Samsung Galaxy Note10 için Android 11 güncellemesi geliyor

Android 11 tabanlı OneUI 3.0 güncellemesini yakın zamanda Galaxy Note20 ve S20 serisi için getiren Samsung, şimdi de Avrupa’daki Galaxy Note10 ve Note10+ cihazları için sabit sürümü getiriyor.

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N97xFXXU6ETLL model numaralı ve Samsung Galaxy Note10 cihazlara en son yazılımı ve Aralık güvenlik yamasını getiren güncellemeye şu anda Almanya’daki kullanıcılar ulaşabiliyor.

Daha önceden One UI 3.0 için yayınlanan yol haritasına göre bu güncelleme aslında takvime nazaran bir ay önce cihazlara ulaşmış olacak. Her ne kadar şimdilik sadece Almanya’da erişilebilir bir halde olsa da; çok yakın zamanda diğer bölge ve ülkelerde de güncellemenin çıkması bekleniyor.

Android 11 ve One UI 3.0 genel olarak ne getiriyor?

Genel olarak artık bilinen One UI 3.0 ve Android 11 özellikleri bu güncellemelerle birlikte telefonlarda yerlerini alacaklar. Bu özelliklerin arasında konuşma balonları ve bildirim alanında bulunacak olan yeni bir konuşma alanı da dahil. Aynı zamanda tek seferlik izinler ve cihazla birlikte gelen Samsung klavyesi için eklenen yeni özellikler ve geliştirmeler de güncellemede mevcut.

Bunun dışında yeni ara yüzde daha uyumlu ve sade bir görünümün dışında kolay kullanım sağlaması amaçlı yeniliklere gidildi. Bu değişiklerle kişisel ayarlamalar ve düzenlemeler de daha kolaylaştı. Sistemdeki ana ekrana eklenebilen yeni araçları da unutmamak gerek.