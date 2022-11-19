Bildiğiniz üzere Güney Koreli teknoloji devi Samsung, uzun zamandır işlemci piyasasında zirvelere oynayan bir firma. Şirket piyasadaki bilgi birikimi sayesinde, Google’ın Tensor yongalarını üretiyordu. Bu hafta çıkan haberlere göre Güney Koreli marka, Google ile olan ilişkisini artırdı ve yaklaşan amiral gemisi akıllı telefonları için yeni bir yonga seti yapmak için işbirliği sağladı. Gelin hep beraber olayın ayrıntılarına inelim.

Samsung, Google ve AMD İle İş Birliği Yapacak

Connor’ın yeni sızıntılarına göre Samsung, büyük olasılıkla 2025’ten itibaren Samsung Galaxy S serisiakıllı telefonlara güç verecek yeni bir yonga seti oluşturmak istiyor. Şirket bunun için Google’ın Tensor ekibi ve AMD’nin grafik ekibiyle birlikte çalışmak istiyor. Yonga setinin iki adet yüksek performanslı Cortex-X çekirdeği, daha düşük saat hızında çalışan dört adet performans odaklı çekirdek ve dört adet enerji tasarruflu çekirdekten oluşacağı söyleniyor. Öne çıkan haberler, AMD GPU’nun grahpic-yoğun görevleri işlemek için yonga setine dahil edileceğini gösteriyor.

Google ve Samsung, Pixel serisi akıllı telefonlar için Google Tensor yongalarını üretmek üzere zaten bir araya gelmişti. Bildiğiniz üzere Pixel 6 ve Pixel 7 serisi akıllı telefonlara güç veren Tensor ve Tensor G2 çipleri Samsung tarafından üretiliyor. Bunlar temelde Exynos yongalarıdır ancak Google’ın ekibinin yapay zeka özelliklerine sahiptir. Anlayacağınız üzere Pixel telefonlar Samsung’un eşsiz tekniğine ve Google’ın ana yazılımına sahip yongalar ile çalışıyor.

Samsung Ve Google Tensor Üzerinde Beraber Çalışmaya Devam Edecek

Son iddialardan biri de, yine bu iki şirketin önümüzdeki yıl Pixel 8 serisi akıllı telefonlara yeni bir Tensor çip için anlaştıkları. Yeni üretilecek çipin kod adının “Ripcurrent” olduğu ve S5P9865 model numarasını taşıdığı bildiriliyor.

Günümüzde akıllı telefonlar için üretilen yongaların çoğu 5nm veya 4nm süreci kullanılarak üretiliyor, ancak gelecekteki Galaxy S serisi telefonlar için bu yeni yonga setinin bundan birkaç yıl sonra resmiyet kazanması beklendiğinden, daha gelişmiş bir 3nm süreci kullanılarak üretilebilir. Öte yandan Samsung’un zaten 3nm yongalar üzerinde çalışmaya başladığı göz önüne alındığında bunun gerçekleşme olasılığı yüksek. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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