak elde ettiği bu kopyayla telefonunun parmak izi okuma sensörünü kandırmayı ve güvenlik önlemini aşmayı başardı. Kullanıcı bu işlemin çok daha kısa bir sürede bile tamamlanabileceğini söylemiş.

Bu olay akıllı telefonlardaki güvenlik önlemlerinin en güveniliri olduğunu kabul ettiğimiz parmak izi okuyucusunun bile ne kadar kolay kandırılabileceğini bir kez daha kanıtladı. Bankacılık uygulamaları gibi önemli işlemlerde bile kullanmaktan çekinmediğimiz yüz tanıma ve parmak izi okuma gibi güvenlik önlemleri daha önce de pek çok kez aşılmıştı.