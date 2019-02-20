Samsung Galaxy S10 ve S10+ ön inceleme (VİDEO)

Samsung’un bugün lanse ettiği yepyeni telefonları Samsung Galaxy S10 ve Galaxy S10+ modellerinin ön incelemesi ile karşınızdayız.

Samsung Galaxy S10 ve S10+ ön inceleme

Güney Koreli teknoloji devi yepyeni cihazları olan Samsung Galaxy S10 ve Samsung Galaxy S10+ modellerini tanıttı. Özellikle fiyatları ile dikkat eden telefonların da ilk bakışını gerçekleştiriyoruz.

Samsung Galaxy S10 özellikleri

Samsung’un en yeni modeli Galaxy S10 7,8 mm inceliğinde ve 157 gram ağırlığında geliyor. 6,1 inçlik Dinamik Super Amoled 1440 x 3040 piksel Infinity O erkanıyla geliyor. Samsung Galaxy S10 işlemcisi ise Türkiye’de Exynos 9820 olarak geliyor. Galaxy S10 modelinin kamerası ise 12 MP + 12 MP ve 16 MP olmak üzere üç kamera arkada, 10 MP çözünürlüğünde de bir ön kamera ile geliyor.

Huawei Mate 20 Pro’da gördüğümüz ters şarj özelliğini de içeren modellerde farklı bir telefonu ve aynı zamanda yeni akıllı saati Galaxy Watch Active ile yeni kablosuz kulaklıkları Galaxy Buds’ı da şarj edebileceksiniz.

Samsung Galaxy S10+ Özellikleri

Samsung’un dev ekranı telefonu olan Samsung Galaxy S10+ ise 6,4 inçlik Infinity O ekranlı Super AMOLED ekranı ile geliyor. Galaxy S10+ kamera konusunda ise 12 MP + 12 MP + 16 MP çözünürlüğünde, ana kamera, geniş açılı ve 2x optik zoom yapabilen arka kamera ile beraber ön tarafta ise 10 MP ve 8 MP çift ön kamera ile geliyor.

Exynos 9820’den gücünü alan Samsung Galaxy S10+ işlemcisi, 6 GB, 8 GB ve 12 GB RAM ile 128 GB, 512 GB ve 1 TB depolama seçenekleri ile geliyor. 4100 mAh bataryasında 15 W kablosuz şarj desteğine sahip olan telefonda tıpkı Samsung Galaxy S10 modelinde de olduğu gibi ters şarj özelliği bulunuyor.

Samsung Galaxy S10 Fiyatları

Samsung’un yeni ürünlerinin fiyatına gelecek olursak Galaxy S10 6599 TL’den ön satışa çıkarken Galaxy S10+ ise 7499 TL’den sahiplerini bulacak. Ayrıca ön siparişe özel Galaxy Buds kablosuz kulaklıklar hediye edilirken Digiturk Play paketi ve Galaxy S10 için 600 TL, Galaxy S10+ için ise 750 TL indirim çeki hediye ediliyor.