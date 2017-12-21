Samsung Galaxy Note 8 Pil Testi

Samsung Galaxy Note 8, pil testiyle karşınızda! pilin dolum ve boşalım hızları ve tüketim değerlerini sizin için test ettik.

Samsung’un en üst model akıllı telefonu, SPen’iyle fark yaratan ve kendisine has bir kullanıcı kitlesine sahip olan Note 8’in pil performansını bu videoda değerlendiriyoruz. Devasa bir pile ve bir o kadar devasa ekrana sahip olan Note 8 kullanıcılara nasıl bir pil ömrü vadediyor? Bu videoda Ersin Akman test sonuçlarını açıklıyor.

Teknik tablolar için https://hwp.com.tr/piltesti adresini ziyaret edebilirsiniz.