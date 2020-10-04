Samsung Galaxy Note 20 Ultra, yarın DxOMark’ta görüntülenecek!

Bugün, Samsung Galaxy Note 20 Ultra ile ilgili DxOMark testini bekleyen kullanıcılar için önemli bir gelişme ortaya çıktı. 40 gün önce piyasaya sürülen bu modelin kamera testi birçok kişi tarafından merakla bekleniyordu. Şimdi ise DxOMark, bu cihazın test sonuçlarını yayınlamaya hazırlanıyor.

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Samsung Galaxy Note 20 Ultra, DxOMark’ta hangi telefonlar ile yarışacak?

DxOMark‘ın yaptığı testlerde en yüksek puanı 130 puanla Xiaomi Mi 10 Ultra aldı. Ardından gelen Huawei P40 Pro ise 128 puan ile cihazın bir diğer rakibi olacak. Şirketin önceki amiral gemisi olan Galaxy S20 Ultra, DxOMark‘ta 122 puan ile sekizinci sırada yer alıyor. 12 yıldır faaliyet gösteren şirket, Twitter hesabından paylaştığı mesajda Note 20 Ultra‘nın test sonuçlarını yarın yayınlayacağını duyurdu.

Note 20 Ultra nasıl bir kamera donanımına sahip?

Galaxy Note 20 Ultra, 108 MP çözünürlüklü f/1.8 diyafram aralığı bulunan bir ana kameraya sahip. Bu ana kameraya 12 MP çözünürlüklü f/3.0 diyafram aralığına sahip OIS destekli telefoto kamera eşlik ediyor. Bu kamera 5x optik zoom ve 50x’e kadar hibrit zoom yapabiliyor. Cihazın üçüncü ve son kamerası ise 12 MP çözünürlüklü f/2.2 diyafram aralığına sahip ultra geniş açılı kamera olarak karşımıza çıkıyor. Telefonun ön tarafında ise 10 MP çözünürlüklü f/2.2 diyafram aralığına sahip bir selfie kamerası bulunuyor. Note 20 Ultra, donanımsal açıdan oldukça güçlü bir kamera donanımına sahip. Yarın ise bu cihazın DxOMark skorlarını ve detaylı kamera incelemesini öğreneceğiz.