Samsung
Samsung Galaxy Note9, One UI 2.5 güncellemesini aldı
Samsung Galaxy Note20 serisini ağustos ayında piyasaya süren şirket, One UI 2.5 güncellemesini eski Galaxy cihazlarına da sunmaya başladı. S10, Note10, S10 Lite, Note10 Lite, Tab S6 modelleri One UI 2.5 güncellemesini halihazırda almış durumdalar. XDA Developers forumundaki son paylaşımlara bakılırsa, Galaxy Note9 modeli de One UI 2.5 güncellemesini almaya başladı.
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Samsung Galaxy Note9’a Note20 özellikleri geliyor
820.76 MB boyutundaki One UI 2.5 güncellemesi, beraberinde Ekim 2020 Android güvenlik yamalarını da getiriyor. Güncelleme ile birlikte, Galaxy Note20 serisinde gördüğümüz kablosuz DeX özelliği, Single Take kamera modu, Samsung Klavye uygulaması iyileştirmeleri de geliyor.
Önceki One UI 2.5 dağıtımında olduğu gibi, güncellemenin tüm Galaxy Note9 kullanıcılara ulaşması birkaç gün sürebilir. Söz konusu model, şirketin üç nesil güncelleme desteği sözüne dahil edilmediğinden, One UI 2.5 güncellemesinin cihaz için son büyük güncelleme olduğunu belirtelim. Cihazın en az 1 yıl daha Android güvenlik yamalarını alması bekleniyor.
Ağustos 2018’de piyasaya sürülen cihaz; Qualcomm Snapdragon 845/Exynos 9810 işlemci, Adreno 630/Mali-G72 MP18 grafik işlem birimi, HDR10 destekli Super AMOLED ekran, 2K ekran çözünürlüğü, 128 GB/512 GB depolama ve 6 GB/8 GB RAM seçenekleri, hafıza kartı desteği, 4000 mAh batarya kapasitesi, 15W’lık hızlı şarj desteği gibi özellikler sunuyor ve halen güncelliğini koruyor.
Akıllı TV
Google Asistan, 2020 model Samsung Akıllı TV’lere geliyor
Akıllı telefonlardan tüm akıllı ekranlara kadar her yerde kullanılabilen Google Asistan uygulamasının, 2020’de çıkan Samsung Akıllı TV modellerine sunulacağı açıklandı. Destek ilk olarak ABD’de, ardından başka ülkelerde hayata geçecek.
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2020 model Samsung Akıllı TV’lere Google Asistan geliyor
Samsung’un akıllı TV’leri Android TV (yakında Google TV olacak) temelli olmadığından dolayı şimdiye kadar Samsung, akıllı televizyonlarında ses kontrolünü kendi Bixby platformuyla sağlıyordu. Samsung tarafından paylaşılan duyuruya göre bu durum değişecek.
Samsung, 2020 model Akıllı TV’leri için Google Asistan desteğini kullanıma sunmaya başladığını ifade etti. Yani böylelikle, televizyonun ses kontrol işlevlerini tamamıyla Google Asistan’la yapabileceksiniz.
Samsung, uyumlu TV’lerin listesini de paylaştı:
- 2020 8K ve 4K OLED TV’ler
- 2020 Crystal UHD TV’ler
- 2020 Frame ve Serif TV’ler
- 2020 Sero ve Terrace TV’ler
Google Asistan desteği sayesinde televizyonunuzda kumandayla yapmak zorunda kaldığınız her şeyi sadece sesle yapabileceksiniz. Örneğin korku kategorisindeki filmleri arayabilir veya belirli bir oyuncunun olduğu filmleri bir çırpıda bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra akıllı ev ekosisteminiz varsa bu ekosisteme dahil olan cihazlarınızı kontrol etmek için de Google Asistan’ı kullanabilirsiniz.
Samsung, yukarıda listelenen Akıllı TV modelleri için Google Asistan’ı şu andan itibaren ABD’de kullanıma sundu. ABD’nin yanı sıra bu yılın sonlarında ise Samsung, diğer pazarlarda da Asistan’ı kullanıma sunacak.
Samsung
Samsung, Galaxy Z Fold 2’nin özelliklerini Galaxy Z Fold’a getiriyor
Samsung bugün, Galaxy Z Fold 2 kullanıcılarına sunduğu temel özellikleri yakında Galaxy Fold’a getireceğinin müjdesini verdi. Güncellemenin tam olarak ne zaman kullanıma sunulacağına dair henüz bir bilgi yok.
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Eylül ayının başında Galaxy Z Fold 2 adlı en yeni katlanabilir akıllı telefonunu tanıtan Samsung, bu telefonda donanımsal iyileştirmelerin yanı sıra birbirinden kullanışlı yazılımsal özellikleri de insanların hizmetine sundu. Çoklu Görev, Wireless Dex ve daha bir sürü yeni özellik, Samsung’un yaptığı duyuruya göre yakında Galaxy Fold için kullanıma sunulacak.
Samsung, güncellemeyi tam olarak ne zaman yayınlayacağını açıklamadı ama hangi özelliklerin geleceği net bir şekilde biliniyor. Gelin biraz onlardan bahsedelim.
Galaxy Fold için kullanıma sunulacak Galaxy Z Fold 2 özellikleri
Çoklu Görev
Güncellemenin Galaxy Fold kullanıcılarına getireceği en önemli yenilik, ekranda aynı anda birden çok uygulama çalıştırabilme desteği olacak. Galaxy Z Fold 2 kullanıcılarına has olan çoklu görev özelliği sayesinde, bölünmüş ekran düzeninde üç adede kadar uygulamayı çalıştırabilirsiniz. Kullanılabilir olduğunda özellik, kenar paneli aracılığıyla erişilebilir olacak.
Üstelik çoklu pencere düzenini sadece dikey değil, yatay olarak da kullanabileceksiniz.
Wireless Samsung Dex
Samsung’un Galaxy Fold’a ekleyeceği bir diğer özellik ise Wireless DeX. Wireless DeX sayesinde Galaxy Fold’u herhangi bir kablo kullanmadan akıllı TV’nize bağlayabileceksiniz. Kullanılabilir olduğunda hızlı ayarlar panelini aşağı çekip Samsung Dex düğmesine dokunarak telefonunuzu bağlanma moduna sokabilir ve kablosuz olarak televizyonunuza bağlayabilirsiniz.
Galaxy Z Fold 2 bünyesindeki kamera özellikleri de Galaxy Fold’a geliyor
Samsung Galaxy Fold sahipleri, yeni güncellemeyle birlikte daha iyi bir kamera deneyimi elde edecek. Samsung, Galaxy Z Fold 2 ile hayata geçirdiği Otomatik Çerçeveleme özelliğini Galaxy Fold’a getireceğini ifade etti. Otomatik Çerçeveleme sayesinde telefonun kamerası, önünde kaç kişi olduğuna bağlı olmak suretiyle otomatik olarak yakınlaşıyor ya da uzaklaşıyor.
Örneğin toplu halde fotoğraf çekineceğinizi düşünün. Bu noktada kadraja yeni kişiler dahil oldukça ekran genişleyecek, var olan kişiler çıktıkça da ekran daralacak. Ek olarak Samsung, Pro Video moduna da çift görüntüleme, 21:9 en boy oranı, 24 fps video ve Tek Çekim özellikleri ekleyeceğini söyledi.
Tüm bunlara ek olarak arka kamerayla selfie çekebilme ve Wi-Fi şifrelerini diğer Galaxy cihazlarıyla paylaşabilme desteği de Galaxy Fold kullanıcılarına sunulacak.
Oyun
Fortnite 90 FPS desteği, Galaxy Tab S7 ve S7+ için sunuluyor
Samsung, Galaxy Tab S7 ve S7+ cihazlarında Fortnite oyuncuları için 90 FPS desteğini 13 Ekim’den itibaren sunmaya başlayacağını açıkladı.
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Epic Games, bu yıl Android’de Fortnite severlerin oyun deneyimini 90 FPS ile taçlandırmaya başlamıştı. Fakat bu destek şu ana kadar yalnızca OnePlus telefonlarda ve iPad Pro’da mevcuttu. Bugün yapılan duyuruya göre Fortnite’ın 90 FPS seçeneği, Samsung Galaxy Tab S7 ve S7+ için de sunulmaya başlanıyor.
Fortnite, 90 FPS desteğini sunmaya başlıyor
Bu gelişme, Fortnite’ı yüksek kare hızında oynamak için artık OnePlus telefonlara veya Apple’ın iPad Pro’suna ihtiyaç olmadığını gösteriyor. Epic Games ile Samsung arasında yapılan anlaşma kapsamında 13 Ekim 2020’den itibaren 90 FPS seçeneğinin kilidi, ABD’de Galaxy TabS7 ve S7+ kullanıcıları için kalkacak.
“Samsung Electronics America, Inc., 13 Ekim 2020’den itibaren Galaxy TabS7 ve TabS7+ sahiplerinin oyun deneyimlerini saniyede 90 kareye kadar inanılmaz derecede hızlı bir şekilde yükseltebileceklerini duyurdu.”
Yalnız Fortnite, Google Play Store’dan kaldırıldığı için, Samsung yaptığı açıklamada kullanıcıların bahse konu destekten nasıl faydalanabileceğini de belirtti. Bu bağlamda Fortnite deneyimini 90 FPS’le üst seviyeye çıkarmak isteyen Galaxy Tab S7 ve Tab S7+ sahiplerinin uygulamayı Samsung’un kendi Store’u aracılığıyla yüklemeleri veya güncellemeleri gerekiyor.