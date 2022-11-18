Google Haritalar, son üç yıldır ABD ve Birleşik Krallık’taki elektrikli araç şarj istasyonu ortaklarıyla birlikte çalışıyor. Şirket, şarj istasyonu bulma özelliğini bir çok yeni filtre ile birlikte getiriyor.

Özellik artık Android ve iOS uygulamalarında kullanılabilir. Google Haritalar, şarj istasyonlarının şu anda boş olup olmadığı hakkında bilgi sağlayabiliyor.

Uygulamaya gelen yeni filtreler sayesinde elektrikli araç şarj istasyonunun açık olup olmadığını, istasyonda sıra olup olmadığını öğrenebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra filtre kısmından aracınızın şarj girişi hangisi ise onu seçip uygun şarj istasyonuna yönlendirilebiliyorsunuz.

Şarj istasyonunda tekerlekli sandalye için rampa olup olmadığı gibi Google Haritaların eski özellikleri de halen kullanılabiliyor.

Google Haritalar uygulamasında elektrikli araç şarj istasyonu seçeneği göremiyorsanız Play Store üzerinden uygulamanızın güncel olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.