Samsung Galaxy Note 10+ kamera performansı nasıl? | DxOMark #13

Samsung Galaxy Note 10+ DxOMark değerlendirme videomuz yayında! HWP olarak DxOMark serimize yeni lider Galaxy Note 10+ ile devam ediyoruz.

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Şu anda özellikle fiyatıyla konuşulan Galaxy Note 10+ DxOMark’ın test merkezinde 113 ve 99 puan alarak liderlik konumuna gelmeyi başardı.

Peki lider olması arağmen P30 Pro’nun fotoğraf performansında bir adım geride kalan Note 10+’ın kamera detaylarına bu videoda ulaşabilirsiniz.

İyi seyirler…

Galaxy Note 10+ kamera özellikleri

Arka

12 MP, f/1.5-2.4, 27mm (ana kamera)

12 MP, f/2.1, 52mm (telefoto) 2x optik zoom

16 MP, f/2.2, 12mm (ultra geniş)

TOF 3D VGA camera

Ön

10 MP, f/2.2, 26mm

Video

– 4K (60 fps)

– Full HD (240 fps)

– HD (960 fps)

– HDR