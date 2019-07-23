MediaMarkt Büyük Yaz Kampanyası’nda akıllı telefonlar ilgi odağı oldu

MediaMarkt, tüketicilerin dikkatini çeken Büyük Yaz Kampanyası ile çeşitli ürünlerde indirimler sundu. Açıklanan kampanya sonrası rapora göre bu kampanyadan en fazla akıllı telefonlar için yararlanıldı.

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Avrupa genelindeki en büyük teknoloji perakendecisi konumunda olan MediaMarkt, bu kampanya ile de tüketicilerin ilgi odağı olmayı başardı. Televizyonlardan bilgisayarlara, akıllı telefonlardan aksesuarlara, elektrikli küçük ev aletlerinden klima ve vantilatörlere kadar binlerce üründe gerçekleşen indirim sonrası MediaMarkt tüketicilerin tercih raporunu da sundu.

Büyük Yaz Kampanyası kazananı: Samsung Galaxy A9

Bu rapora göre MediaMarkt’ın hareketli geçen indirim kampanyası süresince en çok satın alınan ürün Samsung Galaxy A9 oldu. Ayrıca iPhone 7 de en fazla satılan ikinci ürün olurken akıllı telefonlar dışında yaz döneminin de etkisiyle klima ve vantilatörler de en çok satın alınan ürünler arasındaki yerini aldı.