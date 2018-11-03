Samsung’un son üst seviye telefonu olan Galaxy Note9 ile bir önceki nesili olan Galaxy Note8’den farkları neler olduğuna daiar merak edilen soruların cevabı bu videoda bulunuyor.

İlginizi Çekebilir; Samsung Galaxy Note9 İncelemesi

Genel olarak ilk dikkat çeken Note serisinin en önemli tarafı olan SPen‘e gelen bluetooth desteği dikkat çekse de birçok noktada farklara sahip olan bu iki telefonun farklarını ve aradaki fiyat farkına göre hangisini almanız gerekeceğini görebilirsiniz.

Ayrıca bu video ile beraber yeni çıkan modeller ile bir önceki modellerine ait farkları göstereceğimiz bu video serisi hakkındaki görüşlerinizi de yorumlar bölümünden aktarmayı unutmayın.

İyi seyirler…

Samsung Galaxy Note9 vs. Galaxy Note8 | Farkları neler? Hangisini almalı?