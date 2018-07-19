Samsung Galaxy Note 9 resmen sızdırıldı

Samsung Galaxy Note 9 modeli Ağustos ayı içerisinde resmi olarak tanıtılacak. Ancak resmi tanıtım gerçekleşmeden, telefon ile ilgili yepyeni bilgiler internette paylaşıldı.

İlginizi Çekebilir: Galaxy Note 9 Benchmark Görüntüleri

Samsung Galaxy Note 9 özellikleri

Tasarım olarak Galaxy Note 8 modeli ile benzeşen Galaxy Note 9‘da iş arka tasarıma geldiği zaman değişiyor.Simetri hastalarını kızdıracak olan kamera tasarımı ve parmak izi sensörünün kameralarının altına konumlandırıldığını görüyoruz.

Donanım kısmına gelirsek cihazda 6 GB ve 8GB RAM seçenekleri olacak. Bununla beraber Snapdragon 845 veya Exynos 9810 işlemcilerinin kullanılması bekleniliyor.Telefonun ekran kısmında ise 6.4 inçlik çerçevesiz ve kavisli bir tasarım görünüyor. Bu ekranın da SUPER Amoled bir panel kullanacağı neredeyse kesin. Telefonun batarya kısmında ise 3850mah veya 4000mah kapasiteli batarya kullanılması bekleniyor.

Note 9′u diğer Note serilerinden ayıran en büyük özellik ise ”S Pen”. Bu sefer Bluetooth destekli olacak S Pen ile Bixby’i yönetmek veya selfie çekerken kolaylık olması amacı ile denklanşör tuşu olarak kullanabileceğiz.

9 Ağustos tarihinde tanıtımı yapılacak olan Samsung Galaxy Note 9 bakalım teknoloji tutkunları ve merakla Note 9’u bekleyenlerin kalbini çelebilecek mi?