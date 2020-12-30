Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Note10 için Android 11 güncellemesi geliyor
Android 11 tabanlı OneUI 3.0 güncellemesini yakın zamanda Galaxy Note20 ve S20 serisi için getiren Samsung, şimdi de Avrupa’daki Galaxy Note10 ve Note10+ cihazları için sabit sürümü getiriyor.
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N97xFXXU6ETLL model numaralı ve Samsung Galaxy Note10 cihazlara en son yazılımı ve Aralık güvenlik yamasını getiren güncellemeye şu anda Almanya’daki kullanıcılar ulaşabiliyor.
Daha önceden One UI 3.0 için yayınlanan yol haritasına göre bu güncelleme aslında takvime nazaran bir ay önce cihazlara ulaşmış olacak. Her ne kadar şimdilik sadece Almanya’da erişilebilir bir halde olsa da; çok yakın zamanda diğer bölge ve ülkelerde de güncellemenin çıkması bekleniyor.
Android 11 ve One UI 3.0 genel olarak ne getiriyor?
Genel olarak artık bilinen One UI 3.0 ve Android 11 özellikleri bu güncellemelerle birlikte telefonlarda yerlerini alacaklar. Bu özelliklerin arasında konuşma balonları ve bildirim alanında bulunacak olan yeni bir konuşma alanı da dahil. Aynı zamanda tek seferlik izinler ve cihazla birlikte gelen Samsung klavyesi için eklenen yeni özellikler ve geliştirmeler de güncellemede mevcut.
Bunun dışında yeni ara yüzde daha uyumlu ve sade bir görünümün dışında kolay kullanım sağlaması amaçlı yeniliklere gidildi. Bu değişiklerle kişisel ayarlamalar ve düzenlemeler de daha kolaylaştı. Sistemdeki ana ekrana eklenebilen yeni araçları da unutmamak gerek.
Akıllı Telefonlar
Vivo Watch için yeni özellikler geliyor
Vivo Watch yeni fonksiyonlar kazanıyor. Dün yaptığı lansmanda X60 serisini tanıtan şirket, kısa süre önce tanıttığı akıllı saati için yeni fonksiyonlar duyurdu.
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Vivo, 2020 yılına oldukça dolu bir veda düzenliyor. Dün yaptığı lansmanda yeni nesil X60 ailesini duyuran şirket, aynı zamanda şubat ayında tanıtacağı X60 Pro+ modelinin de duyurusunu yapmıştı. Tüm bunlarla kalmayan Çinli üretici, yeni çıkardığı akıllı saati Vivo Watch için yeni fonksiyonlarını duyurdu. Kısa süre önce tanıtılan akıllı saat, yeni özellikler kazanıyor.
Vivo Watch yeni özelliklere kavuşuyor
Hali hazırda kandaki oksijen seviyesini ölçmek gibi ilgi çekici özelliklere sahip akıllı saat, lansmanda tanıtılan yen özelliklerle eskisinden de rekabetçi olacak. Güncellemeyle daha iyi optimizasyon ve performans artışı yaşayan Vivo Watch, aynı zamanda sesli asistan desteği gibi yeni fonksiyonlar da kazanıyor. Şirket yaptığı açıklamada 10 farklı marka ile iş birliği yaptıklarını, bu markaların akıllı cihazlarının saat tarafından destekleneceğini de duyurdu. Dünkü lansmana özel “pine needle” (çam iğnesi) kordonlarını da duyuran Çinli üretici, bu ürünü de X60 ailesi akıllı telefonlarıyla beraber 169 Yuan fiyat etiketiyle duyurdu. Güncelleme, kısa süre içerisinde yapılacak bir basın konferansının ardından yayınlanacak.
Özellikleri ve fiyatı
46mm ve 42mm olmak üzere iki farklı versiyonu bulunan Vivo Watch, 1,39 inç büyüklüğünde 326 PPI 454×454 AMOLED bir ekrana sahip. 478mAh bataryaya sahip olan ürün, kullanım durumuna göre 18 güne kadar dayanabiliyor. Kandaki oksijen seviyesi, stres ölçümü, aktivite takibi ve uyku monitörü gibi özellikleri bulunan akıllı saat, 5 ATM suya dayanıklılığı sayesinde 50 metreye kadar da su geçirmezlik sunuyor. Fiyatı ise 1.299 Yuan yaklaşık 1500 Türk Lirası. Bu fiyata ülkemizde uygulanan vergiler dahil değildir.
Akıllı Telefonlar
Realme Koi, canlı görüntüleri ile ortaya çıktı!
Realme, önümüzdeki günlerde fiyat/performans seviyesiyle iddialı bir amiral gemisi telefon duyurmaya hazırlanıyor. Realme Koi ya da Realme Race olarak adlandırılan modelin arka tasarımı ve bazı teknik özellikleri ortaya çıktı!
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Realme Koi, 125W kablolu hızlı şarj desteğine sahip olabilir!
Arka yüzü görüntülenen telefonun farklı bir tasarıma sahip olduğu net şekilde görülüyor. Güneşi çağrıştıran turuncu renk düzeni geçişli tasarımıyla dikkat çekerken, markanın sloganı olan “Dare to Leap” yazısı ise arka yüzeyi boydan boya kaplıyor. Bunun dışında cam ya da parlak plastik yüzey kaplaması da görsellerden kolay şekilde anlaşılabiliyor.
Realme Koi olarak adlandırılan telefon, markanın son dönemde duyuracağı en güçlü modellerden biri olacak. Gücünü Qualcomm’un yeni üst seviye Snapdragon 888 işlemcisinden alacak modelin üçlü arka kamerasına 64 megapiksellik bir sensör liderlik edecek. Telefonun en büyük yeniliğinin ise markanın bu yıl tanıttığı 125W UltraDART hızlı şarj desteği olacağı söyleniyor. 4.000 mAh kapasiteli bataryayı sadece 20 dakikada tam olarak doldurduğu belirtilen teknoloji, büyük olasılıkla ilk kez bu modelde kullanılacak.
Sızıntıyı yayınlayan kaynak tarafından Ocak ayında duyurulacağı belirtilen Realme Koi, tahminlere göre 5.000 yuan (625 Euro) altında bir fiyatlandırmaya sahip olacak. Yine Qualcomm Snapdragon 888’den gücünü alan Xiaomi Mi 11 ise Çin pazarı için 500 Euro fiyat etiketiyle duyuruldu. Dolayısıyla Realme’nin yeni modelinin fiyat/performans tarafında dişli rakiplerinin olacağını belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S21+, oldukça ince çerçeveleriyle görüntülendi!
Haberleriyle gündemde oldukça fazla yer tutan S21 serisinden yeni sızıntılar da gelmeye devam ediyor. 14 Ocak’ta tanıtılması beklenen cihazın yeni görselleri, bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Paylaşımdaki fotoğraflarda ise cihazın ince çerçeveleri oldukça dikkat çekici görünüyor.
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Henüz resmi olarak lansmanı gerçekleştirilmemiş olsa da Galaxy S21 ailesiyle alakalı hemen hemen bütün detaylar sızdırılmış görünüyor. 14 Ocak 2021’de tanıtılması beklenen yeni S serisine ait yeni sızıntılar, hız kesmeden gelmeye devam ediyor. Cihazın şimdiye dek birkaç kez canlı çekilmiş görüntüleri paylaşılsa da son gelen sızıntı cihazın ekranı hakkında daha fazla detayı içeriyor.
S21+, ince ve eşit çerçevelerle geliyor
Android camiasında ekran tarafında en çok eleştirilen konulardan biri, hiç şüphesiz eşit olmayan çerçeve kalınlıkları olmuştur. Ürettiği panellerle sektörde hatrı sayılır miktarda müşterisi bulunan Samsung, S Serisinde eşit çerçeve kalınlığı konusunda bir hayli önem vermiş görünüyor. MauriQHD isimli Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan ve S21+ modeline ait olduğu iddia edilen görsellerde cihazın oldukça ince çerçevelere sahip olduğu görülüyor. Samsung’un ekranın tüm kenarlarında aynı çerçeve kalınlığını koruyabilmesi, S21+ görselinde oldukça dikkat çeken bir diğer detay olarak karşımıza çıkıyor.
Ekran altı kamera sonraki seride gelebilir
Arka tarafta yer alan kamerakompartmanı tasarımındaki radikal değişim haricinde gözlerden kaçmayan bir diğer detay ise ön kamera deliği. Ekranın üst orta kısmında yer alan ve Infinity-O olarak isimlendirilen kamera deliği, bir hayli küçültülmüş. S21 serisi hakkında öne sürülen ekran altı kamera iddiaları da son gelen tüm sızıntı görseller gibi bunlarla da yalanlamış oluyor. SamMobile’da yer alan habere göre ise sektörde, Samsung tarafının ekran altı kamerayı bir sonraki modelde konumlandırması beklentisi hakim.
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