Galaxy S10 Lite’ın, 512 GB depolama alanı olan versiyonu geliyor!

Samsung Galaxy S10 Lite, 6 GB RAM / 128 GB depolama alanı ve 8 GB RAM/128 GB depolama alanı olan iki farklı bellekli versiyonla gelmişti. Bugün ise 8 GB RAM ve 512 GB depolama alanı ile gelen üçüncü bir sürüm tanıtıldı.

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Galaxy S10 Lite’ın yeni modeli ilk nerede satışa çıkacak?

Bu yeni model ilk olarak Hindistan‘da 625$ fiyat ile birlikte satışa sunulacak. Çıkış tarihi olarak ise 1 Mart gösteriliyor. Cihazı şirketin resmi sitesinden ve Samsung Opera House gibi önde gelen çevrimiçi portallardan veya perakende mağazalardan alabileceksiniz. Cihazın diğer ülkelere ve kanallara ise en kısa sürede çıkış yapması bekleniyor.

Bu fiyat segmenti yüksek gelenler için en mantıklı seçenek, 555$ fiyatında olan 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı olan sürüm olacaktır. Samsung, 6 GB versiyonunu Hindistan’a sunmamıştı. Şimdi ise en iyi modeli ilk olarak Hindistan’a sunuyor.

Cihazın başlıca özellikleri neler?

Samsung Galaxy S10 Lite, Snapdragon 855 SoC ile destekleniyor ve 6.7 inçlik FHD+ Infinity O Super AMOLED Plus ekrana sahip. Arka kamera olarak 48 MP değerinde f/2.0 diyafram açıklığına sahip bir ana kamerası mevcut. 32 MP değerinde ve f/2.2 diyafram aralığına sahip olan bir selfie kamerası bulunuyor. 45 W hızlı şarj desteği ile birlikte 4500 mAh değerinde pile sahip.