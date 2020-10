Samsung Galaxy Note9, One UI 2.5 güncellemesini aldı

Samsung Galaxy Note20 serisini ağustos ayında piyasaya süren şirket, One UI 2.5 güncellemesini eski Galaxy cihazlarına da sunmaya başladı. S10, Note10, S10 Lite, Note10 Lite, Tab S6 modelleri One UI 2.5 güncellemesini halihazırda almış durumdalar. XDA Developers forumundaki son paylaşımlara bakılırsa, Galaxy Note9 modeli de One UI 2.5 güncellemesini almaya başladı.

İlginizi çekebilir: Samsung, Galaxy Z Fold 2’nin özelliklerini Galaxy Z Fold’a getiriyor

reklam

Samsung Galaxy Note9’a Note20 özellikleri geliyor

820.76 MB boyutundaki One UI 2.5 güncellemesi, beraberinde Ekim 2020 Android güvenlik yamalarını da getiriyor. Güncelleme ile birlikte, Galaxy Note20 serisinde gördüğümüz kablosuz DeX özelliği, Single Take kamera modu, Samsung Klavye uygulaması iyileştirmeleri de geliyor.

Önceki One UI 2.5 dağıtımında olduğu gibi, güncellemenin tüm Galaxy Note9 kullanıcılara ulaşması birkaç gün sürebilir. Söz konusu model, şirketin üç nesil güncelleme desteği sözüne dahil edilmediğinden, One UI 2.5 güncellemesinin cihaz için son büyük güncelleme olduğunu belirtelim. Cihazın en az 1 yıl daha Android güvenlik yamalarını alması bekleniyor.



Ağustos 2018’de piyasaya sürülen cihaz; Qualcomm Snapdragon 845/Exynos 9810 işlemci, Adreno 630/Mali-G72 MP18 grafik işlem birimi, HDR10 destekli Super AMOLED ekran, 2K ekran çözünürlüğü, 128 GB/512 GB depolama ve 6 GB/8 GB RAM seçenekleri, hafıza kartı desteği, 4000 mAh batarya kapasitesi, 15W’lık hızlı şarj desteği gibi özellikler sunuyor ve halen güncelliğini koruyor.