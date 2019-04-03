Poco Launcher için karanlık mod sunuldu

Poco Launcher için karanlık mod ve birkaç farklı yeniliğin geldiği güncelleme yayınlandı. Pocophone F1 modelinde yer alan Poco Launcher, Google Play Store üzerinden diğer Android cihazlar için de ücretsiz olarak indirilebiliyor.

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Poco Launcher’a karanlık mod

Karanlık modu aktif etmek için öncelikle ekranda boş bir alana uzun basarak ayarlar ikonuna tıklamanız ve ardından “daha fazla” seçeneğine gelmeniz gerekiyor. Burada “Arkaplanlar” yazan bölümden koyu veya aydınlık tema değişimi yapabiliyorsunuz. Ayrıca yine bu bölümden uygulama çekmecesinin arkaplan transparanlığını da ayarlayabilmek mümkün.

Bu arada henüz Pocophone için geçerli olmayan yeni MIUI sürümünde de ayrıca bir karanlık mod yer aldığını belirtelim. Poco Launcher için sunulan güncellemenin diğer detaylarına baktığımızda karanlık mod haricinde beyaz arkaplanda ikon paketleri sorununun çözülmesi, çift tıklama ile ekran kitlemenin tüm modellere uyum sağlaması, ikonlarda tasarımsal değişiklikler ve arayüzü yavaşlatan sorunların giderilmesi gibi notlar yer alıyor.

Poco Launcher arayüzünü buradan indirebilirsiniz.