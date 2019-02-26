Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Unpacked 2019 etkinliğinde 4 farklı S10 modelini tanıtan Samsung, 6.7 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip GalaxyS105G modelini de tanıttı. Samsung Galaxy S10 5G’nin ön inceleme videosu ile karşınızdayız.

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4 kameralı Samsung Galaxy S10 5G

Samsung Galaxy S10 5G özellikleri

Samsung’un ilk 5G teknolojisine sahip telefonu olarak karşımıza çıkan Galaxy S10 5G, 6.7 inç büyüklüğünde QHD+ Dinamik AMOLED bir ekrana sahip. Serinin en büyük ekranı olurken, 3040 X 1440 piksel çözünürlüğe ve 505 PPI piksel yoğunluğuna sahip. HDR10+ teknolojisine sahip telefon, dayanıklılık tarafında Corning Gorilla Glass 6 teknolojisini kullanıyor.

Galaxy S10 5G, gücünü Samsung’un 8 nm üretim sürecinde üretmiş olduğu Exynos 9820 yonga setinden alırken, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip. Cihazın ön yüzünde ekrana gömülmüş iki adet kamera yer alıyor. Bu kameralar 10 MP + 8 MP derinlik sensörü olarak karşımıza çıkıyor.

Galaxy S10 ve Galaxy S10+’da olduğu gibi arka tarafında üçlü kamera modülü bu telefonda da bulunuyor. 12 MP f/1.5 ana kamera + 12 MP telefoto + 16 MP ultra geniş açı sensörü olarak kameralar sıralanmış durumda. 4.500 mAh batarya kapasitesi ile dikkatleri üzerine çeken cihaz, 25 W kablolu hızlı şarj ve 15 W kablosuz şarj özelliklerini bizlere sunuyor. Ayrıca parmak izi sensörünün diğer cihazlar gibi bu cihazda da ekranın altında olduğunu söyleyelim.