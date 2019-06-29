Samsung Galaxy A50 haziran güncellemesi dağıtılmaya başlandı!

Samsung Galaxy A50 haziran güvenlik güncellemesi ilk olarak Hindistan‘da kullanıcılara sunulmaya başlandı.

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Samsung Galaxy A50 güncellemesi neler getiriyor?

422 MB büyüklüğündeki A505FDDU2ASF2 kod adlı güvenlik güncellemesi Galaxy A50 kullanıcılarının deneyimlerini iyileştirecek pek çok yeniliği de beraberinde getiriyor. Güncellemenin açıklama bölümünde sadece telefonun güvenliğinde ve Knox Guard uygulamasında yapılan iyileştirmelerden bahsediliyor.

Fakat bir A50 kullanıcısı, güncelleme sayesinde telefonunun kamerasının gece modu ve Super Slo-Mo (yavaş çekim) modlarına da kavuştuğunu belirtti. Bu yeni özelliklere ulaşmak için kullanıcıların kamera ayarlarını sıfırlamaları gerekiyor.

Güvenlik güncellemesi ayrıca Bixby Vision özelliğini kullanmadan, kamera uygulamasından QR kod tarama özelliğini de sunuyor. Güncellemenin Türk kullanıcılara ne zaman dağıtılacağı ise henüz belli değil.