Samsung Galaxy Fold satışa çıkmaya hazır olabilir!

Gelen son haberlere göre Samsung Galaxy Fold tüm problemleri çözülmüş halde piyasaya çıkmaya hazır olabilir.

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Samsung Galaxy Fold ne zaman satışa çıkacak?

SamMobile sitesinin haberine göre bir Samsung yöneticisi, şirketin ilk katlanabilir ekranlı akıllı telefonunun piyasaya sürülmeye hazır olduğunu söyledi. Ayrıca Samsung ekran bölümü başkan yardımcısı Kim Seong-cheol’in dün Kore Bilgi Görüntüleme Topluluğu etkinliğinde bu konu hakkında bir duyuru yaptığı ortaya çıktı. Habere göre etkinlikte Kim, Galaxy Fold‘un neredeyse tüm sorunlarının düzeltildiğini ve piyasaya çıkmaya hazır olduğunu belirtti.

Bu olumlu haberlere rağmen Galaxy Fold‘un yakın bir tarihte piyasaya sürülmeyeceği düşünülüyor. Güney Koreli teknoloji devi geçtiğimiz nisan ayında yaşadığı fiyaskonun ardından aceleci davranmayacaktır. Büyük ihtimalle şirketin ilk katlanabilir telefonunu tüm sorunları çözülüp, mükemmel hale getirilmeden raflarda göremeyeceğiz.

Katlanabilir telefon tarafında Samsung‘un ensesinden ayrılmayan rakibi Huawei‘nin de Mate X‘in çıkış tarihini eylüle ertelediğini düşünürsek yaşanan problemlerin telefon üreticilerinin gözünü ne kadar korkuttuğunu görebiliriz.