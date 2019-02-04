Samsung Galaxy S10 ailesi yeni WiFi standardını destekleyecek!

Son sızıntıya göre yakın zamanda tanıtılacak olan Samsung Galaxy S10 ailesi yeni nesil WiFi standardı olan WiFi 6’yı (802.11ax) destekleyecek.

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Samsung Galaxy S10 ailesinin hangi üyeleri bu özellikle gelecek?

Droid Life sitesinin FCC’den sızdırdığı belgelere göre, Samsung Galaxy S10 ailesinin bütün üyeleri WiFi 6 standardını destekleyecek. Baz model Galaxy S10, tepe model Galaxy S10+ ve daha uygun fiyatlı Galaxy S10E bu özellikle gelecek. Bu yeni teknolojinin sadece tepe modele konulmayıp diğer telefonlara da sunulması yerinde bir hamle olmuş. Galaxy S10 serisi WiFi 6 standardını destekleyen ilk akıllı telefonlardan oldular.

Cihazların Snapdragon 855 işlemcisindeki modem sayesinde bu özelliği kazandıkları düşünülüyor. Exynos işlemcisini kullanan varyasyonların da yeni nesil WiFi modemiyle gelip gelmeyecekleri merak konusu. MWC etkinliğinde tanıtılacak üst seviye akıllı telefonların da bu yeni teknolojiyi desteklemeleri bekleniyor.

WiFi 6‘nın daha güçlü ve daha hızlı bir internet performansı sağlayacağı söyleniyor. Ayrıca akıllı telefonların bataryalarının da daha yavaş boşalacağı belirtiliyor. Ama bütün bu avantajlardan yararlanmak için evinizde WiFi 6 destekli bir modem bulunması gerekiyor. Ülkemizde 802.11.ac standardının bile istenilen düzeyde yaygınlaşamadığını düşündüğümüzde, bu yeni nesil WiFi teknolojisinin Türkiye’deki kullanıcılar için pratikte bir anlam ifade ettiğini söylemek zor.