Kirin 9000 yonga seti, bu ay piyasaya sürülecek!

Son zamanlarda Huawei ile ilgili pek çok spekülasyon ortaya çıkıyor. Bunlardan en önemlisi şirketin Mate 40 serisi telefonlarıyla ilgili. Mate 40 serisinin bu ayın sonunda resmi olarak kullanıcılara tanıtılması bekleniyor. Bazı spekülasyonlar ise yeni serinin Ekim ayının ortasında geleceğini söylüyor. Mate 40 ailesi Huawei‘nin en yeni yonga seti olacak olan Kirin 9000 ile gelecek. Son çıkan haberlere göre Kirin 9000, yakın zaman içerisinde tanıtılacak.

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Huawei’nin Kirin 9000 yonga seti ne zaman çıkacak?

Şirketin yeni yonga seti Kirin 9000 hakkında bazı belirsizlikler bulunsa da yonga setinin yakında çıkacağı biliniyor. Son raporlarda bu ay Kirin 9000’in piyasaya sürüleceği iddia ediliyor. Bu çipin Mate 40 serisi ile aynı etkinlikte piyasaya çıkıp çıkmayacağı henüz belli değil. Kirin 9000‘in Kirin 990 5G‘nin devamı niteliğinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu yonga seti TSMC‘nin seri üretimdeki son üretim süreci olan 5 nm teknolojisini kullanıyor. Bu çipin ilk kullanılacağı telefon ise Huawei Mate 40 serisi olacak. Bu seride Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ ve muhtemel bir Porsche model görmeyi bekliyoruz.

Huawei‘nin Kirin 9000‘i yeni nesil amiral gemisi tabletinde de kullanması bekleniyor. Bu yonga setinin TSMC ile yaşanan sorunlardan dolayı az üretilmesi söz konusu olduğu için bu sızıntı ve söylentilerin güvenilirliği tartışılabilir. ABD yüzünden yaşanan engeller ile TSMC, Huawei‘ye sadece 8.8 milyon Kirin 9000 yonga seti üretebildi. Önümüzdeki günlerde bu yonga seti hakkında daha fazla şey duyacağımızı tahmin ediyoruz.