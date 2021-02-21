Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M51 yerine ne alınır? | Hangisini almalı? #4
Hangisini almalı serimizin bu haftaki konukları; Realme 7 Pro, Oppo Reno 4, Poco X3 NFC, Samsung Galaxy M51. Serimizde ufak bir konsept değişikliği yaparak Samsung Galaxy M51 yerine hangisini almalı diye sorduk.
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Özellikle orta segment telefonlar ülkemizde daha çok tercih ediliyor. 3500₺ seviyesinde bir çok model mevcut. Herkesin muzdarip olduğu bir konu var ki o da pil. Samsung Galaxy M51 bu sorunu ortadan kaldırıyor. Fakat bir çok takibi var. Bu rakiplerden en popülerleri Poco X3 NFC, Realme 7 Pro ve Oppo Reno 4. Hangi telefon, hangi konularda Galaxy M51’den iyi, sizler için bu modelleri karşılaştırdık. Cevabı videomuzda.
İyi seyirler.
Karşılaştırma linki: Samsung Galaxy M51 – Realme 7 Pro – Oppo Reno 4 – Poco X3 NFC (128 GB) Karşılaştırması
Realme 7 Pro, Oppo Reno 4, Poco X3, Galaxy M51 modellerinden birini Hepsiburada’dan satın almak için buradaki linke bakabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Vivo iQOO Neo 5 66W hızlı şarj desteğine sahip olacak!
Vivo iQOO Neo 5 ile alakalı yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Amiral gemisi akıllı telefon kullanıcılarına 66W‘lık hızlı şarj desteği sağlayacak.
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Vivo iQOO Neo 5 kutusundan 66W’lık şarj aleti çıkacak!
Vivo iQOO Neo 5 modeli ile alakalı her geçen gün yeni bilgiler internete düşüyor. Yakın bir zamanda tanıtımı yapılacak olan akıllı telefon, sertifika almaya devam ediyor. Akıllı telefon son olarak 3C platformuna uğradı. Batarya konusundaki detayların netleştiği listeleme ile birlikte, cihazın şarj desteği de resmiyete kavuştu. Akıllı telefon 66W‘lık hızlı şarj desteği ile piyasaya çıkacak. Bununla birlikte cihaz ile alakalı başlarda ortaya atılan 88W‘lık hızlı şarj desteği iddiaları da taca çıktı. Ayrıca akıllı telefonun kutu içeriğinde 66W‘lık adaptöründe yer alacağı iddia ediliyor.
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Snapdragon 870 işlemcisi ile piyasaya çıkacak akıllı telefon, 8/12 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanı seçeneklerine sahip olacak. Damla çentikli ekran tasarımı ile piyasaya çıkacak akıllı telefonda bir adet 16 MP‘lik ön kamera bulunmakta. Ayrıca cihazın arka tarafında ise üçlü kamera kurulumu dikkat çekiyor. Ana kamera 48 MP‘lik Sony IMX598 lensi ile bizleri karşılıyor. Akıllı telefon 4400 mAh batarya kapasitesi ile kullanıcılarını karşılayacak. Amiral gemisi klasmanında alternatif oluşturmak isteyen cihaz bakalım beklentileri karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Redmi K40 ve K40 PRO modelleri 25 Şubat’ta tanıtılacak
Redmi K40 ve K40 PRO için 25 Şubat’ta gerçekleşecek lansman öncesi özellikleri ile birçok sızıntı haberi çıktı. İlk K serisi akıllı telefon 2019 yılında piyasaya çıkmıştı. Bunun yanında 2020 yılında ise K30 ve K30 PRO modelleri piyasaya çıktı. Sızıntılara göre Redmi K40 modelinin kodu M2012K11AC ve Redmi K40 PRO‘nunki ise M2012K11C.
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Redmi K40 ve K40 PRO modellerinin teknik özelliklerine bakalım
Akıllı telefonların ekranı 6,67 inç, 2400 × 1080 çözünürlüklü ve AMOLED olacak. Ayrıca ekran yenileme hızı 120Hz olacak. Cihazların boyutu ise 163,7 x 76,4 x 7,8 mm. Redmi K40 Pro, Snapdragon 888 yongasından gücünü alacak. Redmi K40 ise Snapdragon 870 ya da 700 serisi bir yonga ile çalışacak. Bunların yanında sızıntılara göre K40 Pro 108 MP bir ana kameraya sahip olacak. K40‘ın ana kamerasını ise 64 MP olması muhtemel. Ek olarak arka taraftaki 3’lü kamera yapısında 2 adet büyük boyutlu lensi görmek mümkün.
Redmi K40 ve Redmi K40 PRO, 33W hızlı şarj destekleyen 4500 mAh pilden enerjisini alacak. Telefonlar Android 11 tabanlı MIUI 12.5 işletim sistemi ile çalışacak. Telefonlar 6/8 GB DDR5 RAM ve 128/256 GB UFS 3.1 depolama seçenekleri sunacak. Diğer özellikleri ise şunlar: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, Çift Stereo Hoparlör.
Son olarak iki model de 25 Şubat tarihinde tanıtılacak. Telefonların satış fiyatının 2.999 yuan (462 $) olacağı görüşü hakim.
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Akıllı Telefonlar
iPhone 12s ekranı için yeni gelişme!
Aralık 2020’de BOE, iPhone 12 için üçüncü OLED tedarikçisi olarak onay aldı. Yayınlanan rapora göre BOE, Apple’ın yeni iPhone 12s telefonlarındaki talebe bağlı olarak Apple’a bu yıl 20 milyon adet ekran tedarik edecek. BusinessKorea, Çinli şirketin sadece yenilenen modeller için panel sağlayacağını iddia ediyor.
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BOE, Apple için özel olarak yeni bir tesis de kurdu. Şirketin şu anda bir sonraki iPhone için OLED ekran paneli örnekleri ürettiği konuşuluyor. Bu arada yeni raporlar 2021 iPhone’ların, iPhone 13 değil iPhone 12S olarak adlandırılacağını bildiriyor.
Samsung, şu anda iPhone 12 için ana OLED tedarikçisi konumunda. Bununla beraber Apple’ın LG’den yalnızca 6.1″ iPhone 12 için panel tedarik edeceğine; serinin geri kalanının ise Samsung panellere sahip olacağına inanılıyor.
Görünüşe göre Apple bu iki Güney Koreli şirkete giden siparişlerin oranını düşürmek istiyor. Ancak bunun gerçekleşmesi biraz zaman alacak gibi duruyor. BusinesKorea, BOE’nin iPhone 12s için sipariş almasını beklemiyor. Bunun yerine üreticinin gelecek yıl yeni iPhone’lar için tedarik zincirine girmesini bekliyor.
Bu, BOE’nin yenilenmiş modeller için OLED panelleri tedarik etmeye devam edeceği anlamına geliyor. Çinli üretici ayrıca Apple’ın sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) cihazları için MicroOLED panellerini de tedarik etmeyi umuyor. Güney Kore’li bir sızıntı kaynağına göre Apple, bu yılın ikinci yarısında AR ve VR cihazları için MicroOLED panelleri piyasaya sürmeyi planlıyor.
Rapor, üst düzey iPhone 12s modellerinin LTPO panellerine sahip olacağı yönündeki söylentileri de doğruluyor. Bu panelleri de büyük olasılıkla Samsung temin edecek.
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