Samsung Galaxy M51 yerine ne alınır? | Hangisini almalı? #4

Redmi K40 ve K40 PRO için 25 Şubat’ta gerçekleşecek lansman öncesi özellikleri ile birçok sızıntı haberi çıktı. İlk K serisi akıllı telefon 2019 yılında piyasaya çıkmıştı. Bunun yanında 2020 yılında ise K30 ve K30 PRO modelleri piyasaya çıktı. Sızıntılara göre Redmi K40 modelinin kodu M2012K11AC ve Redmi K40 PRO‘nunki ise M2012K11C.

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Redmi K40 ve K40 PRO modellerinin teknik özelliklerine bakalım

Akıllı telefonların ekranı 6,67 inç, 2400 × 1080 çözünürlüklü ve AMOLED olacak. Ayrıca ekran yenileme hızı 120Hz olacak. Cihazların boyutu ise 163,7 x 76,4 x 7,8 mm. Redmi K40 Pro, Snapdragon 888 yongasından gücünü alacak. Redmi K40 ise Snapdragon 870 ya da 700 serisi bir yonga ile çalışacak. Bunların yanında sızıntılara göre K40 Pro 108 MP bir ana kameraya sahip olacak. K40‘ın ana kamerasını ise 64 MP olması muhtemel. Ek olarak arka taraftaki 3’lü kamera yapısında 2 adet büyük boyutlu lensi görmek mümkün.

Redmi K40 ve Redmi K40 PRO, 33W hızlı şarj destekleyen 4500 mAh pilden enerjisini alacak. Telefonlar Android 11 tabanlı MIUI 12.5 işletim sistemi ile çalışacak. Telefonlar 6/8 GB DDR5 RAM ve 128/256 GB UFS 3.1 depolama seçenekleri sunacak. Diğer özellikleri ise şunlar: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, Çift Stereo Hoparlör.

Son olarak iki model de 25 Şubat tarihinde tanıtılacak. Telefonların satış fiyatının 2.999 yuan (462 $) olacağı görüşü hakim.

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