Cep telefonları ile nakit üretme devri bitiyor

Nakit ihtiyacı olan bazı vatandaşlar GSM operatörlerinden taksitle cihaz aldıktan hemen sonra satıyordu. Yeni düzenleme ile birlikte cep telefonları ile nakit üretme devri kapanıyor.

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Cep telefonları nakit üretme amacı olarak kullanılamayacak

Nakit ihtiyacını gidermek isteyen bazı vatandaşlar, GSM operatörleri aracılığı ile yüksek satış etiketine sahip akıllı telefonları taksit ile satın alıp cihazın satışını gerçekleştiriyordu. Elden çıkarmak için akıllı telefonları piyasa değerinden aşağıya satan vatandaşlar, piyasa düzenini bozuyor, cep telefonu ile nakit yaratıyordu. Ekonomik düzenlemeleri içeren torba yasa ile bu duruma son veriliyor. Yeni yasa ile birlikte vatandaş, yetkilendirilmiş bayiden taksitle satışını gerçekleştirdiği akıllı telefonun borcunu kapatmadan/taksitini bitirmeden bir başka kişiye satamayacak. Taksit ücretleri ödenmeyen cep telefonlarının iletişimi kesilecek. Piyasa düzensizliği ve dolandırıcılık girişimleri bu yasa ile engellenecek. Habertürk yazarı Olcay Aydilek’in yazısında belirtildiğine göre ; Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yeni alınacak cep telefonları için söz konusu uygulamanın yasa yürürlüğü ile devreye gireceğini belirtti.

Daha önce de klonlanmış cep telefonları için düzenleme gelmişti

Torba yasada nakit üretme dışında klonlanmış cihazlar ile ilgilide bilgiler bulunuyordu. Açıklanan torba yasaya göre; aynı IMEI numarasının başka cihaz üzerinde de çalıştıran (kopya) klonlanmış cihazlar dört ay içerisinde kullanıma kapatılacak. Elektronik kimlik bilgisi olan IMEI numarası değiştirilmiş veya kopyalanmış cihazları sisteme entegre etmek isteyen tüketiciler bir yıl içinde 250 TL yatırması yeterli olacak. İşletme ve Ekonomi mezunu Sayın Muş yaptığı açıklamada “Yurt dışına çıkış harcının 50 TL’ye çıkarılmasını sunmuş bulundayız. Klonlanmış telefonların, 4 ay içerisinde kullanıma kapatılacak. Bunların sisteme dahil olabilmesi için, vatandaşlar 1 yıl içerisinde müracaat edip 250 lira yatırmaları halinde entegre edilecektir‘ dedi. Kanun yürürlüğe girdikten sonra kopyalanmış cihazlar için ise başkanvekili “Kanun yürürlüğe girdikten sonra,yurda farklı şekilde sokulup klonlanmış IMEI numarası kullanan telefonlar hiç bir suretle iletişime açılmayacaktır.” açıklamasında bulundu.