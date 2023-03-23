Samsung, Galaxy M54 orta sınıf akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Kısa süre önce tanıtılan Galaxy A54 5G‘den biraz farklı olan cihaz, 108 MP ana kamerası ve uzun pil ömrüyle öne çıkıyor. Gelin telefonun özelliklerine yakından bakalım. Türkiye ihtimali olan bu telefon segmentine yeni bir soluk katabilecek mi?

İçindekiler Galaxy M54 teknik özellikleri

Galaxy M54 teknik özellikleri

Galaxy M54, Exnyos 1380 işlemcisi ile gelirken bellek tarafında, model 8GB RAM ve 256GB dahili alan (microSD kart ile 1TB’a kadar genişletilebilir) ile piyasaya çıkıyor. Telefon ayrıca, Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,7 inç Super AMOLED Plus ekranı beraberinde getiriyor. Üstelik geniş panel 120 Hz yenileme hızına sahip.

Galaxy M54, optik görüntü sabitleme (OIS) özellikli 108 MP ana sensör, 8 MP ultra geniş ve 2 MP makro ünitesinden oluşan üçlü arka kamerasıyla göz dolduruyor. Ana set gibi 32 MP ön kamera da 4K çekim yapıyor özelliğine sahip.

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One UI 5.1 (Android 13) arayüzüne sahip cihazın yan tarafında 5G bağlantıları, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C portu ve biyometrik sensör bulunuyor. Telefon hala cömert bir 6.000 mAh bataryaya sahip, ancak sadece 25W şarj desteği var.

Samsung’un verdiği bilgiye göre Galaxy M54 iki renk seçeneği ile piyasaya sürülecek: Gümüş (silver) ve Lacivert (blue). Detaylı duyuruya rağmen üretici cihazın lansman fiyatını açıklamadı.