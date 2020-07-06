Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Note 20 serisinin fiyatları sızdırıldı!
Samsung, 5 Ağustos‘ta Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Fold 2 ile birlikte Samsung Galaxy Note 20 serisini tanıtacağı bir etkinliğe hazırlanıyor. Geçmişte yapılan tahminler, yeni Note serisinin oldukça pahalı olacağı yönündeydi. Bazı tahminler cihazların 1249$ ila 1499$ arasında değişeceğini gösteriyordu. Şimdi ise tanınmış sızıntıcılardan Ice Universe, Galaxy Note 20 serisi için fiyat tahminlerinde bulundu.
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Samsung Galaxy Note 20 serisinin fiyatları hakkındaki sızıntılar neler?
Ice Universe yaptığı paylaşımda taban model Galaxy Note 20 için 999$ fiyat etiketinin bulunacağını belirtti. Galaxy Note 20 Ultra ise 1299$ taban fiyata sahip olacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Galaxy Note 10, 949$ ile Note 10+ ise 1099$ fiyat etiketiyle satışa çıkmıştı. Her iki modelinde 256 GB depolama alanı bulunuyordu. Bu karşılaştırmalara göre Samsung, Note serisine oldukça yüksek miktarda zam yapmış gibi gözüküyor.
Galaxy Note 20 serisi hakkında bugüne kadar pek çok sızıntı ortaya çıktı. Bunlardan en çok ilgi çekeni taban modelin 60 Hz, ultra modelin ise 120 Hz ekran tazeleme hızı ile gelecek olması. Bunun haricinde cihaz, Snapdragon 865+ veya Exynos 992 yonga setini kullanacak. Telefon 16 GB’a kadar RAM, 512 GB’a kadar depolama alanı sunacak. Ayrıca kalem tarafında da önemli geliştirmeler bekleniyor. Kalemin hızlı şarj gücünün 45W’a çıkacağı tahmin ediliyor.
5 Ağustos tarihinde gerçekleşecek lansman öncesi Note 20 serisi hakkında daha fazla bilginin ortaya çıkacağını düşünüyoruz.
Akıllı Telefonlar
OPPO’dan Reno2 Z satın alan müşterilerine Ekran Koruma Garantisi!
OPPO, Reno2 Z satın alan müşterilerine, cep telefonuna ek olarak “Ekran Koruma Garantisi” vereceğini açıkladı.
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Kampanya 4 Temmuz’dan başlayarak 4 Ağustos’a kadar geçerli olacak. Reno2 Z model cep telefonu satın alanlara, ekran kırılmalarına karşı 6 ay boyunca yalnızca 1 defaya mahsus olarak kullanabilecekleri ücretsiz Ekran Koruma Garantisi, kampanyası sunulacak. Kampanya kapsamında Reno2 Z cep telefonlarının yanında ücretsiz olarak verilen Ekran Koruma Garantisi, 6 ay boyunca geçerli olacak.
OPPO yetkili servisleri, kampanya kapsamında satın alınan telefonun ekranının 6 ay içinde kırılması durumunda. Ürünün faturasının ibraz edilmesiyle birlikte fatura tarihi de baz alınarak, kırılan ekran yetkili servis tarafından yenisi ile ücretsiz olarak değiştirilecek.
Satın alınan ürünün Ekran Koruma Garantisi kapsamında olup olmadığı “0850 433 67 76″ numaralı çağrı merkezinden ya da support.tr@oppo.com adresine e-posta gönderilerek sorgulanabilecek.
Akıllı Telefonlar
Motorola Moto G 5G Plus batarya kapasitesi belli oldu!
Motorola firmasının yeni orta seviye cihazı Moto G 5G serisi hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Plus modelin batarya kapasitesi de belli oldu.
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Moto G 5G Plus, 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak!
Motorola, yeni akıllı telefon serisi Moto G 5G için çalışmaları sürdürüyor. Firma iki farklı model ile kullanıcılarını karşılamaya hazırlanırken, seri hakkında da yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Orta seviye olarak bizleri karşılayan serinin Plus versiyonunun batarya kapasitesi belli oldu. TUV Rheinland tarafından verilen sertifika ile ortaya çıkan bilgilere göre cihaz 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Ayrıca cihazın 20W hızlı şarj desteğine sahip olacağı da öğrenildi.
Amerika Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından verildiği öğrenilen diğer sertifikaya göre cihazın NFC, Wi-Fİ ve 5G desteklediği ortaya çıktı. Öte yandan cihaz Galileo, GLONASS ve GPS konum servislerini de desteklemekte. Henüz detaylı teknik özellikleri belli olmayan Moto G 5G Plus modelinin, baz modele göre daha üstün özelliklere sahip olması bekleniyor. Ancak ortaya atılan yorumlara göre Plus modelin de orta seviye olarak belirlendiği konuşuluyor. Moto G 5G‘nin Qualcomm Snapdragon 765G işlemcisi ile geleceği kesin olarak bilinir iken Plus model bizlere ne sunacak merakla bekliyor olacağız. Cihazların tanıtımı 7 Temmuz tarihinde Türkiye saati ile 16.00’da gerçekleşecek.
Akıllı Telefonlar
TSMC, bu yıl Apple için 80 milyon A14 çip hazırlayacak!
Ortaya çıkan raporlara göre Tayvanlı yonga üreticisi TSMC, bu sene Apple için 80 milyon adet A14 Bionic çip kullanıma sunacak. Bu rapor bir Twitter kullanıcısı olan “L0vetodream” tarafından paylaşıldı. Bu kişi rastgele bir Twitter kullanıcısı olsa da paylaştıklarında bazı doğru tahminler bulunuyor. iPhone SE‘nin 2020 Nisan‘ında geleceğini ve iPad Pro‘nun 2020 Mart’ının üçüncü haftasında geleceğini doğru tahmin etmişti.
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Apple, TSMC tarafından üretilecek bu çipleri hangi cihazlarda kullanacak?
TSMC tarafından üretilen çiplerin iPhone 12 serisinde kullanılacağı biliniyor. Apple‘ın iPhone 12 serisi haricinde, çıkması planlanan iPhone SE 2 Plus ve SE 3 modellerinde de bu çipleri görebiliriz. Bazı raporlara göre Apple’ın 2021 ilk yarısında çıkarmayı planladığı yeni iPad Pro‘da A14X Bionic işlemcisi kullanılacak. Bu cihazın da tıpkı iPhone 12 serisi gibi 5G destekli olması bekleniyor. Yeni iPad Pro, mmWave destekli Qualcomm X55 modem ile gelecek. Yeni nesil iPhone‘lar ise bu sene Eylül veya Ekim ayında tanıtılacak.
TSMC will prepare 80 million A14 chips for Apple, in this year.
— 有没有搞措 (@L0vetodream) July 3, 2020
Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan sızıntılarda 5.4 inçlik iPhone 12’nin taban model olacağını öğrenmiştik. Tam ekran tasarımlı olacak olan taban model iPhone 12, iPhone SE’den daha kompakt bir tasarıma sahip olacak. Bu benzer tasarımın iPhone SE 2 Plus‘ta da kullanılacağı tahmin ediliyor.
TSMC ile ilgili ortaya çıkan bu raporun ardından yeni nesil iPhone’larla ilgili yakın zamanda daha fazla şey duyabiliriz.