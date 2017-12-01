Samsung Note serisinin en yeni üyesi Note8, ilk güncellemesini sonunda aldı. 840 MB boyutundaki yeni güncelleme ile Kasım güvenlik yaması, performans iyileştirmeleri ve çeşitli hata iyileştirmeleri yapıldı.

İki ay kadar önce piyasaya çıkan ve Samsung Note serisi’nin amiral gemisi modeli Note 8 ilk güncellemesine kavuştu. N950FXXU1BQK6 yapı numaralı ve 840MB boyutundaki güncelleme içerisinde onlarca iyileştirme ve yama içermekte. Öncelikle Kasım ayı Android güvenlik yamasını içeren güncelleme aynı zamanda çeşitle açıkları kapatırken KRACK Wi-Fi ve BlueBorne gibi açıkları da kapatmakta.

Güncelleme ile Wi-Fi yetenekleri’nin yanı sıra takvim, not, galeri ve ses kayıt uygulamalarında performans iyileştirmeleri uygulandı. Samsung’un masaüstü deneyimini avuçlara getiren Dex istasyonun da karşılaşılan bir hata da düzeltildi.

İlk olarak Tayvan’da dağıtıma başlanan güncelleme için cihazınızda Ayarlar > Yazılım Güncelleme > Güncellemeleri Manuel İndir seçenekleriyle güncelleme kontrolü yapıp cihazınızı güncelleyebilirsiniz. Unutmadan, 840MB hayli büyük bir boyut dolayısıyla güncellemeyi Wi-Fi üzerinden indirmeyi unutmayın!