Samsung Galaxy Note 21 gelmeyecek mi?

Samsung’un Note serisini veya S Pen kalemini sonlandıracağı söylentileri uzun yıllardır ortada dolaşıyordu. S Pen söylentisi doğruluk kazandı da diyebiliriz. Çünkü yeni tanıtılan Galaxy S21 Ultra modeli S Pen desteği sunuyor olsa da S Pen ile birlikte gelmiyor. Son günlerde Samsung’un bu gelişme ile aynı doğrultuda olacak şekilde, Note serisini sonlandıracağı söylentileri de tekrardan canlandı. Yani çeşitli kaynaklar tarafından, yeni bir Galaxy Note 21 modelini göremeyeceğimiz söyleniyor.

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Çünkü sosyal medyada bazı güvenilir kaynaklar, bu şekilde iddiaları içeren paylaşımlar yaptılar. Tabii Note serisinin sonlanması gibi bir durum, Samsung açısından oldukça kritik bir karar olacaktır. Zira Stylus (S Pen) sebebiyle bu modelleri tercih eden çok fazla insan olduğu bir gerçek.

Fakat Galaxy S21 Ultra gibi bir model ile Samsung, S Pen kullanmak için insanların Note serisi bir telefona muhtaç olmadıklarını göstermiş oldu. Yani Galaxy S21 Ultra, her ne kadar S Pen ile birlikte gelmiyor olsa da henüz tanıtılmamış bir model olan Galaxy Note 21’in yerini doldurdu denilebilir. Hatta bu yıl içerisinde daha gelişmiş özelliklerle gelmesi beklenen bir S Pen Pro da söz konusu.

Peki bu yıl Galaxy Note 21 tanıtılmazsa, onun yerini ne dolduracak?

DisplaySearch’ten Ross Young, bu sorunun cevabını tahmin etmeye çalışıyor ve bizlere Galaxy Note 20 FE (Fan Edition) şeklinde özel bir versiyonun gelebileceğini söylüyor. Buna benzer bir durumu Galaxy S20 ailesinde 2020 yılının sonlarında görmüştük ve karşımıza Galaxy S20 FE çıkmıştı.

Buna ek olarak Samsung’un Note 21 şeklinde bir modeli getirmeyecek olmasının, Galaxy S21 Ultra satışlarını oldukça olumlu etkileyeceği hatta bu cihazın satışlarının Note serisinin önüne geçebileceği de düşünülüyor. Samsung’un bu dönemde satışlarını artırmak adına somut hamleler yaptığı da göz önüne alınırsa, tüm bu fikirler ve tahminler birbirleriyle uyuşuyor diyebiliriz.

Hatta Samsung’un geliştirmekte olduğu yeni katlanabilir modeli Galaxy Z Fold 3’ün de S Pen desteği ile geleceği söyleniyor. Bu da yine Note serisine olan ihtiyacı azaltacak bir gelişme olarak tüm bunları destekliyor.