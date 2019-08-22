Samsung Galaxy Note 10+ DxOMark değerlendirme videomuz yayında! HWP olarak DxOMark serimize yeni lider Galaxy Note 10+ ile devam ediyoruz.
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Samsung Galaxy Note 10+ kamera performansı nasıl? | DxOMark #13
Şu anda özellikle fiyatıyla konuşulan Galaxy Note 10+ DxOMark’ın test merkezinde 113 ve 99 puan alarak liderlik konumuna gelmeyi başardı.
Peki lider olması arağmen P30 Pro’nun fotoğraf performansında bir adım geride kalan Note 10+’ın kamera detaylarına bu videoda ulaşabilirsiniz.
İyi seyirler…
Galaxy Note 10+ kamera özellikleri
Arka
12 MP, f/1.5-2.4, 27mm (ana kamera)
12 MP, f/2.1, 52mm (telefoto) 2x optik zoom
16 MP, f/2.2, 12mm (ultra geniş)
TOF 3D VGA camera
Ön
10 MP, f/2.2, 26mm
Video
– 4K (60 fps)
– Full HD (240 fps)
– HD (960 fps)
– HDR
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