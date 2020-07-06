Samsung Galaxy Note 20 serisinin fiyatları sızdırıldı!

Samsung, 5 Ağustos‘ta Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Fold 2 ile birlikte Samsung Galaxy Note 20 serisini tanıtacağı bir etkinliğe hazırlanıyor. Geçmişte yapılan tahminler, yeni Note serisinin oldukça pahalı olacağı yönündeydi. Bazı tahminler cihazların 1249$ ila 1499$ arasında değişeceğini gösteriyordu. Şimdi ise tanınmış sızıntıcılardan Ice Universe, Galaxy Note 20 serisi için fiyat tahminlerinde bulundu.

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Samsung Galaxy Note 20 serisinin fiyatları hakkındaki sızıntılar neler?

Ice Universe yaptığı paylaşımda taban model Galaxy Note 20 için 999$ fiyat etiketinin bulunacağını belirtti. Galaxy Note 20 Ultra ise 1299$ taban fiyata sahip olacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Galaxy Note 10, 949$ ile Note 10+ ise 1099$ fiyat etiketiyle satışa çıkmıştı. Her iki modelinde 256 GB depolama alanı bulunuyordu. Bu karşılaştırmalara göre Samsung, Note serisine oldukça yüksek miktarda zam yapmış gibi gözüküyor.

Galaxy Note 20 serisi hakkında bugüne kadar pek çok sızıntı ortaya çıktı. Bunlardan en çok ilgi çekeni taban modelin 60 Hz, ultra modelin ise 120 Hz ekran tazeleme hızı ile gelecek olması. Bunun haricinde cihaz, Snapdragon 865+ veya Exynos 992 yonga setini kullanacak. Telefon 16 GB’a kadar RAM, 512 GB’a kadar depolama alanı sunacak. Ayrıca kalem tarafında da önemli geliştirmeler bekleniyor. Kalemin hızlı şarj gücünün 45W’a çıkacağı tahmin ediliyor.

5 Ağustos tarihinde gerçekleşecek lansman öncesi Note 20 serisi hakkında daha fazla bilginin ortaya çıkacağını düşünüyoruz.