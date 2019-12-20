Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S10 Lite, Snapdragon 855 ve 48 MP kamera ile geliyor!
Geçtiğimiz günlerde cihaza ait render ve ön tasarım görselleri sızdırılmıştı, ailenin diğer üyesi Note 10 Lite ile benzerliği konuşulan ürünün teknik özellikleri de belli oldu. Samsung Galaxy S10 Lite modelinin Snapdragon 855 SoC, 6.7 inç AMOLED ekran ve 4500 mAh batarya ile gelmesi bekleniyor.
Ortaya çıkan bilgilerde, Samsung’un S10 Lite modelini önümüzdeki ay Hindistan’da açıklayabileceği aktarıldı. Lansman tarihini beklerken, cihazın temel özellikleri sızdırıldı. Tasarım konusunda, ince çerçeveler ve kamera için bir ekran deliğiyle bizleri karşılayan model ayrıca Super AMOLED ekran teknolojisiyle beraber kullanıcılara sunulacak. Cihazın siyah, mavi ve beyaz renk seçenekleriyle çıkması bekleniyor.
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Samsung Galaxy S10 Lite teknik özellikleri
Son yayılanan rapora göre, model 2.400 x 1.080 piksel çözünürlük ve 6.7 inç büyüklüğünde Super AMOLED bir ekranla gelecek. İşlemci ve grafik kısmında Snapdragon 855 ve Adreno 640 grafik işlemcisi ile gelmesi beklenen modelde aynı zamanda 8 GB RAM tercih edilmiş. Cihazın MicroSD kart ile 1 TB’a kadar genişletilebilir, 128GB dahili depolama alanına sahip olması bekleniyor.
Kamera konusunda S10 Lite’da, 5 MP makro kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens ve optik görüntü sabitleme özelliğine sahip 48 MP birincil kameraya yer verilirken, ön kısımda yer alan kamerada ise 32 MP tercih edilmiş. 45W süper hızlı şarj 2.0 destekleyen 4500 mAh pil kapasitesine sahip model, Android 10 ile kullanıcılara sunulacak gibi görünüyor. Üründe bir dezavantaj olarak 45W adaptörün ayrı olarak satılması bekleniyor. Son olarak ürünün Avrupa fiyatının 679 euro olacağı aktarıldı.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S11 ailesi 48 MP telephoto kamerayla gelebilir!
Samsung Galaxy S11 ailesindeki üç modelin de en az 48 MP telephoto kamerayla geleceği bir Twitter hesabı tarafından sızdırıldı.
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Samsung Galaxy S11 telephoto kamerası
Samsung‘un üst düzey telefon serisi Galaxy S‘in yeni nesil üyelerinin tanıtım tarihi yaklaşırken haberler de gelmeye devam ediyor. Geçen ay Galaxy S11 Plus ve S11 modellerinde dörtlü arka kamera kurulumuna yer verilmişti. Ayrıca telefonların telephoto kameralarının 48 MP çözünürlüğünde olacağı ortaya çıkmıştı.
Son olarak isabetli sızıntı haberleriyle tanınan Ice Universe adlı Twitter hesabı, Galaxy S11 ailesinin tüm modellerinin en az 48 MP telephoto kameraya sahip olacağı iddiasını paylaştı. Ayrıca Galaxy S11 Plus ve S11 modellerinde Samsung‘un ilk olarak Xiaomi modellerinde kullanılan yeni nesil 108 MP kamera sensörüne yer verilmesi bekleniyor. Ailenin ekonomik üyesi Galaxy S11e‘de ise daha mütevazı bir ana kamera kullanılabilir.
Galaxy S11 serisinin 18 Şubat‘ta düzenlenecek bir etkinlikle tanıtılacağı tahmin ediliyor.
Akıllı Telefonlar
Redmi 9 MediaTek Helio G70 ile geliyor
Redmi 9 MediaTek Helio G70 ile geliyor. Redmi 9‘un 2020 yılının ilk aylarında çıkması bekleniyor. Redmi 9‘un, henüz resmen açıklanmasa da MediaTek Helio G70 ile geleceği hemen hemen kesinleşmiş durumda.
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MediaTek Helio G70 işlemcinin yanında, 6.6 inçlik büyük bir ekranla gelmesi beklenen Redmi 9‘da, giriş seviyesi sürümde 4 GB Ram ve 64 GB depolama olması bekleniyor. Ayrıca Redmi 9‘un MUI 11 ile gelmesi bekleniyor. Redmi’nin önceki versiyonu olan Redmi 8’e göre giriş seviyesindeki büyük gelişim günümüz şartlarına oldukça uyumlu gözüküyor. Redmi 8‘de giriş seviyesi modelde 3 GB Ram ve 32 GB depolama mevcuttu.
Redmi 8‘e göre kameranın da iyileştirmelerle gelmesi beklenen Redmi 9, özellikle fiyat performans telefonu arayan kullanıcılar için merakla beklenen bir model olacak gibi gözüküyor….
Akıllı Telefonlar
Katlanabilir telefon Galaxy Fold 2’den ilk görüntüler
Geçtiğimiz ekim ayında yapılan Samsung Geliştiriciler Konferansında, Samsung yaklaşan katlanabilir telefonu Galaxy Fold 2 için bir tasarım sergilemişti. Tablet modundan yararlanabilmek için bir kitap gibi açılan ilk Galaxy Fold’un aksine serinin yeni telefonu, Motorola Razr gibi kapaklı ve iki aşamalı bir tasarıma sahip. Samsung’un yeni katlanabilir telefonu, köşeleri yumuşatılmış bir Infinity-O ekran ve kalın çerçevelerle çevrili bir şekilde tasarlanmış. Katlanmayı mümkün kılan menteşe ise cihaz ekranının alt kısmında yer alıyor.
Cihazın, açıldığında yüksek bir en boy oranı kazandığını gösteren görseller, aynı zamanda cihaz katlanırken ekranın, önceki Galaxy Fold cihazına göre herhangi bir kırışıklık göstermediğini de gözler önüne seriyor.
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Galaxy Fold 2’nin alt kenarında harici ve USB-C bağlantı noktaları bulunuyor ve cihazda 3,5 mm ses jakı yok gibi görünüyor. Telefonun arka tarafında LED flaşla beraber, yatay şekilde konumlandırılmış çift kamera kurulumu yer alıyor. Kameranın yan kısmında ise zamanı ve bazı bildirimleri gösteren küçük bir ikincil ekran görülmekte. Cihazda bir ekran içi parmak izi tarayıcısı olup olmadığına dair henüz herhangi bir bilgi bulunmamakta. Telefonun yapım kalitesi, premium kullanım vadeden bir amiral gemisinin daha yaklaştığını gözler önüne seriyor.
Güney Kore’den bir yayın, yakın zamanda Samsung Galaxy Fold 2 cihazının 6.7 inçlik bir ekrana sahip olacağını bildirmişti. Ayrıca, 1 inçlik harici bir ekrana sahip olduğunu da iddia etmişti. Görünen o ki sızan detaylar doğru gözüküyor. Raporlara göre Samsung yeni nesil Galaxy Fold 2’yi Şubat 2020’de Galaxy S11 serisiyle birlikte duyuracak, ek olarak önümüzdeki haftalarda tüm teknik özelliklerin ortaya çıkması bekleniyor.