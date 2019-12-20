Samsung Galaxy S10 Lite, Snapdragon 855 ve 48 MP kamera ile geliyor!

Geçtiğimiz günlerde cihaza ait render ve ön tasarım görselleri sızdırılmıştı, ailenin diğer üyesi Note 10 Lite ile benzerliği konuşulan ürünün teknik özellikleri de belli oldu. Samsung Galaxy S10 Lite modelinin Snapdragon 855 SoC, 6.7 inç AMOLED ekran ve 4500 mAh batarya ile gelmesi bekleniyor.

Ortaya çıkan bilgilerde, Samsung’un S10 Lite modelini önümüzdeki ay Hindistan’da açıklayabileceği aktarıldı. Lansman tarihini beklerken, cihazın temel özellikleri sızdırıldı. Tasarım konusunda, ince çerçeveler ve kamera için bir ekran deliğiyle bizleri karşılayan model ayrıca Super AMOLED ekran teknolojisiyle beraber kullanıcılara sunulacak. Cihazın siyah, mavi ve beyaz renk seçenekleriyle çıkması bekleniyor.

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Samsung Galaxy S10 Lite teknik özellikleri

Son yayılanan rapora göre, model 2.400 x 1.080 piksel çözünürlük ve 6.7 inç büyüklüğünde Super AMOLED bir ekranla gelecek. İşlemci ve grafik kısmında Snapdragon 855 ve Adreno 640 grafik işlemcisi ile gelmesi beklenen modelde aynı zamanda 8 GB RAM tercih edilmiş. Cihazın MicroSD kart ile 1 TB’a kadar genişletilebilir, 128GB dahili depolama alanına sahip olması bekleniyor.

Kamera konusunda S10 Lite’da, 5 MP makro kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens ve optik görüntü sabitleme özelliğine sahip 48 MP birincil kameraya yer verilirken, ön kısımda yer alan kamerada ise 32 MP tercih edilmiş. 45W süper hızlı şarj 2.0 destekleyen 4500 mAh pil kapasitesine sahip model, Android 10 ile kullanıcılara sunulacak gibi görünüyor. Üründe bir dezavantaj olarak 45W adaptörün ayrı olarak satılması bekleniyor. Son olarak ürünün Avrupa fiyatının 679 euro olacağı aktarıldı.